2022/01/26,
【查證】錢要注意看，國父露牙齒笑鈔票圖片訊息？中央印製廠說明
Photo Credit: MyGoPen
我們想讓你知道的是
中央印製廠表示，網路流傳的圖片，明顯和中央銀行現行公告壹百圓券的國父圖樣不符，因此該張圖片可能是透過後製軟體做出的效果。
文：MyGoPen
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網傳「壹百元紙鈔上的國父露齒笑」的圖片。經查證，中央印製廠表示，辨認鈔券真偽有一定的鑑定程序，必須拿到鈔券本體才能斷定，若只透過照片是無法進行真偽鈔的鑑定。但網路流傳的圖片，明顯和中央銀行現行公告壹百圓券的國父圖樣不符，因此該張圖片可能是透過後製軟體做出的效果。另外，民眾可至央行券幣數位博物館檢索，有關於辨認真偽鈔的相關資訊和圖片可供判斷。
鈔票國父微笑露齒的圖片
原始謠傳版本：
快過年了錢要注意看～國父不會微笑漏（露）牙齒
主要流傳這張圖片：
並在社群平台上流傳：
查證解釋：
針對流傳圖片，MyGoPen實際詢問中央印製廠。中央印製廠表示，辨認真鈔、偽鈔，或是變造鈔有一定的鑑定程序，因此必須拿到鈔券的本體，經過檢驗，才能斷定鈔券的真偽。若只從照片來看，是無法進行真偽鈔的鑑定。
中央印製廠也指出，網路流傳的圖片，明顯和中央銀行現行公告壹百圓券的國父圖樣不符，因此該張圖片可能是民眾透過後製軟體修圖做出來的效果。
中央印製廠提到，民眾可以至中央銀行券幣數位博物館檢索，在該網站上有關於辨認真偽鈔的相關資訊和圖片，如「摸一摸、轉一轉、看一看」等基礎的辨認程序，可供民眾判斷。
而過去MyGoPen也有關於新台幣鈔票的查證。現行新台幣鈔券使用的防偽設計包括：凹版印紋、水印、變色油墨、窗式安全線、隱藏字、光影變化箔膜、金屬油墨等，而民眾也可透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單口訣辨識真偽。
單位諮詢：中央印製廠
資料來源：
中央銀行 - 新台幣鈔票
中央銀行券幣數位博物館
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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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