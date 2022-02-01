SurveyCake Enterprise提供全方位商業問卷服務，創造商業調查最大價值！

SurveyCake Enterprise是我們為企業開發的商業問卷服務方案，透過「私有雲服務」、「客製化樣式」、「協作與權限管理」，搭配完善的「在地客服支援」，我們有信心成為企業在商業調查過程中的堅強後盾。

不僅如此，SurveyCake Enterprise 透過「第三方串接」、「即時通知系統」、「問卷後行銷」、「條件警示系統」等應用，協助企業打造專屬的商業問卷應用情境，並為企業搜集來的調查資料創造更多的商業價值。

私有雲服務－銀行級資安保護

Photo Credit：SurveyCake

隨著資安意識的興起，以及法規政策的要求，如何控管資料的流向，讓機密資料不輕易外流，變成企業經營上非常重要的議題。

如果您的企業在調查資料時，有資安上的考量。私有雲方案提供多種主機部署方案，讓您不用擔心主機環境的設定，就能將所有資料存放在企業內部，自行設定資料存取權限。並透過弱點掃描和壓力測試，為企業打造銀行級的資安保護。

客製化樣式－專屬識別樣式

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企業識別設計系統（CIS）是企業為提升品牌形象和品牌識別，所制定的一套標準化經營理念、行銷策略與視覺傳達規範。

透過一致的視覺風格和品牌露出，企業能大幅提升顧客對於品牌的認知，並降低問卷填寫時的疑慮。為維持企業品牌形象的一致性，客製化樣式讓企業可以依據自身需求，打造問卷「專屬的網域名稱（Domain Name）」、「使用者介面（User Interface）」、「載入頁面」、「識別 Logo」 等識別樣式。

協作與權限管理－問卷群組協作

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如何落實資安政策，同時兼顧使用上的便利性，是企業協作時常會遇到的問題。不管是「不同分店」、「不同部門」，還是「不同事業群」，協作與權限管理讓企業能以群組管理每份問卷，並為每位成員設定不同的帳戶權限，讓你在團隊協作上，擁有更彈性的合作空間。

在地客服支援－企業堅強後盾

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企業若要成功導入一套新系統，就必須減少系統導入的複雜度，並提高相關人員的配合意願。若導入需要過於複雜的制度變更，或需要非技術背景員工協調技術可行性，這並不能成為一個好的企業解決方案。

在地客服支援提供完整的「產品使用手冊」、「員工教育訓練」及「專屬技術支援」，我們希望不僅能為企業創造更多價值，同時也讓所有參與者享受新系統導入的成果。

不僅如此，我們能做得更多

透過「第三方服務串接」、「即時通知系統」、「問卷後行銷」、「條件警示系統」等應用，我們除了幫助企業更有效率地搜集市場和個人的資料，更為搜集來的資料創造更多的價值。

想像一下，如果今天你是這餐廳業者，過去顧客填寫的滿意度問卷，就只會成為你年度報告其中一個績效指標。但當 SurveyCake 能與餐廳系統做整合時，只要顧客填寫意見回饋，你馬上可以知道哪一桌的哪個客人，因為什麼而不滿意，進而採取對應行動。

當然，你也可以與不同系統的數據做結合，藉此更瞭解顧客的背景和需求，打造更客製化的產品和服務。

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若您對我們的企業專屬方案有興趣，我們提供 企業專屬免費體驗，無負擔幫您安裝到好！我們也非常願意親自拜訪，瞭解貴單位的需求和想法，歡迎與我們聯繫！

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如有任何問題或合作意願，歡迎隨時與我們聯繫！

SurveyCake 是一個台灣開發的企業級雲端問卷服務，我們希望連結所有與問卷有關的接觸點。

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責任編輯：Iris

核稿編輯： Joanna