一位越南難民建立的「是拉差醬帝國」，成為美國大眾不可或缺的「那一味」

在美國，你一定曾在餐廳見過這個瓶身上有一隻公雞、裝著紅色醬料的透明瓶，它是「是拉差醬」（Sriracha）。是拉差醬創辦人是美國越南難民，其甜辣的口味不只受到越南和其他亞洲社群喜愛，許多西餐廳或美式漢堡店內桌上，也會附上這罐醒目的綠蓋醬料瓶。

Photo Credit: AP / 達志影像 受美國大眾喜愛的拉差醬

對辣醬情有獨鍾的越南難民大衛

出生越南朔莊的大衛（David Tran）曾是南越少校，在 軍隊廚房工作時就開始製作辣醬，偶爾也用兄長種植的辣椒自製醬料販售給街坊。

1967年為逃離共產黨政權，大衛與其他3317名難民乘坐一艘名為 「匯豐」（Huey Fong） 的貨輪離開家鄉；他先在香港停留，後飛往美國波士頓，最後落腳洛杉磯。

他曾在專訪中表示，在香港時他去電已在洛杉磯的姐夫，詢問當地是否有新鮮辣椒， 抵美安頓後，就下定決心要製作能滿足東南亞移民口味的醬料，並在1980年用當年駛離越南貨輪之名，將公司命名為 「匯豐食品公司」（ Huy Fong Foods ）。

大衛製作的醬料都是東南亞移民熟悉的味道，包括印尼 參巴辣醬（ Sambal Oelek ） 、越南 辣椒大蒜 醬和風靡全美的「是拉差醬」（ Sriracha）。 「是拉差醬」最早源自 泰國一個沿海小鎮Si Racha，而相較於泰版 是拉差醬顏色較為鮮紅， 大衛版本的辣醬則是酒紅色的外觀。

Photo Credit: AP / 達志影像 是拉差醬辣醬創始人大衛（ David Tran，右二）與他的員工和支持者，在2014年4月23日在加州爾文戴爾（Irwindale）市議會前抗議，當時市議會因居民投訴，表示是拉差醬的工廠煙霧是公害。

靠著口耳相傳販售，是拉差醬年收入達1.5億美元

80年代時期， 大衛是 用回收的玻璃嬰兒食品罐販賣是拉差醬，第一個月就賺進2300美元，之後他將販售目標轉向加州移民餐館，到了2000年代中期，是拉差醬更開始出現在美國各地的超市架上。

隨著美國國內對越南食品需求的增加，大衛逐步擴張事業版圖，不過公司依舊沒有銷售團隊，且能在不花任何廣告費下獲得數百萬美元收入，至今也依舊維持和80年代相同的10家分銷商和批發價格，卻有著驚人的銷售成果：2019年是拉差醬年收入更達到1.5億美元，佔了美國整個辣醬市場的10％，2020年是拉差醬的產量為2000萬瓶，而 據市場研究公司IBISWorld數據，匯豐是美國 289家企業中的三大辣醬公司之一。

不過大衛也曾遭遇挑戰，2014年 4月，匯豐位於加州 爾文戴爾（Irwindale）的工廠被市議會宣告為公害 ，因收到居民投訴，稱工廠煙霧導致頭痛、流鼻血和各種呼吸系統疾病，投訴的居民更要求市議會將工廠關閉。

大衛當時遂決定開放工廠，讓大眾直接走進這令人神秘的「是拉差威力旺卡」工廠。根據媒體《大西洋》報導，那是 9月下旬的辣椒季，參觀者見證了當季57萬噸的墨西哥辣椒如何經搗碎後成為糊狀， 也看到工廠 每天約有30到40輛大型卡車運送源源不絕的辣椒；據《 Modern Farmer 》報導，匯豐的製醬工廠 每小時可生產10000至12000罐的是拉差醬。

邀請大眾入內參觀的策略奏效，居民們終於不再窮追猛打，匯豐也在廠內加裝了辣椒氣味控制裝置，最終訴訟宣告撤銷。

Photo Credit: AP / 達志影像 位於加州爾文戴爾市的是拉差醬工廠

Photo Credit: AP / 達志影像 拉差醬工廠的員工正在檢視是拉差醬料瓶。

當「是拉差醬」成為一種美國的文化現象

大衛曾表示，製作是拉差醬從來就不是秘密，原料就是簡單的辣椒、糖、鹽、大蒜和醋，並強調 辣椒必定要「新鮮」 ，而匯豐也沒有將是拉差醬註冊商標，但即便有眾多競爭對手，匯豐的是拉差醬依舊獨佔鰲頭，不僅成功收服美國大眾的口味，還成了一種文化現象。

首先「是拉差醬」瓶身上的公雞就常被印製在各樣商品上，不管是衣服、手機殼、鑰匙圈都可見其身影，而這隻公雞之所以雀屏中選，除了因大衛是雞年出生外，也和70年代大衛在越南與一名藝術家的偶遇有關。

那時大衛在仍處於戰火的越南街頭， 請一位藝術家為他畫了一隻公雞，而這張公雞素描也一路跟著他從越南、香港到美國，之後他又委託唐人街的一位藝術家，根據最初版本重新繪製了「更大又更清晰」的公雞圖像，遂成了現在是拉差醬瓶身的公雞標誌。

Photo Credit: AP / 達志影像 拉差醬料瓶上非常顯眼的公雞圖樣

大衛曾表示，雖然是拉差醬雖然沒有申請商標，但所有和是拉差醬相關的產品或小物，卻也反倒在替是拉差醬打廣告，甚至因而帶起了「是拉差醬」狂潮。

在美國， 是拉差醬瓶成了萬聖節裝扮的靈感，也是年輕世代熱門的 紋身圖案 ，美國大聯盟的西雅圖水手隊還曾舉辦過「 是拉差醬之夜 」，自製「水手隊是拉差醬」 T恤 送給當日球迷，而是拉差醬口味的洋芋片、棒棒堂和冰淇淋，也讓熱愛嚐鮮的美國大眾躍躍欲試， 不過最受歡迎的，可能還是匯豐推出的 是拉差醬吊飾，讓熱愛是拉差醬的愛好者能隨身攜帶。

Photo Credit: AP / 達志影像 2014年5月22日，西雅圖水手隊在與休斯頓太空人隊比賽當天，推出了「是拉差之夜」，有球迷更戴著代表是拉差醬蓋子的綠色帽子。

《洛杉磯時報》的一篇報導如此定義了是拉差醬的意義：「這個塑膠瓶的首次亮相，描述了全球化的故事。」 的確，移民的飲食背後都有大時代的動盪， 從身為難民在異鄉調配出鍾愛的辣醬，到這款辣醬跟著太空人到了無重力的太空站內，回顧是拉差醬的成就，大衛仍僅謙虛地表示：「我今日的成功是因為好運，我對我所擁有的非常滿意。」

參考資料：

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核稿編輯：杜晉軒