2022/01/26,
生活

【查證】錢要注意看，國父露牙齒笑鈔票圖片訊息？中央印製廠說明

【查證】錢要注意看，國父露牙齒笑鈔票圖片訊息？中央印製廠說明
Photo Credit: MyGoPen

我們想讓你知道的是

中央印製廠表示，網路流傳的圖片，明顯和中央銀行現行公告壹百圓券的國父圖樣不符，因此該張圖片可能是透過後製軟體做出的效果。

文：MyGoPen

節目意見募集中！歡迎點進問卷填寫建議。

網傳「壹百元紙鈔上的國父露齒笑」的圖片。經查證，中央印製廠表示，辨認鈔券真偽有一定的鑑定程序，必須拿到鈔券本體才能斷定，若只透過照片是無法進行真偽鈔的鑑定。但網路流傳的圖片，明顯和中央銀行現行公告壹百圓券的國父圖樣不符，因此該張圖片可能是透過後製軟體做出的效果。另外，民眾可至央行券幣數位博物館檢索，有關於辨認真偽鈔的相關資訊和圖片可供判斷。

假新聞EP9示意圖1
Photo Credit: MyGoPen

鈔票國父微笑露齒的圖片

原始謠傳版本：

快過年了錢要注意看～國父不會微笑漏（露）牙齒

主要流傳這張圖片：

假新聞EP9示意圖2
Photo Credit: MyGoPen

並在社群平台上流傳：

假新聞EP9示意圖3
Photo Credit: MyGoPen

查證解釋：

針對流傳圖片，MyGoPen實際詢問中央印製廠。中央印製廠表示，辨認真鈔、偽鈔，或是變造鈔有一定的鑑定程序，因此必須拿到鈔券的本體，經過檢驗，才能斷定鈔券的真偽。若只從照片來看，是無法進行真偽鈔的鑑定。

中央印製廠也指出，網路流傳的圖片，明顯和中央銀行現行公告壹百圓券的國父圖樣不符，因此該張圖片可能是民眾透過後製軟體修圖做出來的效果。

假新聞EP9示意圖4
Photo Credit: MyGoPen

中央印製廠提到，民眾可以至中央銀行券幣數位博物館檢索，在該網站上有關於辨認真偽鈔的相關資訊和圖片，如「摸一摸、轉一轉、看一看」等基礎的辨認程序，可供民眾判斷。

假新聞EP9示意圖5
Photo Credit: MyGoPen

而過去MyGoPen也有關於新台幣鈔票的查證。現行新台幣鈔券使用的防偽設計包括：凹版印紋、水印、變色油墨、窗式安全線、隱藏字、光影變化箔膜、金屬油墨等，而民眾也可透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單口訣辨識真偽。

單位諮詢：中央印製廠

資料來源：
中央銀行 - 新台幣鈔票
中央銀行券幣數位博物館

其他影片參考查核報告及資料：

本文經MyGoPen授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。