從烏克蘭到立陶宛，2022年中俄發起的地緣戰略衝突強度將明顯提高

文：賴怡忠

俄羅斯陳重兵於俄烏邊境

當台灣正忙著對已經入侵社區的新型武漢肺炎變種病毒Omicron積極備戰之際，剛進入2022年1月，中俄兩國幾乎同時與美歐槓上。如果大家認為2021年已經夠緊張，2022年伊始的地緣戰略衝突強度卻是更為提高。

拜登與普丁幾次電話會議都沒能緩解俄烏邊界緊張之勢。去（2021）年12月初，美國情報官員就表示俄羅斯可能會計劃在2022年1月底出動17萬的兵力大舉入侵烏克蘭，把2014年之後的烏東頓巴斯（Donbas）及其他議題一次解決。

烏克蘭國安官員也表示，在12月初俄羅斯已經在俄烏邊境部署近10萬軍隊，並還在持續增兵中。美國拜登總統在12月初與12月底兩次與俄羅斯總統普丁通電，但似乎沒有效果。接著在今年1月14日烏克蘭遭受大規模網攻，被認為是俄羅斯幕後發動，俄羅斯在俄烏邊境的軍隊還舉行實彈演習，俄國是否會侵略烏克蘭的猜測甚囂塵上。

現在的規模不是去年4月的烏俄衝突可比。去年4月烏克蘭隊與烏東頓巴斯叛軍（小綠人）的衝突升高，當時俄羅斯立即在邊界增兵兩萬人。北約也派軍艦進入黑海，但之後雙方一度自邊界撤下，雖然6月俄羅斯宣稱在黑海與英國海軍也發生衝突。因此不論是軍事規模還是嚴肅性，都不若現在的情形。

在第二次與拜登的電話會議上，普丁對北約與美國提出三點要求：不讓烏克蘭加入北約、北約不再接受新成員、以及不在前蘇聯加盟共和國建立軍事基地。這三點被美國直接拒絕。

雖然北約的確是無意納入烏克蘭，也沒有在其波羅地海會員國，以及捷克、斯洛伐克等新設軍事基地，且從2009以後將阿爾巴尼亞、克羅西亞納入後，就沒有持續東擴。但普丁的作為是形同將烏克蘭直接從北約合作夥伴切出去，也讓羅馬尼亞等黑海沿岸的北約最東邊國家大為曝險。

由於12月底的電話會談，是普丁在12月7日與拜登講完後，主動要求再開一次的，因此從普丁的要求可以約略看出其有意以戰逼和的意圖。除了要確保其認定的邊境安全外，也可能有意要把2014年入侵克里米亞與烏東地區做一個總結。畢竟從俄羅斯角度看，過去最鐵的盟友白羅斯，自從選舉後至今騷亂不斷，現在又被迫捲入哈薩克前後任總統的血腥權力鬥爭中。

剛好德國是進入後梅克爾時代的新政府，現在掌握歐盟理事會主席的法國，又進入總統大選熱潮，法美從9月以來，更因為「美英澳同盟AUKUS」而鬧得不甚愉快，法國為此強力主張歐盟要有相對於美國的戰略自主（Strategic Autonomy），美國也將重點放到與中國的競爭。

現在可說是美歐關係比較弱，美國本身還因對抗中國的關係多所顧忌之時，不在這個時候取得先機使2014以來的狀況得到穩固，讓美歐不再對烏克蘭與克里米亞說三道四。這可能是最有機會的時候。

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有人說當美歐因為烏克蘭議題而密集關注與俄羅斯的關係時，台灣更要謹慎小心，應該積極尋求與中國關係的緩解，以使自己不會成為美國要備多力分的麻煩製造者，如同當年美國為了全力反恐，不希望台灣在台海生事一般。

這句話的前面一半是對的，台灣當然對此要謹慎小心，但後面那一半卻搞錯了方向。首先在戰略上，烏克蘭情勢如果持續惡化，美國第一個會要求印太盟友加強在東亞的準備，以防中國趁此輕舉妄動。美國很可能會更加強在印太區域的軍事巡弋，而不是降低。

其次，台灣不要當麻煩製造者的作為，不是跑去向中國示弱甚至是輸誠以求一時的兩岸和解，而是要打造強悍的國防實力與集體的心防意志。正正確確，明白無誤的瞭解中國就是台灣的敵人，認知北京要殲滅台灣的國際生存權，消滅台灣認同的意圖至今沒有改變，而且北京對此是清楚明白的寫在其諸多反對台獨，促進祖國完全統一的政策文件中。

台灣對此要做的，是去強化自身的防衛力量，與美國加強對中國的情資溝通，讓中國不會對台灣輕舉妄動，以使美國更有餘裕與俄羅斯處理烏克蘭危機，這才是不當麻煩製造者的該有作為。

中國對立陶宛的經濟壓迫

但歐洲除了與俄羅斯的可能烏克蘭入侵問題外，中國近日對歐盟會員國立陶宛的經濟壓迫，更需仔細關注。

中國表面上說要對立陶宛處罰是因為立陶宛違反了慣例，但立陶宛不是與台灣建交，而且歐盟也有15個會員國以及歐盟本身，都與台灣互設代表處，這些都不見中國激烈抗爭。

也有人說是因為駐立陶宛代表處名字用的是台灣，而不是台北（TECRO），但美國在台協會用的就是台灣，日本交流協會在立陶宛設處前所改的名字，也用的是台灣。甚至台灣還在若干非邦交國的代表處用的是「中華民國」，這些政治敏感度都比立陶宛用的台灣代表處，其英文還用的是Taiwanese，來得高出許多。因此不管是設處本身，還是用什麼名稱設處，中國的理由都站不住腳。

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比較可能的，是除了立陶宛外，包括捷克、斯洛伐克、還有其他中東歐國家可能會繼立陶宛後塵退出「十七加一」並強化對台關係，中國對人口不到武漢五分之一的立陶宛下重手，是要避免這個骨牌效應，對立陶宛殺雞儆猴。雖然不一定能讓立陶宛回心轉意，但是起碼可以警告其他有意效法立陶宛的國家，其後果可能是如何，讓這些「小」國家心生畏懼。

而立陶宛這件事發生在接近中共二十大的年份，特別是習近平有意連任時，會更擔心這會給對手一個抨擊習近平的政治口實，在一切不能有變數下，對立陶宛的作為就更為粗暴了。