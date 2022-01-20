「充斥仇恨言論、煽動宗教與族群衝突」，臉書吹哨人郝根與人權團體呼籲Meta盡快公布印度人權評估報告

昨（19）日，臉書吹哨人郝根（Frances Haugen）還有20幾個人權組織，共同呼籲Meta公司，要求Meta公司盡快公布社群平台對印度造成的人權評估報告。同時也控訴Meta公司，指出Meta刻意掩蓋社群平台造成的人權問題。

事實上Meta旗下社群平台對印度造成的影響，諸如引發族群衝突、宗教衝突、針對賤民階級等等問題，已經存在許久。不過郝根指出，Meta公司並沒有分配足夠的資金，來處理這些問題。

人權組織：要求臉書盡快公布印度的人權評估報告

《路透社》報導，昨日包含國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）等20幾個組織，以及臉書吹哨人郝根（Frances Haugen）共同呼籲Meta公司，要求Meta盡快公布在2020在印度進行的人權影響評估報告結果，並稱Meta公司刻意掩蓋臉書造成的人權問題。

昨天的記者會上，印度記者兼人權倡議人士塞塔爾瓦德（Teesta Setalvad）指出臉書對印度造成的問題。他指出：「臉書允許未經審查的煽動性內容，導致臉書平台已經成為針對印度少數民族、賤民階級和女性的工具。」

郝根先前揭露的臉書內部文件也曾揭露，印度的臉書平台如何被假新聞、仇恨言論以及干擾選舉的機器人所淹沒。但是Meta公司並沒有相對應的資金，投入到非英語市場來解決這個問題。

郝根指出，儘管美國只占臉書平台活躍用戶群的10%，但是Meta公司只把處理全球假訊息的13%資金指定給美國以外的國家。

印度有3.4億人使用Facebook、Instagram等各種社交平台，是Meta公司最大的市場。而多年來，針對網絡仇恨言論和假訊息在印度引發的緊張局勢以及衝突，人權組織頻頻發出警告。因而Meta公司早在2020便委託美國律師事務所Foley Hoag，針對臉書對印度當地人權狀況造成的影響，進行審查與評估。

不過2021年11月，就有人權組織向《華爾街日報》控訴，指出Meta公司不但縮小報告調查的範圍，更延遲調查進行的期程。

Meta公司人權政策主管Miranda Sissons則回應，是因為希望這些評估報告可以徹底進行，也會每年針對社群平台對人權的影響，修改人權政策。在Foley Hoag的Gare Smith也說，這樣的審查很複雜，特別是針對印度這樣多元化而龐大的國家，又更困難。

印度臉書平台的問題：不但充斥仇恨言論，更煽動宗教與族群衝突

《紐約時報》報導，2019年就曾有臉書研究人員，創建新帳戶進行調查，模擬印度當地使用者，在使用臉書平台的時候毀有什麼樣的體驗。並依照演算法的推薦，加入群組、觀看影片或者瀏覽新頁面。結果發現，仇恨言論、錯誤資訊以及鼓吹暴力的言論氾濫。

然而2021年3月發布的報告指出，印度臉書平台上的仇恨、煽動言論問題，並沒有改善。研究人員指出，臉書上有一些頁面與群組充滿反穆斯林的言論，更有貼文將穆斯林比做豬和狗。除此之外，更有右翼團體發布貼文，呼籲將穆斯林趕出印度，並推動「穆斯林人口控制法」。

另外吹哨人郝根在2021公布的臉書文件也指出，印度的執政黨與反對派使用機器人以及假帳號，破壞全國選舉，也詳細說明，Meta公司首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）倡導的「有意義的社群互動（meaningful social interactions）」，改變演算法，協助使用者看到更多家人、社團的貼文，反而導致印度出現更多錯誤訊息。

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核稿編輯：翁世航