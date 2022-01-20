2022/01/20,
國際

美國示警5G訊號恐擾飛安，為什麼NCC表示台灣的頻譜不受影響？

美國示警5G訊號恐擾飛安，為什麼NCC表示台灣的頻譜不受影響？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

5G頻譜牽涉到飛安問題，也讓台灣高度關注，因為美國5G使用3.7到3.98GHz範圍的頻段，和航空高度計使用的接近，美國航空業擔心高度計可能會受到干擾，但台灣5G商用頻譜目前是釋出3.3到3.57GHz部分，並不會發生互相干擾。

（中央社）針對美國電信巨擘AT&T和威瑞森（Verizon）原定19日將推出5G服務，美國各大客運、貨運航空公司執行長這星期已示警，說5G訊號將引發「災難性」航空危機。

航空業者認為，最新C頻段5G服務可能導致為數可觀的飛機無法使用，讓美國航班大亂，成千上萬名美國旅客滯留海外。

以下是路透社對這起爭議所做的背景整理。

  • 發生什麼事？

美國2021年初以約800億美元（約新台幣22兆元）價格，將C頻段3.7-3.98GHz範圍的5G中頻段頻譜，拍賣給行動電話業者。

  • 這為何會是一個問題？

美國聯邦航空總署（FAA）警告，最新5G科技可能干擾飛機儀器，例如用來測量飛機離地高度的無線電高度計等。

高度計使用4.2GHz-4.4GHz之間頻段運作，但有人擔心與中頻段使用的3.7-3.98GHz頻段太過接近，可能會有相互干擾情況。

因為除了測量飛機離地高度，高度讀數也被用來協助自動降落、協助偵測稱為風切（wind shear）的危險亂流。

聯合航空公司（United Airlines）執行長柯比（Scott Kirby）上個月表示，美國FAA為避免意外而訂定的指令，將限制飛機在起降全美最大的約40座機場時，禁止使用無線高度計。

美國航空公司警告，FAA這些指令將干擾每天高達4%的航班。

柯比表示，問題若懸而未決，代表著美國各大機場出現惡劣天候、雲蔽甚至濃霧時，機師「基本上只能靠目視進場」。

  • 頻率有何區別？

頻率越高，通訊速度越快。因此，5G要發揮最大價值，業者就希望用到較高的頻率。

部分競標的C頻段過去被衛星無線電所使用，轉給5G使用表示交通量將會大增。

  • 電信業者的說法為何？

威瑞森和AT&T主張，全球約40國部署C頻段5G都沒有航空干擾的問題。

兩家電信業者已同意在美國約50個機場設立緩衝區，類似法國作法，為期6個月，以減低干擾風險。

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  • 為何其他地方沒有相同的問題？

歐洲聯盟2019年對3.4-3.8GHz的中頻段5G訂定標準，這個範圍稍低於美國即將上路5G所使用的3.7-3.98GHz頻譜。這個頻寬在歐洲被拍賣後，27個會員國有多國使用且目前並沒有出現任何問題。

擔任31國民航主管機關的歐盟航空安全總署（EASA）去年12月17日表示，這個問題僅限於美國空域，「現階段來說，歐洲沒有偵測到不安全干擾的風險」。

美國FAA官員注意到，法國使用的3.6-3.8GHz頻段，距離美國高度計使用的4.2-4.4GHz較遠，法國5G使用的功率位準也遠低於美國授權的等級。

威瑞森已表明，他們未來幾年都不會運用到接近較高頻段的頻譜。

在韓國，5G行動通訊使用3.42-3.7GHz範圍，自2019年4月商用上路以來，並沒有任何無線電波干擾的問題。

目前來說，5G行動通訊無線基地台已在機場附近運作，但沒有收到出問題的通報。

美國無線電公會（CTIA）在給美國聯邦傳播委員會（FCC）文件中說，「歐亞目前有近40國的無線通訊業者以C頻段來供5G服務，沒有通報顯示，會對國際分配用來使用無線高度計的4.2-4.4GHz構成影響。」

  • 有解決方式嗎？

短期來說，AT&T和威瑞森同意暫緩啟動各大機場附近的部分無線基地台，避免重大干擾美國航班。

長期來說，美國FAA需要批准讓美國絕大部分的商業飛機機隊，在許多有5G C頻段部署的機場執行低能見度降落，等於核准在5G基地台附近使用高度計。

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美示警5G訊號恐擾飛安，NCC：台灣頻譜不干擾飛航安全

（中央社）美國C頻段3.7-3.98GHz範圍的5G頻譜恐干擾飛安，NCC與台灣電信協會均表示台灣不會有影響；台灣5G商用頻譜目前釋出3.3到3.57GHz，與航空高度計使用頻段不會互相干擾，因此不受影響。

美國2021年初以約800億美元（約新台幣22兆元）價格，將C頻段3.7-3.98GHz範圍的5G中頻段頻譜，拍賣給行動電話業者。但美國聯邦航空總署（FAA）警告，最新5G科技可能干擾飛機儀器，例如用來測量飛機離地高度的無線電高度計等。

5G頻譜牽涉到飛安問題，也讓台灣高度關注，對此NCC說明，航空高度計使用頻段是4.2到4.4GHz，美國5G有使用3.7到3.98GHz範圍，兩者距離比較近，因此美國航空業擔心高度計可能會受到干擾。

不過NCC強調，台灣完全不會發生這個情形，主要是台灣5G商用頻譜目前釋出的是3.3到3.57GHz部分，跟航空高度計使用頻段有相當的保護頻段（Guard Band），並不會發生互相干擾。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋也表示，目前該頻段在台灣是作為境外衛星使用，長久以來也都沒有對飛安有什麼影響，台灣的5G頻譜也不在那些頻段上。

目前台灣5G頻譜競標已完成，第一階段商用頻譜釋出3.5GHz、28GHz部分頻段。除了5G商用網路外，台灣也規劃5G專網發展機制，目前政院指配4.8到4.9GHz 頻段的100MHz頻寬為5G專網頻譜，已對外開放提供各界向NCC申請進行場域實驗，至於第二階段5G商用頻譜還在規劃中、尚未釋出。

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