捷克女歌手為拿到通行證刻意染疫卻病逝，兒子痛批反疫苗人士手上「沾滿了鮮血」

捷克一名民謠女歌手漢卡・霍卡（Hanka Horká）日前因為了拿到通行證而刻意感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），不料卻因此過世。

霍卡的兒子瑞克（Jan Rek）在受訪時將母親的死歸咎於當地的一個反疫苗運動，表示該運動的領袖說服了霍克不要打疫苗，因此反疫苗人士手上「沾滿了鮮血」。

刻意暴露在感染風險，過世前兩天才發文表示「正在復原中」

現年57歲的漢卡・霍卡未接種疫苗，曾在社群媒體上貼文表示她正在復原中，不料貼文發出後的隔兩天就過世。

霍卡的兒子瑞克表示，霍卡在他和父親確診COVID-19後刻意染疫，以利能夠拿到復原通行證進入某些場合。

瑞克和他父親兩人皆已接種疫苗，但紛紛在去（2021）年耶誕假期間確診。瑞克表示在他們兩人確診後，母親卻沒有與他們保持距離，而是讓自己暴露在接觸到病毒的風險裡。瑞克表示，「媽媽應該要隔離一週（因為我們確診），但我們確診的那段期間，她幾乎與我們在一起。」

捷克民眾目前若是要進入電影院、酒吧或咖啡廳等社交或娛樂場合，必須出示疫苗接種或是近期染疫的證明。

瑞克解釋母親霍卡是捷克某一古老民謠團體的一員，想要藉由近期染疫的證明來減少對其行動的限制。霍卡在過世前的兩天，才在社群媒體上寫下：「接下來我將可以進出戲院、三溫暖和演唱會。」

星期天早晨，霍卡表示自己覺得舒服許多了，打算換件衣服出去走走。接著霍卡感覺到自己的背部開始不舒服，所以回到自己的臥房躺著。

瑞克表示，「整個過程約莫在十分鐘內結束，母親是窒息而死。」

霍卡雖然沒有接種疫苗，但瑞克強調他的母親並不相信一些與疫苗相關的陰謀論。瑞克表示，母親的想法是比較能接受染疫勝過接種，而不是接種疫苗後會被植入晶片或其他類似的想法。

瑞克也補充說明，過去也沒有跟母親討論疫苗相關的議題，因為很容易會變得太情緒化。瑞克表示如今他希望透過自己的故事，能夠說服更多的人願意去打疫苗。

「如果你有活生生的案例，這會比圖表或是數字來得更有力量。你無法用數字來讓他人引起共鳴。」

《衛報》報導則提及瑞克將母親的死歸咎於當地的一個反疫苗運動，表示該運動的領袖說服了霍克不要打疫苗，因此反疫苗人士手上「沾滿了鮮血」。

瑞克表示自己知道誰影響了他母親，「這讓我感到難過，母親相信陌生人所言，多過相信自己的家人。」他並補充，該反疫苗運動提供的並非完全是錯誤資訊（disinformation），而是一些與自然免疫以及藉由感染獲得抗體的相關觀點。

捷克19日通報的單日新增確診案例為2萬8469例，創下了該國新高。

捷克政府近期也實施新的防疫措施防止疫情繼續升溫，包含要求員工和學童強制接種篩檢。捷克政府也將無症狀感染者的隔離期間，從14天縮短為5天。

捷克政府也在19日宣布將取消原先計劃要求一部分民眾強制接種的政策。在這個月稍早，數以千計的民眾才為了強制接種政策，在布拉格等城市上街抗議。

捷克目前的完整接種率約為63%，歐盟國家整體的完整接種率則是69%。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航