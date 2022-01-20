一位越南難民建立的「是拉差醬帝國」，成為美國大眾不可或缺的「那一味」
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匯豐至今依舊維持和80年代相同的10家分銷商和批發價格，卻有著驚人的銷售成果，2019年是拉差醬年收入更達到1.5億美元，佔了美國整個辣醬市場的10％，2020年是拉差醬的產量為2000萬瓶，而據市場研究公司IBISWorld數據，匯豐是美國289家企業中的三大辣醬公司之一。
「我的美國夢永遠不會是成為億萬富翁，會開始做這件事，是因為我們喜歡新鮮又辛辣的辣椒醬。」（2013年「是拉差醬」創辦人大衛接受《洛杉磯時報》專訪）
在美國，你一定曾在餐廳見過這個瓶身上有一隻公雞、裝著紅色醬料的透明瓶，它是「是拉差醬」（Sriracha）。是拉差醬創辦人是美國越南難民，其甜辣的口味不只受到越南和其他亞洲社群喜愛，許多西餐廳或美式漢堡店內桌上，也會附上這罐醒目的綠蓋醬料瓶。
對辣醬情有獨鍾的越南難民大衛
出生越南朔莊的大衛（David Tran）曾是南越少校，在軍隊廚房工作時就開始製作辣醬，偶爾也用兄長種植的辣椒自製醬料販售給街坊。
1967年為逃離共產黨政權，大衛與其他3317名難民乘坐一艘名為 「匯豐」（Huey Fong） 的貨輪離開家鄉；他先在香港停留，後飛往美國波士頓，最後落腳洛杉磯。
他曾在專訪中表示，在香港時他去電已在洛杉磯的姐夫，詢問當地是否有新鮮辣椒，抵美安頓後，就下定決心要製作能滿足東南亞移民口味的醬料，並在1980年用當年駛離越南貨輪之名，將公司命名為「匯豐食品公司」（Huy Fong Foods）。
大衛製作的醬料都是東南亞移民熟悉的味道，包括印尼參巴辣醬（Sambal Oelek）、越南辣椒大蒜醬和風靡全美的「是拉差醬」（Sriracha）。「是拉差醬」最早源自泰國一個沿海小鎮Si Racha，而相較於泰版是拉差醬顏色較為鮮紅，大衛版本的辣醬則是酒紅色的外觀。
靠著口耳相傳販售，是拉差醬年收入達1.5億美元
80年代時期，大衛是用回收的玻璃嬰兒食品罐販賣是拉差醬，第一個月就賺進2300美元，之後他將販售目標轉向加州移民餐館，到了2000年代中期，是拉差醬更開始出現在美國各地的超市架上。
隨著美國國內對越南食品需求的增加，大衛逐步擴張事業版圖，不過公司依舊沒有銷售團隊，且能在不花任何廣告費下獲得數百萬美元收入，至今也依舊維持和80年代相同的10家分銷商和批發價格，卻有著驚人的銷售成果：2019年是拉差醬年收入更達到1.5億美元，佔了美國整個辣醬市場的10％，2020年是拉差醬的產量為2000萬瓶，而據市場研究公司IBISWorld數據，匯豐是美國289家企業中的三大辣醬公司之一。
不過大衛也曾遭遇挑戰，2014年4月，匯豐位於加州爾文戴爾（Irwindale）的工廠被市議會宣告為公害，因收到居民投訴，稱工廠煙霧導致頭痛、流鼻血和各種呼吸系統疾病，投訴的居民更要求市議會將工廠關閉。
大衛當時遂決定開放工廠，讓大眾直接走進這令人神秘的「是拉差威力旺卡」工廠。根據媒體《大西洋》報導，那是9月下旬的辣椒季，參觀者見證了當季57萬噸的墨西哥辣椒如何經搗碎後成為糊狀，也看到工廠每天約有30到40輛大型卡車運送源源不絕的辣椒；據《Modern Farmer》報導，匯豐的製醬工廠每小時可生產10000至12000罐的是拉差醬。
邀請大眾入內參觀的策略奏效，居民們終於不再窮追猛打，匯豐也在廠內加裝了辣椒氣味控制裝置，最終訴訟宣告撤銷。
當「是拉差醬」成為一種美國的文化現象
大衛曾表示，製作是拉差醬從來就不是秘密，原料就是簡單的辣椒、糖、鹽、大蒜和醋，並強調辣椒必定要「新鮮」，而匯豐也沒有將是拉差醬註冊商標，但即便有眾多競爭對手，匯豐的是拉差醬依舊獨佔鰲頭，不僅成功收服美國大眾的口味，還成了一種文化現象。
首先「是拉差醬」瓶身上的公雞就常被印製在各樣商品上，不管是衣服、手機殼、鑰匙圈都可見其身影，而這隻公雞之所以雀屏中選，除了因大衛是雞年出生外，也和70年代大衛在越南與一名藝術家的偶遇有關。
那時大衛在仍處於戰火的越南街頭，請一位藝術家為他畫了一隻公雞，而這張公雞素描也一路跟著他從越南、香港到美國，之後他又委託唐人街的一位藝術家，根據最初版本重新繪製了「更大又更清晰」的公雞圖像，遂成了現在是拉差醬瓶身的公雞標誌。
大衛曾表示，雖然是拉差醬雖然沒有申請商標，但所有和是拉差醬相關的產品或小物，卻也反倒在替是拉差醬打廣告，甚至因而帶起了「是拉差醬」狂潮。
在美國，是拉差醬瓶成了萬聖節裝扮的靈感，也是年輕世代熱門的紋身圖案，美國大聯盟的西雅圖水手隊還曾舉辦過「是拉差醬之夜」，自製「水手隊是拉差醬」T恤送給當日球迷，而是拉差醬口味的洋芋片、棒棒堂和冰淇淋，也讓熱愛嚐鮮的美國大眾躍躍欲試，不過最受歡迎的，可能還是匯豐推出的是拉差醬吊飾，讓熱愛是拉差醬的愛好者能隨身攜帶。
《洛杉磯時報》的一篇報導如此定義了是拉差醬的意義：「這個塑膠瓶的首次亮相，描述了全球化的故事。」的確，移民的飲食背後都有大時代的動盪，從身為難民在異鄉調配出鍾愛的辣醬，到這款辣醬跟著太空人到了無重力的太空站內，回顧是拉差醬的成就，大衛仍僅謙虛地表示：「我今日的成功是因為好運，我對我所擁有的非常滿意。」
參考資料：
- Born in America, Sriracha sauce tries its luck in Vietnam（洛杉磯時報）
- How a Chinese-Vietnamese refugee built the Sriracha empire（Gold Thread）
- How I Fled Communism and Built a Super Successful Company（Inc）
- Who Drew the Rooster on the Sriracha Bottle?（Modern Farmer）
- How Huy Fong’s Sriracha Hit $150 Million A Year In Sales — With Zero Marketing（Vietcetera）
- The Willy Wonka of Sriracha: Behind the Gates of David Tran's Factory（大西洋雜誌）
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核稿編輯：杜晉軒