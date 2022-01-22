不按牌理出牌的北韓，半個月內四次試射各式導彈是為了什麼目的？

北韓半月內四次試射各式導彈（含高超音速飛彈）

2022年開年才半個月，北韓就進行四次導彈測試，使東北亞安全情勢越加趨緊張。根據《韓聯社》（Yonhap News Agency）整理報導，北韓先於1月5日、1月11日分別各發射一枚高超音速飛彈。1月14日時，北韓在火車載具上發射兩枚朝版「伊斯坎德」導彈（KN-23）。1月17日，北韓再度發射兩枚名為「陸軍戰術導彈」（ATACMS）的「KN-24」。

《韓聯社》指出，KN-23、KN-24和KN-25，被認為是北韓近期針對韓國開發的三款短程彈道導彈。北韓14日在火車上相隔11分鐘發射2枚KN-23，飛行距離約430公里，射高約為3600公尺，命中東部海域標靶。前一天在平壤順安機場一帶，發射KN-24也命中同一靶標。也就是說，北韓時隔3天在不同地點，以不同發射方式，用不同的導彈射擊同一目標，證實北韓再次發起武力宣示。

報導還認為，考慮到KN-23、KN-24、KN-25均已服役，目前仍在生產擴充軍武庫，北韓或將繼續裝備並試射短程彈道導彈，提高連射能力和命中精準度，向外展示其軍事力量、對抗美國制裁，且對內鞏固內部團結。在KN-23、KN-24連續試射後，不久後北韓可能試射「超大型多管火箭砲」的「KN-25」。而北韓最近一次發射KN-25要追溯到2020年3月。

事實上，北韓測試導彈的動作，一直以來都受外界關切，尤其以美、日、韓國等國為最。但半個月內就進行四次導彈測試，實屬罕見。《霧谷晶策》整理後發現，除今（2022）年1月份北韓積極測試飛彈外，去（2021）年9月時也曾試射名為「火星8型」（Hwasong-8）的高超音速滑翔飛彈（hypersonic gliding missile）。

美智庫警告北韓威脅：美、日、韓共同討論北韓問題

北韓的威脅也看在美國的學者眼裡。美國紐約智庫「外交關係協會」（Council of Foreign Relations, CFR）於今年1月10日公布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）報告，外交關係協會自2008年起，每年年初都會公布「預防優先次序調查」報告，列出全球30個潛在危機或衝突因素，且評估未來一年發生機率與衝擊美國國家利益的程度。

2022年的報告中，北韓被列為第一級風險（Tier I）、「中度機率」（Likelihood: Moderate）和「高衝擊」（Impact: High），與台海、俄國與烏克蘭、伊朗與以色列衝突同一層級。報告指出，北韓長距離導彈測試和核武發展的持續進行，再度觸發朝鮮半島危機。

另外，北韓短期內多次測試多種導彈，也讓美、日、韓不免感到緊張。《韓聯社》1月17日報導，在北韓第四次測試導彈後，美、日、韓負責北韓事務官員，以視訊通話方式討論北韓測試導彈的相關問題。

此次會談由美國國務院北韓事務特使金星容、韓國外交部韓半島和平交涉本部長兼任對北韓代表魯圭悳、日本外務省亞大局長船越健裕參與，當天三國就北韓發射短程彈道導彈的分析結果交換意見，三方決定密切注視北韓的新動向，繼續為維護韓半島和平與儘早重啟對話而密切協作。

《韓聯社》報導還指出，1月19日時，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與韓國外交部第一次官（副外長）就朝鮮半島問題、伊朗、烏克蘭、緬甸等多項國際議題交換意見。此外，隨著朝鮮半島局勢越加緊張，美國和韓國也加強雙邊對此議題的溝通。

《韓聯社》提到，美、韓高層近日就朝鮮半島情勢，展開密集的協商和溝通。美、韓外長也曾於1月15日進行熱線，而美、韓兩位北韓事務代表，也曾於1月5日、11日北韓測試飛彈進行通話。

文在寅堅持交往政策，韓國兩位總統候選人對北韓態度分歧

北韓威脅當前，韓國總統文在寅則堅持他一直以來對北韓的「交往政策」。1月3日時，文在寅發表新年談話中就表示：「將利用任期最後幾個月，推動與北韓的外交突破。」他表示：「政府將致力追求兩韓間的關係正常化，以及一條不可逆的和平道路。我由衷希望下任政府也會持續這開啟對話的努力。」

據《北韓新聞》（NK News）報導，韓國保守派的國民力量黨的總統候選人尹錫悅，1月11日在北韓連續試射高超音速飛彈後說：「若北韓的飛彈以高超音速裝載核彈頭向韓國發射的話，將在一分鐘內抵達首爾市區，要攔截幾乎是不可能。」

尹錫悅隨後補充：「就這件事而言，唯一能避免此情況發生，就是在偵測到對方發射飛彈時，以『先制打擊』的方式回應。」此外，他還說：「我們要清楚看待北韓持續增強導彈，威脅我們安全的事實。現在技術上要避免這威脅相當困難，因此我們該透過外交施壓北韓，使其停止發展核武。」

相對地，自由派的共同民主黨的總統候選人李在明，批評對手尹錫悅的發言如同「小孩子玩火藥桶」。他希望尹能收回支持「先制打擊」的發言。此外，共同民主黨發言人崔芝銀表示，她對於尹錫悅公開支持先制打擊的發言感到震驚。她批評：「尹的發言極度不洽當，即便是在假設性的情況下，尹的發言仍可能造成朝鮮半島危機。」

尹錫悅｜Photo Credit: AP / 達志影像

中朝睽違兩年重啟貿易往來，雙邊貨物列車重新啟動

自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情於2020年初爆發後，北韓與中國來往的貨物列車就一直停止運作。即便兩國先前仍有貨物往來，也都是透過海運至北韓港口，陸運貨物列車已中停好一陣子。然而，據《韓聯社》報導，北韓和中國的貨物列車已於1月16日，相隔1年半後重新啟動。此外，《韓聯社》於1月18日的追蹤報導指出，中、朝雙方已連續三天有鐵路貨運的往來。