37歲工程師的告白：交友軟體、換桌約會都只是平台，推銷還是得靠你自己

文：人間田野觀察家

Steven，37歲，工程師，台北。以下是約會神仙教母訪談，Steven的第一手告白：

我單身七、八年，為了多認識新朋友，透過相親、排約、快速約會（Speed Dating）與交友軟體，四年下來算算共與超過百位女性一對一約會。曾經一個月見10位，是短期最高紀錄。

一開始我在換桌約會跟女生聊天，連五分鐘都聊不起來，很乾。於是我從參加者，轉而擔任服務人員約一年，觀察其他男生怎麼與女生對話。有個男生都悶不吭聲，問他為何不開口呢？他說，對面女生不是他的菜。換了幾桌後，多數人眼中的夢中情人出現了，他依舊悶葫蘆。原來是他的菜，但他卻不知要說什麼。

無論交友軟體，還是換桌約會，都只是幫大家拉在一起的平台，不能期待這些平台幫你包辦所有事情。商品是你自己，推銷也得靠你自己。我從五分鐘聊天，拉長到十分鐘，再練習一起吃一頓飯兩小時，也看一些心理學的書。擴大樣本數、加深約會經驗，漸漸知道怎麼解讀社交訊息，進一步做調整。

男生第一次約會，不要說要讓女生喜歡，不被討厭就好了。很多人會問，為什麼我喜歡的不喜歡我？來找我的都是我不喜歡的人？這時只有兩種選擇，第一是提升自身價值，第二是降低要求別人的標準。你可以選擇要求自己，或放下莫名的堅持。

很多朋友說我這幾年變得很多，這是我跟許多異性互動的收穫。與其追求一棵樹，不如先理解一片森林。過去我曾大暈船，過度討好一個女生，想想那時候的我，連自己都討厭自己。很多男生有玻璃心，害怕被拒絕。我早已是碎玻璃，現在不怕碎，碎成渣，反而勇了。

對的人不好找。在破百位約會對象中，和我見第兩次面的女生不超過10％。或許我們彼此找得出100個不在一起的原因，卻找不到一個要在一起的理由。

而且現在男生要競爭的對象不只是男生，還有許多娛樂在與你競爭。女生覺得你聊天太無聊，直接Netflix消失一小時。以前網路不發達，男女生會一起出外找樂子、消磨時間，但現在社會太多元，必須突破許多令人分神的娛樂，才能交流互動。

當然也希望女生能釋出善意，多跨出第一步。我遇過一些女生，姿態擺得很高。問我有沒有車？會不會去載她？如果沒車，就不出門。也有女生第一次約會，就點要價3、4000元的餐廳。我通常都會買單，不會刻意AA，但有些女生連一句謝謝都不說。

或許在她們眼裡，男生就應該卑躬屈膝，既要追求，就應請客。我不認為有對錯。但現在男女平權，且大多數人都是小資族，如果女生也能站在男方角度思考，妳會這麼對待自己的朋友嗎？

我們都很清楚自己想要什麼，但不知道自己可以提供什麼。除了原本的興趣，我試著擴大生活圈，登山、打羽球、學習跳舞。你問我還相信找得到人嗎？可能找不到，能找到要靠運氣。但我仍然希望可以找到。希望遇見的那一刻，我已準備好了。

祝福各位施主都能在交友界，脫離苦海，登上彼岸。歡迎加入人間田野觀察家臉書粉絲團，有讚有保庇。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航