韓國公平會調查23家海運業者「操控運價」開罰962億韓元，台灣貨運三雄都上榜

近日海運價格高漲，全球各地投訴不斷，韓國公平交易委員會昨（18）日開出第一槍，發布重大訊息，包含台灣長榮、陽明以及萬海等23家海運公司，涉嫌於過去15年，在韓國至東南亞多條航線聯合違法操作運價，開罰962億韓元（新台幣24.4億元）；美國聯邦海事委員會（FMC）再查各大航運集團違法貨櫃滯留費。

韓國公平交易委員會開第一槍：罰23家海運商操控運價

韓國公平交易所於1月18日，公布遭罰海運商，其中12家韓國企業，11家則分別來自台灣、新加坡及香港。涉案台灣業者，以萬海航運最重，達到115.1億韓元（新台幣2.9億元）；長榮海運次之，33億9900萬韓元（約新台幣8619萬元）；再來是，陽明海運，24億1900萬韓元（新台幣6134萬元）；最後，正利行業（CNC），11億6900萬韓元（新台幣2964萬元）。

韓國公平會認定此23家業者，於2003年12月至2018年12月間合議操作韓國到東南亞進出口航線運價共120次，藉機提高基本運價且利用各種附加費用，哄抬運價，再企圖迴避公平交易法。

據調查報告指出，始作俑者是高麗海運、長錦商船等韓國主要海運業者，當時除了提高東南亞運價外，連帶中國、日本航線也在操控範圍內，此後協同東南亞航運協會旗下業者，以及亞洲區內討論協定組織（IADA）等外商，加入操控運價的行列。

報告揭露，涉案業者會互相商議投標金額，彼此協議互不搶貨，若貨主不遵守約定好的運費，貨物就會遭到涉案航運商聯合拒絕裝船。除了23家業者受罰外，暗自協助的東南亞航運公司協議會也遭罰1億6500萬韓元。

本次是韓國公平會首次向海運商開鍘，報告中指出審查委員建議，最高開罰應達到8000億韓元，但最終僅做出926億韓元的裁決。

《關鍵評論網》詢問長榮海運業內人士指出，公司如果收到相關處分書，將以法進行上訴，而公司內部對運價一事相對保留，而未來公司將會研議相關內容，並且對外公布說明。

美國聯邦海事委員會，再查各大海運集團「違法滯留費」

美國聯邦海事委員會（FMC）於12月30日，一再向各大航運業者示警，將針對貨櫃高運價進行調查，繼中遠海運（COSCO）、地中海航運（MSC）被投訴後再查萬海航運收取「不合理」滯留費。

萬海對外強調，公司在美國地區貨櫃滯留費和延滯費的收費標準，皆已向主關機關報備，且全力配合FMC調查，讓外界了解雇主、拖車、碼頭以及船公司之間的責任釐清，使供應鏈順暢。

根據外媒《The Maritime Executive》報導指出，2021年1月3日，FMC已經決定，進行法定程序確認萬海是否違反規定，並限期25日內已報告做出回應，並向海運業者再三警告，應確實遵守規定。

FMC表示，2021年春季萬海至少收取21次不合規定的滯留費，每個集裝箱金額落在125美元至1550美元間，此後FMC收到貨主投訴，依法向萬海展開調查。萬海回應，貨櫃延滯費，是業界加速客戶還空櫃速度，提高貨櫃周轉率，減少貨櫃在堆場或碼頭場地擁塞措施之一。

各地掀起海運投訴潮，除了萬海受到投訴外，賓夕法尼亞州（Commonwealth of Pennsylvania）近日一家家具公司也已經向FMC提出指控，地中海航運不公平的商業行為和其他航運公司勾結牟取暴利。

業內人士對此強調，近來貨主投訴傳聞不斷，無論是美國或韓國，乃至全球各地，凸顯了貨主在高運價下的壓力，藉由向主管機關申訴，迫使船運公司降低各種收費標準，而未來此類運費、裝箱等爭議，恐怕短時間不會平息。

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核稿編輯：翁世航