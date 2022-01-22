強制第八節課、早晚自習、變相能力分班⋯⋯我們距離真正的教育平等還有多遠？

為落實教育平等，教育部力推教學正常化四十多年，並在2013年通過《國民中小學教學正常化實施要點》，明確訂定編班、課程規劃、教學活動、評量的相關法規，希望各級學校教育能擺脫以升學為唯一導向的思維，回歸著重學生的發展權、休息權、隱私權，培養多元學習、獨立思考的能力。時至今日，我們距離真正的教育平等還有多遠？

到2022年還在的升學主義

2021年一份監察院的調查報告，揭露出校園仍以升學主義領導教學，違法借課、強迫上第八節、早自習被用來考試⋯⋯。違規有多嚴重？參考106至108學年地方政府針對四項指標到各國中的視導結果，國中不完全合格率為58.78%；私校不合格率高達73.53%，比公立更嚴重。

若參考台積電晶圓代工訂單不良率得低於5%才算合格的話，這數字堪稱離奇。這樣的數據代表著怎樣的校園現實？此篇綜合整理調查結果與學生代表們陳述的校園日常，帶讀者一同瞭解「有法卻沒人管」導致處處違法的校園日常。

擺脫不了的「能力分班」

常態編班推動了三十多年，很多家長以為不用再擔心孩子被分到哪一班，事實卻是，有些學校用我們不熟悉的「科學班」、「藝能班」包裝我們習慣的好班，或以不公開亂數抽籤的方式讓高分群編列同一班，或將每班的高分群拉出另外上「加強班」。用成績劃分資源，是為了學生好還是學校的榜單好看？

根據監察院調查報告，104至107學年有六所學校因違反常態編班遭減扣補助款。儘管有做出懲處，仍有學校連續五年違反編班正常化，比如：嘉義縣東石國中；也有校長直接坦承有能力分班。

訪視也訪視了，罰也罰了，學校還是一犯再犯。若不是主管機關沒有提出更進一步實質改善違法學校的做法，學校何以如此目無法規，侵害學生權益。

製圖：人本教育札記

還給我不同意選項！ 教育部早已明文規定課後輔導（第八節課）不能上新進度、不強制參加、不用來考試，但台北市有一間國中高達九成學生留校至九點半，是自願還是被迫？ 根據監察院調查報告，台北市天母國中連續兩年參加課後輔導比例都超過97%，學校以複習為由安排第九節考試，若學生拒絕課後輔導就以小考成績威脅、給壓力。天母國中的學生遭遇的「被強迫」並非特例，事實上是校園裡要求學生「自願留下」的慣用起手式。

你的藝能課也都被借走了嗎？ 校園裡特有的「借課文化」，先不論哪個科目最容易被借走，讓人最不悅的就是這種「借」還不會「還」；更直接連借都不必的情況是：讓國文老師上音樂課、數學老師上童軍課，然後實際上都在考試。看到這是不是勾起你「蛤！體育課又要考試」的回憶。 根據監察院調查報告，有三分之一的國中未完全「依課綱及課表之規定排授課」，其中以新北市、嘉義縣、嘉義市借課情形最為嚴重，而監察院的問卷則顯示四分之一學生有被借課的經驗。 童軍課被借課、音樂課每周被借走、藝能課程結束就被拿來考試⋯⋯學生被校方恣意剝奪休閒和運動時間、被減少多元學習的機會，應該要負責任的主管機關卻將不合格的原因歸給家長和老師「有關此類（借課）現象，實為家長及老師受傳統升學主義掛帥的觀念影響⋯⋯」簡而言之，千錯萬錯都是別人的錯。 此外，私立學校不按表操課的比例更高：台北市83.67%、新北市100.00%、臺中市80.00%、臺南市43.18%、高雄市37.50%、新竹市75.00%、苗栗縣77.78%、彰化縣100.00%、嘉義縣100.00%、嘉義市100.00%、屏東縣100.00%、宜蘭縣100.00%。 另有新竹縣、臺東縣公立學校與私立學校的未完全合格率都是100%，這二個縣市的學生無論在哪個學校，都會被拿走體育課、藝能課…無路可去，無處可逃。 面對各縣市100%的不合格率，教育部國教署對此回應「⋯⋯現行有將私立學校納入抽訪範圍，以為宣示作用。」多數地方政府主管機關們則回應「我們不建議借課」，教育主管單位以最消極的態度面對校園的違規與違法，這不就是變相的助長「違法借課」？

從早到晚考不停 教育部早已規定「早自習不得強制抄寫作業或實施考試。」但據監察院問卷調查結果，近五成學生（47.73％）有「早自習、午休或打掃時間曾用來上課或考試」之經驗。 早自習也考，晚自習也考，藝能課也考，打掃時間也考，學生的在校時間都讓渡給了考試，上課時間就拿來檢討考卷，考不停的模式下誰還能保有學習胃口？升學主義領導教育，用分數定義學生，這樣落伍的教學環境是我們要的嗎？

製圖：人本教育札記 製圖：人本教育札記 製圖：人本教育札記 面對主管機關的姑息，我們還要忍多久？ 根據監察院施測結果發現，教學正常化訪視時，提前一個小時通知與提前一個月通知，學校不合格的比率居然有29倍的差距，這要說主管機關放水，還是學校有準備就是不一樣。 除了放水外，檢舉制度也因主管機關的不作為形同虛設。105年至109年民眾檢舉教學正常化案件數量並沒有因為檢舉而逐年減少，五年內共計406件檢舉，卻僅有11件議處失職人員，亦有多所相同學校一再被檢舉卻不曾改善。