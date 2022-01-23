【台日進鄉遊學團】東日本大地震後力拚「石卷2.0」，我們要成為全世界最有趣的城鎮！

台日進鄉活動，由教育部高教深耕計畫，科技部人文創新與社會實踐計畫，國立暨南國際大學水沙連人文創新與社會實踐研究中心、日本島島價值創造事務所，以及台灣觀光地方創生協會共同舉辦，規劃「地方教育」、「地方產業」以及「地方街區營造」三場主題交流活動。

第二場活動邀請了日本宮城縣社團法人石卷2.0（Ishinomaki2.0）的代表理事松村豪太，分享在東日本大地震311後，投入將受災區轉變成「具有創造力的地方模範城市」的經驗。

松村豪太是宮城縣石卷市出身。東北大學法學碩士。身兼日本總務省地域力創造Advisor、Reborn-Art Festival執行委員會事務局長職位。在東日本大地震後，投入成立石卷ISHINOMAKI2.0協會，付諸執行了不僅僅止於社區營造的點子，還希望可以連結地方內外立場多樣的人們，進而在復興時同時促進石卷發展升級。

他參與執行過的區域營造工作包括社區電臺主持人、「總之先試再說」大學的校長、地方型綜合藝術季Reborn-Art Festival事務局長等斜槓角色，近年也積極投入創造關係人口與創造地方新創。2012年獲得GOOD DESIGN的復興設計獎、2014地域再生大獎特別獎、2015年度故鄉營造總務大臣獎、2017社會價值創造KAIKA Awards特別獎、2019年度新生東北復興‧創生顯彰獎。

石卷市面對的問題不是一天造成的，在災後一次歸零面對與解決

石卷2.0集結很多外地的建築師、藝術家等來開創石卷，不只是以前大家想像的社區營造而已，也非像是日本推動地方創生是為了解決人口過度集中在東京首都的大問題，而是在311震災後希望運用在地資產與精華，留給更多的人能在石卷感受到安心、溫暖、快樂以及留在地方創造價值的機會。

石卷在震災前有16萬人，然而地震時石卷市最靠近震央的城鎮，有近4000人罹難，從那時開始人口不斷減少，至今約14萬人。石卷是以一個港口而繁榮起來的城鎮，鎮上的北上川是日本第二大河川，扮演過去北日本重要的貿易流通角色，江戶十七世紀東京有三分之二的米是從北上川貿易而來。

在經歷高經濟成長後，其實震災之前石卷地區已漸漸蕭條，漁業也遭受許多限制，市中心的商店街以及當地居民已經有放棄的氛圍，石卷等於是在高經濟成長泡沫化的日本社會中被淘汰。

當區域發展呈現放棄狀態時，發生311大地震，石卷市死亡人數達3278人、失蹤425人、建築全倒20039棟，是全東北災害最嚴重的地區。在那之後有很多人到投入重建石卷的志工行列，也有很多的國際援助專案，像是藝術家彩繪壁畫等等，而在當時松村就是擔任協調整合計畫的角色。

石卷藝術台灣壁畫隊計畫 | 圖片來源：松村老師簡報

從石卷市的地圖來看，可以看得出來中心區域為石卷車站，石卷有經過大整合，一個市六個町，河川中間有一個島，也就是石卷2.0所在的位置，當時淹水超過兩公尺。311大地震後日本政府制定震災復興基本計畫，計畫分十年三階段（重建期、再生期與發展期）。

十年的復興計劃花費很多稅金來重建，然而儘管新的硬體建築都被重建起來，但是會擔心人沒有回來。

後重建的基礎設施與預算 | 圖片來源：松村老師簡報

從人口數角度來看石卷的話，首先從日本的總人口圖表來看，日本的總人口數在2009年達到高峰（台灣大概是2019年），而石卷則是1985年就迎來人口最多的時期。換言之，石卷比全日本還要更早就迎來衰退的課題。

日本總人口數在2010年前達到最高點 | 圖片來源：松村老師簡報

石卷市人口數，在1985年後就開始下降 | 圖片來源：松村老師簡報

石卷不僅人口減少，且伴隨而來的是地方沒有活力。

雖說石卷在311後從海嘯災害中存活下來後，原本以為整理災後的殘骸可能要花上一年以上的時間，結果只花了一個月就整理完成。然而在整理殘骸的過程中，石卷的負面狀況比方說：地方封閉、有限制、存在既有利益、無聊使年輕人離開家鄉、保守的商業結構、社區連結淡薄等問題也紛紛暴露出來。

石卷2.0的目標：開發全世界最有趣的城鎮！

當城鎮的問題都被打開整理、出來後，石卷2.0就在那時出現了。

許多前來石卷當志工的設計師、研究家、都市設計研究員、藝術家、導演，企劃製作人等多元有趣的人，開始白天當志工，晚上聚在一起開「石卷作戰會議」，一邊吃火鍋，一邊共同討論開發新的未來地方都市城鎮發展模型。而且這個模型並非主張要城鎮應該要回到地震前的樣貌，是希望創造世界第一有趣的城鎮！新的都市模型！

重要的是，每個人對於「有趣」的定義想法都不同。除了有創意之外，更要有多樣性，讓大家可以實現每一個能讓人興奮的想法，這是松村所定義的「有趣」！「如何吸引人到地方」成了作戰會議的目標，而這個目標也是日本安倍政權所提的地方創生的主軸。

然而吸引人這件事，日本各地都習慣是吸引企業或工廠進駐，因為這樣才會創造出更多「就業人口」。但是松村表示，我們是希望能吸引有趣的人，這樣大家便能一起主動去創造一些新的事物、新事業的種子、以及有解決問題能力的人。像是人們聚集的咖啡店、酒吧、職人手作工藝品店、選物店、還有不同於商業旅館有個性的民宿空間，讓有趣的人選擇到石卷市。

石卷2.0將「吸引有趣的人」的地方創生作戰方式整理於一張圖，首先是首都圈做宣傳，進而創造石卷市的粉絲，再來提供移居諮詢服務的據點中心。而當移居者來到石卷後，石卷2.0便透過不動產作戰等計畫整理空房、老房。