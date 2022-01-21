減少85~99%路殺：從「老虎通道」到「樹懶橋」，全球還有哪些成功的生態廊道？

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

隨著人類在地球上的足跡不斷擴大，道路將棲地切得支離破碎，為野生動物建造的生態廊道近年也愈來愈普及。

研究證實，野生動物橋樑能減少85~99%車禍發生

去（2021）年1月份，瑞典推出一系列「改造工程」以幫助馴鹿穿越該國的主要道路，在南部斯堪尼已完成三項生態工程。

在美國加州南部，世界上最大的野生動物天橋將於今年動工，連接洛杉磯北部近親繁殖日益嚴重的美洲獅族群。拜登政府1.2兆美元的基礎建設計畫，有3.5億美元用於野生動物天橋，以期減少每年數十億美元的撞擊事故成本。

「十年前，野生動物橋樑還處於試驗階段。我們不知道它們到底有沒有用。現在證實，這些橋樑可以大幅減少野生動物車禍，某些情況下甚至減少高達85~99%，」蒙大拿州立大學道路生態學專家艾曼特（Rob Ament）說，「許多物種都適用，即使是在北達科他州大平原上也會遇到駝鹿。」

如今每個大洲都有野生動物橋樑，肯亞山附近有一個大象的地下通道；荷蘭擁有一套生態工程網絡，幫助該國140多年來的第一個狼群在這個人口稠密的國家紮根；在爪哇，懸空的水管可拯救瀕臨滅絕的懶猴；密西西比河上有一座野牛橋，幫助動物渡河。

Photo Credit: Wildlife Institute of India 44號國道上有印度第一個專為野生動物打造的地下通道

五項代表性生態廊道

英國《衛報》特別介紹了全球五個代表性生態廊道工程。

1. 美國佛州鱷魚小徑

美國75號州際公路佛州段長129公里，又名「鱷魚小徑（Alligator Alley）」，將大沼澤地一分為二。當地巨大的濕地，是成千上萬隻短吻鱷、鹿和瀕臨滅絕的佛羅里達黑豹的家園。

鱷魚小徑曾經因為野生動物路殺嚴重而惡名昭彰，但今天，這個路段下有好幾十個地下通道和圍欄，讓野生動物可以穿越，透過隱藏式攝影機可看見黑豹、黑熊、臭鼬、鹿、蝙蝠、鳥類甚至魚類都會使用這些通道。人們希望該州的野生動物橋樑網絡可以向北擴展，以連接佛羅里達黑豹的潛在棲息地。

「鱷魚小徑的圍欄很重要，高達10英尺的網狀圍欄，頂部還有三股帶刺鐵絲網，就是為了讓野生動物遠離道路和十字路口，」佛羅里達州交通部的設計工程師塞切爾（Brent Setchell）說。他從路上黑豹和熊的撞擊事故地點找出最需要的路口。「最棒的是，我們四、五年前才開始監測這些通道，現在已能發現大量的野生動物。」

2. 澳洲大阿爾卑斯公路「愛的隧道」

大阿爾卑斯公路穿過澳洲東南部的維多利亞阿爾卑斯山，是極度瀕危的山地姬袋貂的生存威脅。儘管小希金博特姆山上只有大約150隻有袋動物，但檢測發現被道路隔開的亞群之間已存在遺傳差異，而這些亞群也受到野火、食物來源消失和入侵物種的威脅。

保育人士決定在孤立的群體之間蓋一條「愛的隧道」，以改善族群間配對狀況，增加牠們的存活機會。在過去的兩個夏天，愛的隧道中已觀察到30隻袋貂，通常在牠們從冬眠醒來的春天就開始活動。這些小型有袋動物可以在短短15秒內穿過近15公尺長的隧道——有時快到感應式相機無法捕捉到。

Photo Credit: Australian Alps（CC BY-NC-ND 2.0） 大阿爾卑斯公路穿過澳洲東南部，威脅極度瀕危的山地姬袋貂生存

3. 印度的老虎通道

印度第一個專為野生動物打造的地下通道，是環境人士得來不易的勝利。Pench老虎保護區現有九個廊道，是法院下令在印度最長的公路上設立的緩解措施。該公路全長4112公里，貫穿印度中部的44號國道。

目前印度的多車道高速公路仍然時常發生與大型貓科動物的車禍，但環保人士表示，地下通道的效果顯示，印度公路網急需更多的野生動物廊道。2019年透過隱藏式攝影機發現，至少有18個物種在使用這些廊道，包括老虎、亞洲豺犬、懶熊、麝香貓和豹。

孟買野生動物保護信託基金（Wildlife Conservation Trust）的道路生態學家帕里瓦卡姆告訴媒體，現在印度愈來愈多基礎建設有野生動物廊道，目前正在蓋的1380公里德里至孟買高速公路，就包含印度第一座動物橋樑。

Photo Credit: Wildlife Institute of India 目前印度的多車道高速公路仍時常發生與大型貓科動物的車禍，但環保人士表示，地下通道顯示印度公路網急需更多的野生動物廊道

4. 不丹的大象通道

不丹喜馬拉雅山脈東緣的森林中有近700頭亞洲象。這個夾在中國和印度之間的佛教小國以壯觀的景觀和環境領導力而聞名，是世界上為數不多的負碳國家之一。

在長183公里的東西向高速公路上，不丹建造了第一條大象地下通道，以幫助牠們穿越道路。2015年至2017年在通道附近記錄到70群大象，其中3/4會使用這個通道。

5. 哥斯大黎加的樹懶橋

野生動物通道不一定是橋樑或地下道。哥斯大黎加用天橋幫助樹懶、猴子和其他野生動物過馬路，以減少車禍、家犬襲擊和觸電事故。這些繩橋的成本約為200美元，由樹懶保護基金會安裝在該國加勒比海岸的熱帶雨林，受當地人為開發影響，棲地因而被切斷。

對移動緩慢的生物來說，過馬路往往會致命。樹冠橋也有助於減少近親繁殖。

樹懶保護基金會負責人克利夫（Rebecca Cliffe）稍早向媒體表示：「人們以為這些動物的生存能力太差，因為你看到的是牠們笨拙地過馬路、試圖四處走動的樣子。但在串連無礙的熱帶雨林中，牠們其實是生存大師。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航