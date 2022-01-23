鬆動「上學」對「教育」的制約，編織台灣教育未來的想像之網

文：楊逸帆（國際實驗高教知行聯盟共同召集人、雜學校教務主任、國際另類教育資源組織AERO台灣代表）、蘇仰志（雜學校創辦人、台灣教育科技新創發展協會理事長）

教育是個體與群體的向上向善成長發展的過程與孕育體系。凡涉及向上向善成長發展的事務領域，皆須教育參與。因此，教育不但是社會之根，也最有條件成為編織社會之網。

過去的台灣與今日多數國家，教育（education）多被窄化為「schooling」（上學，或譯為學校教育）。由於學校作為社會前置且往往與之隔閡的存在，窄化為schooling／上學的教育「最理想的狀況下」只能做社會之根——「實際上」，學校往往是社會的主要「溫床」或「原罪」之一。作為社會之根的學校，也在大眾教育誕生之始，被植入「專分」的基因，使「融貫」至今困難。因此，絕多數國家皆未能實現教育「織網」的潛能。

雜學校在扮演「織網」工作

所幸，台灣自由、民主、多元的土壤，讓雜學校有機會長出很「ㄎㄧㄤ」的樣子——具體而言，多數人看雜學校打著「教育」的旗號卻說不出雜學校到底跟「教育」有什麼關係。其實，不是雜學校跟教育沒有直接關係，而是多數人對教育的認識仍侷限於學校裡。雜學校的「雜」，來自切斷「education／教育」與「schooling／上學」間被強加的「等號」、拆除知識技能專分的壁壘，以民間力量努力實現教育「織網」的潛能。

世界變遷日益加速，人類危機也日益複雜，作為「根」的教育，不但要使人有能力在洪流中應變甚至「創變」，作為「網」的教育更需串連融貫各界的成長發展，才能回應專業分科無法處理的危機。這再次證明教育的戰略高位。也因其戰略高位，縱使雜學校已努力「織網」多年，仍須全民與國家協力，讓教育之網織得更柔韌、穩健、豐富多采。

「根」與「網」，恰恰反映生態系「孕育」且「連結」的屬性。因此，成熟的教育，必然發展為教育生態系。

要為台灣構築教育生態系，雜學校認為：必須打破「schooling／上學」對教育的窄化，以人的價值尊嚴與社會互為主體為前提，進行見樹又見林的系統性思考。以下是幾個基於台灣脈絡的可能切入點：

台灣是否可能善用教育政策法制的靈活彈性（如：實驗教育），針對他國教育創新與變革者更加積極作為，回應其挑戰與困境，進而發揮國際影響力／提升國際對台依存度？例如，若矽谷能成為全球科技創新的震央，維京群島成為全球離岸公司天堂，瑞士成為全球資安隱私重地，台灣可以成為什麼？而台灣的教育與其相關法規又能扮演什麼角色？

教育思惟的全面挑戰

從曾經的「泰緬孤軍」，既有的原住民、新移民，以及潛在的香港、新疆、西藏乃至各國難民議題，台灣如何化多民族文化挑戰為資產，而非擱置浪費使其成為負擔？

隨著香港全面落入中共控制，大幅失去自由與獨立性，台灣是否可能、如何可能補位香港空出的大中華、亞洲與世界樞紐位置？

隨著孔子學院因中國因素逐漸在世界顯露失勢跡象，台灣是否可能、如何可能用新的方式取代孔子學院的文化輸出與外交角色？

回應NFT（non-fungible token，非同質化代幣）、Metaverse（元宇宙，或譯為潛宇宙）等新科技代表的去中心化與虛實整合浪潮衝擊，數位民主（如：open source／data運動、太陽花、g0v社群、唐鳳效應等）與半導體經驗能讓台灣如何找到新國際定位、發展建設與產業？

隨著遠距工具普及，Web 3.0、DAO（decentralized autonomous organization，分布式自治組織）興起，我們是否能重新想像人們的日常生活與工作，乃至組織與社會的治理？

台灣應如何面對科技「無法可管」的飛躍性成長？隨之指數級擴大的科技與數位落差？台灣基於自身文化脈絡與關鍵卻非歐美軸心的位置，應如何參與因科技而生，卻「未定義」的世界新秩序及其倫理？

面對非洲、中東、東亞區域危機突顯的西發利亞體系瓶頸，台灣作為「非典型國家」，是否可能成為「後西發利亞體系」的先行典範？

面對全球民主制度的內外危機，台灣作為「亞洲民主燈塔」，能否結合亞洲、太洋洲文化基因，引領非西方本位、兼容多元文化脈絡的全球民主轉型？

面對經濟、社會、環境永續之人類危機，以及西方世界引領解方（如各種氣候協議、SDGs）的捉襟見肘，台灣基於亞洲、大洋洲文化基因，對非洲南美的耕耘，與歐美民主國家的友善，形成非西方中心主義的願景提出、論述引領、實踐先行者？

回應上述課題，同時作為「根」與「網」的廣義教育（包含學術、文化、社會創新、藝術、媒體、科技新創等，涉及人與社會的向上向善成長發展者）能在其中如何扮演何種角色？

是否可能以台灣社會變革與教育密不可分的基因，以及回應上述課題所形成的教育生態系，作為台灣國際品牌主體願景？若芬蘭以「國家教育」為品牌主體，台灣是否可能以「社會／實驗教育」「學習型社會」甚至「Taiwan as Campus／Sandbox（台灣作為校園／沙盒）」為品牌主體？

新年伊始，正如多數人，我們也在沈澱、思考、展望未來。