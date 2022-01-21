哈薩克動亂的重災區阿拉木圖，其「核心樞紐」地位源自唐朝史詩級民族保衛戰「怛羅斯之役」

文：林泉忠（東京大學法學博士、中央研究院前副研究員）、納扎爾拜・葉爾肯（Yerkin Nazarbay，哈薩克國立大學經濟科學碩士、武漢大學國際關係學系博士候選人）

在經歷了堪稱史無前例的「政治危機」——「康塔爾事件」（「一月事件」）之後，哈薩克現任總統哈斯穆－卓瑪爾特・托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）在簽署法令並宣告新政府成立前夕，於1月11日在下議院馬吉利斯（Majlis）全體會議上發表講話時強調，「不法分子試圖佔領阿拉木圖（Almaty）並險些覆滅共和國。」

由此可見，「得七河者得河中，得河中者得中亞，得中亞者得天下」並非只是前賢所言，更是古老的歷史規律，而阿拉木圖正是「七河」（Zhetysu）的「心臟」。

毋庸置疑，地處歐亞大陸心臟地帶的哈薩克長期以來作為區域核心走廊，是西方技術思想東輸，以及東方權力理念西傳的必經之路。其中，七河作為哈薩克領土的重要組成部分，自古以來就是兵家必爭之地，同時也是東西「文明」的碰撞點。

歷史上「首場」全面影響舊大陸地緣政治格局的決定性戰役——唐朝天寶年間的「怛羅斯戰役」（Battle of Talas）就發生於此。其最終結果，是以黃河領域為中心自東向西的中原軍團，敗於以兩河流域為中心自西向東的穆斯林軍團之下，導致以美索不達米亞（Mesopotamia）為核心的巴格達政權，成為名副其實的「世界中心」，並憑藉其自身的「軟實力」，同時間接影響舊大陸兩端即西歐與東亞的地缘格局發展近百年之久，即使亡國之後其影響依舊得以延續。

「怛羅斯戰役」與哈薩克命運

對部分史學家而言，「怛羅斯戰役」是歷史上歐亞大陸分別代表東西方兩大勢力之間的直接碰，撞或以軍事為起點的相互接觸；但對哈薩克史學家而言，此次戰役是徹底改變了亞洲地緣政治格局與哈薩克大地命運的史詩性「民族保衛戰」，其重要性絲毫不亞於近代的反法西斯戰爭。

反觀歷史，不難發現，決定「怛羅斯戰役」成敗的其實並非交戰雙方，而是左右觀望且時進時退的七河地區的「本土勢力」。因此，「鹿死誰手」歸根結底並非由源自異域板塊的「強盛勢力」所決定，而是在本地具有決定影響力或能夠「裡應外合」地壓制另一方的「本土勢力」所左右。

同樣，勢力僅限於本土的「地方勢力」即使絕對能夠支配七河，也無法進一步擁有「世界」，必須要與周邊其他地緣板塊相結合方可實現。

千年以來，除河中帖木兒（Timurid）帝國外，七河自始至終，都是被分別佔據「歐亞草原」東西兩側的欽察草原及蒙古高原地區的「統一政權」所絕對支配，其情形酷似於北伐滅元的明太祖朱元璋。

然而，不同於明太祖的，是帖木兒大帝在鞏固自身在七河的權力之後，進一步西擴並且南下，相繼將呼羅珊（Khorasan）、印度河流域、伊朗高原及美索不達米亞等板塊與河中連為一體，之後再集中所有力量，反向經七河實施東擴。

帖木兒大帝曾揚言要讓「中原人」改信伊斯蘭教，然而在遠征途中病逝，自此帝國的新一輪軍事行動被迫終止。換而言之，無論何時途徑七河的每一輪大國「擴張」，都具有鮮明的意識形態傳播色彩，但其實施與否取決於當權者自身的意圖，而非「群體利益」或「地緣安全」。

七河地區的範圍｜Photo Credit: Kmusser@Wiki CC BY SA 3.0

「大中亞」地緣板塊的核心紐帶

除此之外，七河還是十三世紀將橫跨歐亞大陸的「蒙古－突厥帝國」一分為二的決策地，而且還是構建當今「中亞中心論」與重建「大中亞」地緣板塊的核心紐帶。

當年面對忽必烈將帝都從草原遷至關內，帝國其餘三大兀魯斯之術赤可汗忙哥帖木兒、察合台可汗八剌及窩闊台可汗海都，聚集於七河怛羅斯，獨立召開忽里勒台大會（Kurultai），指責忽必烈南遷漢地之舉已違背先祖之道與千年傳統，因此其政權已喪失草原帝國之正統性與合法性，三大汗國以所屬疆域為核心延續草原之輝煌與文明，並世代與「異域漢化之輩」相抗衡，直至其正統得以光復，重舉草原之正藍狼旗為止。

對哈薩克民族精英而言，怛羅斯忽里勒台大會所代表的，是中亞民族國家建立的根基，同時也是建構中亞地緣板塊的基礎，是實現文藝復興與民族崛起的精神源泉與法統依據。不僅如此，七河還是哈薩克汗國之龍興之地，因其氣候宜人所以將此「烏孫故居」美譽為「人間天堂」。

長期以來，哈薩克歷代可汗利用欽察草原烏茲別克阿布海爾王朝、河中帖木兒後裔、蒙兀兒汗國及蒙古左翼準葛爾之間的利益糾葛，得以存活壯大，藉此影響河中政局。然而，自十五世紀中葉擊潰帖木兒帝國的烏茲別克可汗阿布海爾兵敗蒙古衛拉特後，七河就已再度成為了「東方」入侵「西方」，及「北方」退守「南方」的必經之道。

「阿拉木圖保衛戰」的歷史性意涵

上世紀九十年代蘇聯解體前後，伴隨著中蘇關係正常化與中亞五國的相繼獨立，「光復絲綢之路」成為區域各國政府高度重視的主要議題。

此後，阿拉山口——多斯特克（Dostyk）口岸（中哈）跨國鐵路得以相互連接，哈薩克瞬間演變為分別連接東亞和東歐的新區域經濟一體化的中心，而七河也因此在「經濟全球化」進程中獲得了獨一無二的地緣經濟優勢，進而成為貫通歐亞大陸各大地緣板塊的「橋頭堡」，而位於七河核心地帶的阿拉木圖則是構築此新型地緣經濟格局的「軸心」。