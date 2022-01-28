《天生不愛動》：「每晚睡足八小時」或許是個迷思，但早鳥或夜貓子等睡眠模式呢？

文：丹尼爾．李伯曼（Daniel E Lieberman）

八小時的迷思

現代世界最奇特的一點，就是我們經常把某些行為藥品化，並制訂特定的劑量。常見的這類劑量包括每週最少要活動一百五十分鐘、每天吃二十五公克的纖維，每天晚上要睡足八小時等等。大家都不清楚這個八小時劑量究竟起源於何時或何處，但自十九世紀末工廠工人在街上遊行示威時就喊著：「八小時工作、八小時休息、八小時隨我們支配！」班．富蘭克林（Ben Franklin）曾經假掰地認為：「早睡早起讓人健康、富有又聰明。」

我也一樣，大半時間一直以為每晚應該睡八小時，而且從不假裝我對於自己是個晨型人的暗自竊喜。儘管這些看法普遍存在，世界上仍有很多人喜歡熬夜，而且刻意睡得比八小時少很多，似乎也活得好好的，尤其是我的學生們。他們是這個渴求把握時間的快速現代社會中的不正常產物嗎？我們跟其他動物比起來又如何呢？

隨便觀察一下就會發現，人類或各種哺乳類動物在睡眠方面沒有一定的模式。驢子每天只睡兩小時，犰狳的睡眠則長達十二小時。長頸鹿等動物經常小憩一下，有些物種則是連續睡好一陣子。大象等幾種大型動物能站著小睡，最奇特的是，海豚和鯨魚等海中哺乳類動物能讓一半腦部睡覺， 同時還一邊游泳。

把整個生命的三分之一以上的時間投入睡眠是個重大的取捨，所以不難想見，天擇發展出了各種各樣的睡眠模式和規範。然而研究探討這些差異時只找到幾個不是很明確的關聯；其中最明確的關聯就是，容易成為獵物的動物通常睡得比獵食牠們的肉食性動物少。或許「豺狼必與綿羊羔同居、豹子與山羊羔同臥」（以賽亞書十一章六節），但農場裡的動物跟掠食者一起時，應該很難睡好。

此外，體型較大、需要花更多時間覓食的動物通常睡得較少。除此之外，某些動物睡得特別多或特別少似乎沒什麼規律或原因。無論有什麼因素可以解釋這個令人費解的多樣性，大多數哺乳類動物每天睡八到十二小時，大多數靈長類動物睡九到十三小時。最接近人類的黑猩猩平均每天晚上睡十一至十二小時。

那麼人類呢？可想而知，人類睡眠模式的相關資訊大多來自美國和歐洲，這兩個地區的成人每晚大約睡七到七個半小時，但有三分之一的人通常睡不到七小時， 不過自填的睡眠時間估計值一向很不可靠。新的感測技術客觀地監測睡眠後發現，美國、德國、義大利和澳洲的一般成人在炎熱夏天通常睡六個半小時左右，而在寒冷陰暗的冬天睡七到七個半小時。整體說來，儘管差異很大，但西方大多數成人平均每晚睡七小時，比理想的八小時少一小時（13％）。

但，這樣是正常的嗎？八小時的黃金標準又是從何而來？本書的重要前提是現代西方社會的大多數人，包括我在內，都沒有辦法代表工業革命前的人類。我的睡眠模式已被鬧鐘、電燈、智慧型手機和工作、火車時刻表以及深夜新聞等睡眠天敵影響了多少？

還好，研究人員已經意識到這些問題，新科技也讓我們取得大量非工業化族群的優質睡眠相關資料。目前最令人驚訝的是美國加州大學洛杉磯分校睡眠研究者傑若米．席格爾（Jerome Siegel）等人的研究；他們讓十名坦尚尼亞的哈札狩獵採集者、三十名喀拉哈里沙漠桑族搜食農耕者，以及五十四名玻利維亞亞馬遜雨林的狩獵農耕者配戴感測器。這幾個族群都沒有電燈，當然更沒有時鐘或網際網路。但席格爾驚訝地發現，他們睡得比工業化人類還少。

在溫暖的季節，這些搜食者平均每天睡五．七小時到六．五小時，寒冷的季節平均睡六．六小時到七．一小時。此外他們很少小睡。有些研究觀察不用電的艾米許農民、海地鄉村居民以及馬達加斯加自給農民等非工業化族群， 發現他們的平均睡眠時間同樣是每天約六．五小時到七小時。因此，與許多人的說法相反，並沒有證據指出非工業化族群睡得比工業化和後工業化族群多。此外再仔細探究還會發現，沒有實徵證據可以證明工業化國家近五十年來的平均睡眠時間有所減少。我們越深入探究，就越發現八小時才算正常的說法並不可靠。

讀者看到這裡如果覺得怪怪的（這也是應該的），可能會認為非工業化的搜食者和農耕者睡不到八小時，並不代表他們的習慣對健康最好，況且許多狩獵採集者也吸菸。二○○二年，丹尼爾． 克瑞普可（Daniel Kripke）等人進行大規模研究，對照一百多萬名美國人的病例紀錄和睡眠模式，結果震驚了睡眠界。依據這些資料，每晚睡八小時的美國人死亡率高於睡六．五小時至七．五小時的人。此外，睡眠超過八個半小時的深眠者和睡不到四小時的淺眠者死亡率高出平均者15％。

批評者大力攻擊這項研究的幾項缺陷，包括睡眠資料是自填、睡很多可能代表健康不佳，以及相關不等於因果等等。然而，後來有許多研究採用更完善的資料和精細的方法，依據年齡、疾病和收入等因素進行校正，仍然證實睡七小時左右的人壽命比其他睡眠時間的人更長。沒有研究指出八小時是最佳睡眠時間，而且在大多數研究中，睡眠時間超過七小時的人，壽命都比睡不到七小時的人更短（不過有個問題還沒解決，就是睡很多的人減少睡眠時間是否有益於健康）。