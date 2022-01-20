民眾黨公布第二波議員提名：學姊黃瀞瑩與陳思宇互不相讓，將同時競選「一級戰區」士林北投

台灣民眾黨昨（19）日晚上公布2022年九合一大選第二波提名名單，民眾黨在台北市第1選區士林北投議員提名前台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩與前台北市府觀光局長陳思宇，雙方在黨內初選一度傳出互不相讓，最後將同區搶票。

而這次將減少一席的士林北投區，也是各黨的一級戰區，除了不少現任老將議員外，光民進黨就有8人表態要參選，包括將首次投入選戰的「焦糖」陳嘉行。另外國民黨也有現任議員汪志冰、張斯綱等，此區還有2席新黨議員侯漢廷、潘懷宗。

民眾黨再提36人，45歲以下的超過9成

台灣民眾黨今天公布第二波2022地方提名名單，包含30名議員參選人、3名鄉鎮市民代表參選人、2名里長參選人及1名山地原住民區區長參選人，共36人將投身選戰，縣市包含台北、基隆、桃園、台中、彰化、雲林、台南、金門。

台灣民眾黨表示，第二波名單中，具有碩士以上學歷超過11人，也有30人年齡在45歲以下，尤其大多數為政治素人，還有警消人員、居服員等。值得注意的是，彰化縣除了將提名日前入黨的五連霸議員張雪如，無黨籍三連霸議員陳重嘉也在名單中。

台北市一級戰區，2席同區搶票

由於台北市長柯文哲身兼民眾黨主席，民眾黨可以說是「台北起家」的政黨，外界也十分關注台北市議員提名動向。

台北市提名名單中，除了士林北投區將提名黃瀞瑩、陳思宇2席，還有內湖南港區將推出發言人出身的陳宥丞、松山信義區推現任發言人楊寶楨、中山大同區推前發言人林珍羽、中正萬華區推前主播吳怡萱，以及大安文山區推出張志豪、張幸松。

黃瀞瑩綽號「學姊」，全國知名度非常高，備受年輕族群喜愛，據了解，從黨內民調階段就展現高人氣，幾次選戰也跟著民眾黨四處征戰，並在副市長黃珊珊身邊累積了不少地方經驗；而同樣屬年輕世代的陳思宇，曾擔任台北觀傳局局長，其父陳建銘是在地資深議員，地方實力不容小覷。

台北市第2選區在2019年1月曾舉行立委補選，當時陳思宇也以「柯文哲子弟兵」的姿態，首次投入地方選戰，對手包括民進黨的何志偉、國民黨的陳炳甫、、無黨籍的王奕凱和陳源奇都投入選戰。最終結果，由民進黨候選人何志偉以3萬8591票勝出，得票率47.76%。

而陳思宇當時僅拿下9689票（得票率為11.99%），當時的結果被不少人認為柯文哲的光環轉移有限，無法有效換成選票，不過陳思宇並不氣餒，這次將轉戰議員爭取機會。

日前曾有媒體指出，雙方在初選階段互不相讓，雖然黃瀞瑩的黨內民調和幹部評鑑表現都優於陳思宇，但陳思宇一度堅持只能提1席，黃瀞瑩也堅持參選，後來決定2人都提。

《ETtoday》報導，有黨內高層透露，以2020年的選舉狀況來說，士林北投、大安文山都有超過4萬票的政黨票，議員選舉雖是單一選區多席次，但民眾黨只會推舉1到2名參選人，且當選門檻約在1萬4千票上下，因此在政黨票多的地方，確實有提名2席的空間。

值得注意的是，台北市士林北投區和大安文山區，民眾黨都各提名2席議員參選人，可能形成同選區搶票內戰。其他選區則大多已有長期固定經營者，或是支持度與其他人落差大，較無爭議。

士林北投競爭超激烈，各黨都想搶一席之地

台北市第1選區士林北投，2022年將從13席減為12席，但競爭確非常激烈。過去在此具有優勢的民進黨，本來2014年在13席中占7席，但後來2018年受到民進黨整體狀況不佳的影響，萎縮到僅剩下3席。但繼「焦糖葛格」陳嘉行去年11月表態參選後，民進黨目前已有8人表態角逐。

民進黨除了現任林世宗、陳慈慧、鍾佩玲三席外，新人有陳嘉行、吳思瑤前助理陳賢蔚、紀政姪子紀建漢，控告鴿子哥一戰成名的林延鳳，現任里長許智全；國民黨則有發言人黃子哲、中常委林杏兒。國民黨則有汪志冰、張斯綱、陳重文等老將，也有意爭取連任。

另外此區還有2席新黨議員包括侯漢廷、潘懷宗。無黨籍的包括前時代力量議員黃郁芬，已經現任九連霸的無黨籍陳政忠，其女兒陳怡潔曾連任兩屆親民黨不分區立法委員。前民進黨議員林瑞圖，擔任獸醫的楊靜宇，以及這次打算要讓愛女陳思宇接棒的陳建銘。

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核稿編輯：翁世航