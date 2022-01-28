《天生不愛動》：四體不動才算「正常」人類？運動是怎麼變得奇怪的？

文：丹尼爾．李伯曼（Daniel E Lieberman）

四體不動才算「正常」人類？

假設有人要我們進行一項科學研究，探討「正常」人為何運動、何時運動以及運動量是多少，我們通常認為自己和所處的社會是正常的，所以會以周圍的人為對象，蒐集他們運動習慣的相關資料。在許多研究領域中，這種方法算是常規。舉例來說，心理學家大多居住和生活在美國和歐洲，所以心理學研究的對象大約有96％同樣來自美國和歐洲。若我們只想瞭解當代西方人，這麼狹小的研究範圍還算適當，但西方工業化國家不一定能代表全世界其他88％的人口。

此外，現今的世界已與過去大不相同，讓人質疑就歷史或演化標準而言，哪些人才算「正常」。想像一下，要向你的曾曾曾孫解釋行動電話和臉書是什麼，就知道那是什麼感覺了。如果真的想知道一般人從事什麼運動以及對運動的想法，就必須從各個文化當中擷取樣本，而不是只看當代美國人和歐洲人，也就是所謂的WEIRD（西方工業化國家、高學歷、富裕及民主）。

更進一步說來，幾百代之前所有人類都是狩獵採集者。大約八萬年前，全人類的祖先都住在非洲。所以如果我們真的想知道演化上「正常」人類的運動習慣是什麼，就必須研究狩獵採集者，尤其是住在非洲乾旱熱帶地區的狩獵採集者。

不過，要研究狩獵採集者說來容易、做來困難，因為他們的生活方式現在幾乎已經完全消失。現在只有少數幾個狩獵採集部落位於世界上最偏遠的地方。此外，這些部落並沒有和文明完全隔離，更沒有一個部落完全依靠狩獵和採集過活。這些部落都和鄰近的農民交易，他們會吸菸，而且生活方式改變得非常快，幾十年內就會完全放棄狩獵採集生活。因此人類學家和其他科學家正在加緊腳步，趕在這些部落的生活方式完全消失之前努力進行研究。

在這些部落當中，最多人研究的是生活在非洲坦尚尼亞乾旱炎熱森林地帶的哈札人（Hadza）。非洲是人類誕生的大陸。事實上，哈札人研究已成為人類學領域的顯學。近十年來，哈札人生活中想得到的所有面向都成為研究主題。許多書籍和文章探討哈札人的飲食、打獵、睡眠、消化、採收蜂蜜、交友、蹲踞、走路、奔跑、衡量彼此的吸引力等等，甚至還有人研究他們的糞便。因此哈札人已經非常習慣科學家造訪，接待那些觀察並研究他們的研究者早已成為他們增加收入的方式。

可惜的是，科學家強調自己研究的是道地的狩獵採集者，因此有時無視哈札人的生活方式已經因為與外界接觸而改變許多。這些論文極少提到有多少哈札兒童進入公立學校，以及哈札人的領地已經幾乎與鄰近農民和游牧部落混在一起，並與農民和一些游牧部落進行交易，他們的母牛甚至在整個地區漫遊。我寫到這裡時，哈札人還沒有行動電話，但他們已經不像以前那麼與世隔絕。

儘管有這些限制，我們還是可以透過哈札人瞭解許多，我也很幸運地造訪過他們。但要前往哈札人的地方並不容易。他們住在一圈環境惡劣的山丘上，山丘圍繞著坦尚尼亞西北部一座季節性的鹹水湖。該地區炎熱乾旱，陽光極強，幾乎無法耕作。當地的道路可說是全世界最糟的。哈札人現在約有一千兩百名，但只有大約四百人仍然以狩獵採集為主要生活方式。要找到這些比較傳統的哈札人，需要一輛堅固的吉普車、一位經驗老到的嚮導，以及在崎嶇地形上行駛的技巧。暴風雨過後，開車三十公里往往就要耗費個大半天。

二○一三年一個炎熱晴朗的上午，我第一次走進哈札人營地，當時我對許多事情感到驚奇，但最讓我驚奇的是大家看起來似乎都無事可做。哈札營地有幾座用草搭成的棚子，就夾在周圍的樹叢中。我不知道自己已走進營地，直到見大約十五個哈札男女和小孩坐在地上才發現已經到了。女性和小孩坐在一邊，男性坐在另一邊。有個男性正在扳直箭桿，幾個小孩搖搖晃晃地走著，但沒有人在做正事。的確，哈札人並不是窩在沙發上看著電視、吃洋芋片、喝可樂，但他們做的正是許多健康專家大力要求我們避免的事——坐著。

我後來的觀察結果以及已發表的哈札人活動量研究，都證實了我最初的印象——哈札人男女在營地時，無論是處理日常事務、聊八卦、照顧小孩或者是單純殺時間，幾乎都一直坐在地上。當然，哈札男性和女性幾乎每天都會外出打獵或採集食物。女性通常早上會離開營地，行走好幾公里去挖掘薯類。挖掘的時候，她們通常會成群坐在樹蔭下，用木棒挖出可食用的薯類塊莖，因此這也同時是輕鬆的社交時間。

哈札女性會邊挖掘邊吃挖到的薯類，同時聊著天和照顧嬰幼兒。在往返的路途上，女性通常會停下來採集莓果、堅果或其他食物。我也曾和哈札男性一起出去打獵過幾次，每次大約行走十一至十六公里。他們追逐動物時速度不一，但從不會快到讓我跟不上，而且獵人們經常停下來休息和觀察四周。只要看到蜂巢，他們就會停下來生火，燻走蜜蜂，然後大口吞嚥新鮮蜂蜜。

在許多哈札人的相關研究中，有項研究要四十六名哈札成人戴著小型心率紀錄器幾天。依據感測器資料，一般哈札成人每天大約花費三小時四十分鐘進行輕度活動，二小時十四分鐘進行中度或激烈活動。雖然每天只忙碌幾個小時，他們的活動量就已經達到一般美國人或歐洲人的十二倍，但這樣的工作量實在稱不上辛苦。一般說來，女性每天行走八公里，挖掘個幾小時；男性每天行走十一到十六公里。活動量不大時，他們通常是在休息或做些輕鬆的工作。