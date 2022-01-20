包含善意的入侵：「天冷了去加件外套」本質上是一句侵犯他人身體邊界的「控制」

文：林子威 Alex Lin

「有點變冷了，去加件外套。」這應該是很多人從小被父母唸到大的一句話吧？

小時候我還會乖乖聽話，真的就去加一件外套了，但有一天我突想覺得不對勁：「我明明不冷啊！為什麼你覺得冷，反而是我得加件外套呢？」（這就跟「有一種餓，叫阿嬤覺得你餓」一樣）

當你拒絕加那件外套，他們就會不爽的再命令你一次：「去、加、一、件、外、套，外面很冷！你出去就知道了。」然後屁孩般的我，就會打開門站、到外面感受一下，回頭說：「不會啊，我覺得不冷！」

放心吧，他們很快就會吼來一句：「你之後就不要給我感冒！」

於是每年冬天，要出門的孩子都得像過機場安檢一樣，乖乖地加上那件外套（還得專門背個包包用來裝它），哪怕出門後直接脫下來也沒關係，你就是得讓他們看著覺得「暖」。

包含「善意」的入侵

我們當然也知道這是一種「關心」嘛！但這背後其實有種非常隱晦的「控制」存在，值得我們挖掘一下。

當一個人對你說：「天很冷了，去加件外套。」這句話其實能拆成兩個意思：

告知我的感覺：「我覺得現在有點冷，要加一件外套才行。」 把自身的感覺加在你身上：「你應該也會冷吧？你也要去加一件外套。」

因為我冷，所以你也得冷，這就是在用自己的「感覺」侵入他人的「邊界」，當然，起初都是帶有善意的。

如果你拒絕加那件外套，他們就會覺得自己的善意被否定了，進而產生憤怒的情緒：「我是好意的啊！你憑什麼拒絕我？」於是才改口威脅：「你就不要給我感冒！」

你看，這又很有意思了，你就不要「給我」感冒；感冒不是物品，是給不了人的。這句話背後其實是在說：「你到時候感冒了，就不要怪我當初沒有提醒你加外套；我沒有錯，是你錯了，你應該受到懲罰！」一件簡單的外套，最後硬生生變成了「誰對誰錯」的拉扯。

所以我們可以得出這樣的溝通鏈條：

以「關心」為表象的命令。 被拒絕後，充滿憤怒的「威脅」。 最後「達成入侵」或「入侵失敗」，雙方進入冷戰及更大的衝突。

這非常不好對吧？但你為什麼不堅持拒絕那件外套呢？

他就是要我加上那件該死的外套啊！我能怎麼辦？

很多人會選擇「加上那件外套」息事寧人，如果你勸他：「不要加，你應該抗爭到底！」他會說：「你講什麼都沒用啦，他們會一直盧一直盧！最後我還不是得加。」

細想一下，你真的不能拒絕嗎？

你是怕麻煩，不敢面對拒絕之後可能產生的衝突？

還是你覺得捍衛自己身體的「邊界」並不值得，不想消耗那麼大的心力？

你不想當壞人，拒絕對方的善意，只是因為你忍受不了對方那失望的眼神？

來！先把這些關係跟情緒都拿掉，我們單看這個「加外套」的行為就好。

這不就跟你去觀光景點，才伸手摸了一下小販遞過來的杯子，還沒喝，就被告知要付昂貴的價格一樣？這是對方強加給你的啊，你並不想要！在外面，我們會憤怒地拒絕對方，怎麼回到了家，你就讓步了呢？

所以有一年冬天，我想通了這點，還就真的不穿外套了，說什麼也不穿！就在我爸甩出了那句：「你就不要給我感冒！」我還真的回：「我才不會給你，你要我也不給！」（這對父子到底在講什麼）

更極端的，我開始一年四季都只穿短袖、也不穿室內拖，光著腳丫踩在冷冰冰的地板上，用行動向所有人證明：「我是太陽的孩子，我、不、冷！」

還真的，一次都沒有感冒。（隔年冬天，我的父母就再也沒有逼我加件外套了）[1]

你可以收下關心，但不收下感覺

其實解決「外套難題」的方法很簡單，就是「不含敵意的拒絕，並承擔你的責任」。

不要忘記我們前面說過，叫你加件外套，起初都是一種善意與關心；所以你可以做到「只收下善意，但不收下感覺」，用不含敵意的方式回絕對方。

例如這樣說：

「我知道你怕我冷，你的關心我收到了；但我不想穿外套，因為我們身體的感受不同，我比較年輕、比較燥熱一點。」

強調「我的身體是我的；我的感受與你不同」，就是在把邊界劃明確，如果對方不是太強硬的人，聽到這邊大概就能領會了。同時你也要用行動證明，你能為自己的選擇負起責任；哪怕之後突然覺得冷了，也不能很孬地說：「可以借一下你的外套嗎...」

但如果是面對更老一輩的對象，尤其是「總覺得你很餓」的阿嬤，可能就要強硬一點了。不穿，就是不穿！請跟我一樣硬剛到底，哪怕她把祖宗牌位都端出來，你也不要穿。

我記得我阿嬤就超愛叫我吃這個吃那個，每次我都覺得這種控制感很不舒服。（在飯桌上一直指定別人吃菜，也是一種善意的入侵）

所以有一次阿嬤叫我：「子威，吃雞肉！」

我伸出筷子時遲疑了2秒，突然回說：「阿嬤，妳也吃雞肉。」

她愣了一下說：「阿嬤牙齒不好，咬不動，不能吃雞肉。」

我就說：「喔好。」（然後我也沒吃雞肉）

等過了一會兒她又說：「子威，吃魚！」我馬上回說：「阿嬤，你也吃魚。」

這次換阿嬤遲疑了，因為魚她咬得動啊！無法找藉口，她只好乖乖夾魚來吃；接著就不再叫我吃這個吃那個了。

你看，這就是很簡單的方法，讓對方也感受到這種「被入侵，很不舒服」的滋味；同樣的情況，如果你常常吃飯時被添一大碗飯，你可以直接把對方盛好的飯拿起來，走回電鍋挖掉一半，甚至整碗倒回去再重盛一次。

哪怕對方會暴怒、破口大罵：「我是你的誰誰誰欸！難道你不能接收我的好意嗎？How dare you！」你也要堅持把邊界劃清楚，經過幾次衝撞後，對方就知道你不是一個能被隨便入侵的人。

這並不容易、過程也可能很殘忍，你甚至會因為對方失望的眼神而自責。但你可以這麼做，因為你是自己身體的主人，不是對方的布偶；你有權為自己做決定，並承擔選擇的後果。

我都不管他，那以後他怎麼辦！

最後，我們換一個角度，也聊聊「叫別人加件外套」的人吧。

通常他們心裡的預設是：「我是在關心他啊！」甚至有種：「我現在不管他，以後他學壞了怎麼辦？以後他感冒了怎麼辦？以後他都不會自理了怎麼辦！」

就讓他自己，看、著、辦。

你越想控制對方的食衣住行，入侵過多的邊界，就會教育出無法自理的巨嬰。