來埼玉縣休整身心！ 東京兩小時內的埼玉療癒旅宿

以往對於日本各地旅宿的印象，不外乎能讓疲勞的身體獲得充分休息，然而近期針對心靈的療癒更是日漸被重視。因此距離東京都兩小時內的埼玉縣，特別推出了可忘卻都會喧囂，並可以讓身體與心靈都能淨化的健康療癒旅宿。這些旅宿分別位於埼玉縣的非常受歡迎的人氣景點，如秩父及川越，還有位置位於兩者中間的飯能。接下來將於文中一一介紹這些旅宿，它們除了到埼玉縣的其他景點的交通十分便利之外，更於旅途中增添了非常不一樣的特別意義。

曹洞宗福王山正覺寺，在飯能體驗寺廟住宿或一日遊

放眼感受自然與寺廟，同時體驗廟中住宿、坐禪和素食，讓身心得到淨化。早晨伴隨著鳥語芬芳、河川潺潺的流水聲及微風吹拂，夜晚有著滿天星空的飯能有著「埼玉縣的輕井澤」之稱。位於此地的曹洞宗福王山正覺寺提供了絕佳寺廟旅宿體驗，在這裡可以進行坐禪、享用精進料理(基於佛教戒律不使用魚類及肉類的料理)或是抄寫經文等等讓心靈及身體得以放鬆休整的各式活動。關於這些詳細內容，可以參考住持的部落格(https://ameblo.jp/shougakuji)。寺廟提供免費的生活諮詢，能讓參觀者的內心感受到溫暖氣氛。

Photo Credit：正覺寺

秩父溫泉 湯之宿 和銅旅館，在秩父享受藥師之湯

於充滿自然風光的秩父及長瀞遊玩時，推薦留宿於能療癒疲勞身心的溫泉旅館「和銅旅館」。在地人發現這裡的溫泉治療刀傷甚有奇效，於是這裡的和銅礦泉便被稱為「藥師之湯」，其露天浴場更是能邊泡湯邊傾聽横瀬川的潺潺流水聲。和銅旅館還設有兩人能包場一同使用的「Healing Stone Spa」岩盤浴，與一般的岩盤浴不同，是利用石頭的自然熱度溫柔的滲進身體裡，不會造成出汗過多。另外，也有專門製作藥膳調理的「藥膳調理師」提供預約專用菜單。「和銅旅館」與秩父及長瀞之間的交通非常便利，非常推薦安排在觀光行程之中。

Photo Credit：和銅旅館

藏之宿桝屋，住川越懷念古老風情

近年來川越興起了不少古式住宅改建而成的旅館，而藏之宿桝屋可說是唯一由倉庫改建而成的旅館。藏之宿桝屋改建自130年前建造的倉庫，經歷過川越大火及關東大震災等歷史事件，可說是伴隨著川越成長的重要歷史建築。藏之宿桝屋提供最多5人的包棟方案，可直接包下獨棟住宿，或推薦久違旅行想享受高階舒適感的消費者。這裡距離川越知名景點，如川越地標時之鐘、菓子屋橫丁、喜多院及冰川神社等都能步行到達，將省下來的時間化做旅宿中的悠閒時光。早餐提供以飯糰為主的健康日式料理，用美食療癒身心，讓旅途更加愉快。