麻省理工學院和清華大學要在印尼設分校？大馬前首相納吉看到假新聞了

日前印尼媒體報導美國麻省理工學院和中國清華大學準備在印尼峇厘島設立聯合分校的新聞，引起了馬來西亞前首相納吉·拉薩（Najib Razak）的關注，他對此感到非常失望，因為這兩所國際知名大學未選擇在馬國設分校。不過，近日印尼媒體也報導稱這是假新聞，麻省理工大學媒體發言人稱：「我們並沒有與清華大學在峇里島建任何東西。」

納吉1月19日在臉書發文，他認為馬來西亞有資格成為國際教育樞紐，國內許多有名大學可以媲美國外，人民也會對設在國家境內的大學更有信心。納吉稱國民陣線（Barisan National, BN）過去的政治理想就是希望國家可以透過教育提高人民的創意、創新及高技能與技術，提升國家競爭力。

納吉也說，國際大學在國內建立分校可以減少學生的教育費用，也可以讓想到國外升學的國內及亞洲區域的大學生，不用刻意遠赴他鄉學習。

麻省理工學院澄清假消息

位於美國麻薩諸塞州的麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT）在《QS世界大學排名》上排名第一，位於中國北京的清華大學則是排名第17，因此當這兩所名校在印尼設分校的消息傳出後，就引起了印尼鄰國馬來西亞的關注。

不過根據《發現峇里》19日引述《峇里島郵報》的報導，麻省理工學院新聞辦公室副主任薩拉·麥克唐納（Sarah Mcdonnell）於1月14日來函解釋稱「本校一名教授確實向峇里島一個非營利組織提出在當地建立分校的建議，但這並不是本校作業的一部分。」他也表示並不知道有關消息的流傳，也否認該學院有發布任何開設分校或與清大合作的新聞內容。

報導指出，這假新聞的源頭是源自於去年12月28日，前峇厘島前州長、地方議會議員帕斯蒂卡（Pastika）出席一所科技大學落成典禮時，宣稱麻省理工學院和清華大學將聯合設校區的新聞。

根據《峇里論壇報》去年12月30日的報導，當時帕斯蒂卡宣稱此計畫是「印尼協力綜合校園」（Upaya Indonesia Damai, UID）」底下的計畫之一。《TheIndonesia》報導，UID基金會主席蘇佑多（Suyoto）也說明，峇里島被選為設立分校地點是因為基金會的成員熱衷於保護峇里島的自然、文化及人文美景。他也補充，校園的建築物象徵人與人之間的和諧，計畫在2022年底落成，而且也將會是舉辦G20峰會活動的場地。

至於現任峇里島州長瓦揚·葛斯特（Wayan Koster），他在1月7日接受《Detik》採訪時稱，兩所知名大學將在峇里島塞郎甘區（Serangan）建立科技園，他說「在隔了許久以後，我允許了麻省理工學院與清華大學合作建立在峇里島的校區。」他解釋，在他擔任峇里島州長前，科技園區許可一直沒有發放，因此他非常樂見於這項發展。

對於近日眾多媒體的報導引起了麻省理工學院校方的回應，UID也在20日於官網公告澄清。UID解釋，峇厘島並沒有麻省理工學院的校區，而是UID原來與麻省理工學院的史隆管理學院所合作的全球課程和證書課程。公告中也強調，麻省理工學院在全球只有麻薩諸塞州的唯一實體校區。

力爭知名大學設分校的馬來西亞

回到馬來西亞前首相納吉的批評。納吉在臉書分享道，在他擔任教育部長（1995-1999），以及擔任首相（2009-2018）時期，共有11所外國大學前來馬來西亞建立分校，但2018年5月第14屆大選政權輪替，在他退下首相職位以後，外國大學到馬來西亞設分校的合作方面卻無進展。

「日本筑波大學（Tsukuba University）曾在2018年計劃在雪蘭莪或吉打州設立分校，但這項計畫卻無疾而終。」因此納吉希望現任教育部長可以積極挽回筑波大學，也引進其他國外知名大學來馬來西亞開分校，持續完成馬來西亞成為教育中樞的願景。

值得注意的是，儘管納吉宣稱在他掌權時期，引入了11所外國大學分校，但實際上目前在馬來西亞運作的外國大學分校只有10所，其中包括英國諾丁漢大學、中國廈門大學，而曾在2014年宣布計劃在東馬砂拉越設分校的上海交通大學，相關設校工作已擱置當中。

此外，馬來西亞網媒《malaysianow》也指出，麻省理工學院並不如納吉所說完全沒在馬來西亞有教育合作計劃，包括過去就有該校的史隆管理學院和馬來西亞國家銀行成立的亞洲商學院（Asia Business School）。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為廈門大學馬來西亞分校

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒