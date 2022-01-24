台灣自製無人機「騰雲二型」，如果用中共的軍武宣傳模式包裝，會是多麼驚人？

文：王臻明

台灣自製的無人機騰雲二型日前低調公開，第二架原型機首度出現在國人面前。雖然中科院強調騰雲二型擁有更大的酬載重量、更長的航程、更為先進的系統，但媒體的報導與評論都極為含蓄。

會出現這種情況的原因，在於瞭解騰雲無人機發展過程的人，都知道騰雲一型算是一個失敗的作品，不止從未量產，不曾撥交給軍方，還飽受批評。關鍵原因在於引擎的推力不足，導致騰雲一型的航程受限，酬載能力不佳，無法掛載攻擊性武器，讓軍方難以接受，不願採購。

中科院自製的無人機引擎，性能未達標準，一直難以突破的問題，讓騰雲一型的發展受挫。原本曾考慮先推出無法掛載武器的偵察型，但遭各方質疑。再加上之前的銳鳶無人機就有這個問題，當時有意採購的海軍，在測試過性能後，決定放棄，讓銳鳶無人機幾乎胎死腹中。

後來是政府為了扶植國內無人機的發展，才讓陸軍採購，結果銳鳶無人機在無法解決系統與推力的問題下，難以發揮應有的作戰能力，最後還被陸軍踢走，再移編回海軍。若再次採購推力不足的騰雲一型無人機，恐怕將重蹈覆轍。

面對這個難題，中科院不是沒有嘗試解決，但提升的性能有限，畢竟精密的航空引擎技術很難一蹴可及。也曾經打算利用較小口徑的火箭彈，發展成空射型的武器，讓騰雲一型掛載，更在航空展中，加掛小型救援物資酬載莢艙，希望讓騰雲一型可以成為多用途無人機，在偵察與作戰外，也能擔任救援任務，以吸引國內外買家。

不料卻引來更多的質疑，認為這是本末倒置的作法，不尋求方法來解決問題，只在支枝末節上作文章，難以掩蓋推力不足的問題。

幸運的是，隨著國際情勢的改變，台灣獲得了MQ-9B無人機的採購機會，隨後也循管道，取得了推力更強的無人機引擎。騰雲二型就是安裝了新引擎的全新設計構型，所以才會出現騰雲一型未量產服役，就立刻推出騰雲二型的情況。也因為這個並不算順利的發展過程，讓騰雲二型的亮相極為低調。未來騰雲二型是否能達到國人的期望，也還有待觀察。

不過持平一點來說，武器發展遇到瓶頸，是很常見的現象。即使是軍武強國也常出現類似的狀況。比如美國的濱海戰鬥艦計畫，就被形容成災難。英國的新型阿賈克斯（Ajax）步兵戰鬥車，問題叢生，難以解決。俄羅斯的Su-35戰機因為種種問題，也有很長一段時間找不到買家。

大眾可以從許多媒體報導，瞭解這些武器發展的困境。而相反的例子就是中國，在重重的媒體管制下，外界很難知道中國武器的真實發展情況。

特別是中國政府又習慣利用解放軍的發展，來進行政治宣傳，除了展示富國強兵的形象外，也能同時恫嚇外在的敵人。這種情況出現在陸海空三軍的各種武器裝備發展上，可謂屢見不鮮。

如果騰雲無人機是由中國所研發，那不甚順利的發展過程，大概也能包裝成「不斷在最新技術上取得關鍵突破」、「快速發展出性能更好的後繼機種」、「騰雲無人機已擠身世界一流水平」、「填補了過去缺少攻擊性無人機的空白」云云。

依照中國的作法，騰雲一型在剛剛開始發展時，就會先出現各種報導，宣傳中國在發展新型無人機了。等到第一次試飛時，會釋出搭配雄壯威武音樂與激動旁白影片，以公告周知。

但由於中國不會公開相關數據，也不會有人敢爆料任何的問題，因此外界不會有人知道騰雲一型的推力不足。所以接下來決定發展騰雲一號專用的火箭彈時，不會出現任何質疑，最後騰雲一型掛載火箭彈進行試射的畫面曝光，可以看到火箭彈漂亮命中目標，雖然有少數國外專家認為影片可能有剪接之嫌，但華文媒體已是一片吹捧之聲。

這樣的宣傳模式，讓在騰雲一型還未量產服役前，就已經先宣傳3次了。最後小規模量產，第一批撥交部隊時，又能大大宣傳一次。掛載救援物資酬載莢艙出現在航空展時，也能再宣傳一次騰雲一型的多用途性。然後部隊在實戰演習中發射火箭彈，還能再登上央視的節目宣傳一次。

至此，外界都相信中國已發展出一款具備偵察與攻擊能力的新型無人機，在料敵從寬的原則下，紛紛研判這款無人機已經形成戰力，將帶來極大的威脅。

接下來騰雲一型的小規模量產，會在不久後悄悄終止，只生產極少的數量配備部隊，但接下來會再次敲鑼打鼓，宣稱性能更強、續航力更長的騰雲二型已開始進入設計階段，並「研發」出性能更強的無人機引擎。這樣的宣傳會讓人認為騰雲無人機計畫發展的很順利。

果不其然，不久以後騰雲二型的原型機照片就在網路曝光，引起各方猜測新一代的騰雲無人機有哪些改變，最後在萬眾期待下，展開試飛，被視為是另一次的成功，中國無人機的發展速度飛快。

新一代的騰雲二型因為終於解決了引擎推力不足的問題，可以掛載發射擁有精確導引能力的空射型反裝甲飛彈。這時就能安排公開試射，從空中攻擊地面上的主力戰車，並成功貫穿戰車裝甲，完成漂亮的擊殺。

這麼顯著的進步徹底證明了騰雲二型的性能遠遠超過騰雲一型，誰還能說這個無人機發展計畫有問題？這時再順勢宣布騰雲二型無人機將大量生產部署，再將為什麼騰雲一型只有小批量生產服役的質疑，說成是「小步快跑」的策略性發展。

Photo Credit: 中央社 美國國防情報局發布新的中國軍力報告，指中國打造自身成為全球軍事強權，表現出利用軍隊做為展現國家力量的工具，遂行所謂新世紀歷史任務。圖為2015年九三閱兵時的轟油6加油機搭配殲10戰機。中央社陳亦偉攝 108年1月16日

由於中國媒體完全控制在政府手裡，外界很難獲得解放軍的內部資訊，因此只能選擇相信這些報導。這樣的發展宣傳模式其實很常見，如空軍的殲-10戰機與海軍的052系統驅逐艦，都是如此。