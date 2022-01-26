《製衣》：從時尚、女人、金錢等快問快答，窺探時裝大師山本耀司的內心世界
我們想讓你知道的是
以反時尚、拋棄性別概念及融合日本傳統服裝元素等前衛風格著稱的國際知名時尚設計師——山本耀司，是八○年代和川久保玲一起進入法國時裝界的日本先鋒派人物，在歷經近半世界的服裝設計職涯中，不斷為世界帶來衝擊。在《製衣》一書中，他將一路走來的成長歷程、創作源頭、生活點滴及製衣哲學，做了最真實的呈現，最深刻的剖析。
文：山本耀司、宮智泉
百問
- 最讓您放鬆的所在是哪裡？
我很喜歡像學生宿舍一樣的房間呢，我家就是一室一廳。在床上什麼都可以做的狀態是最讓我放鬆的。從電腦、CD隨身聽到各種需要用到的東西都伸手可得，這就是我的理想生活方式。總之，只要一天時間就可以搬家，只要住煩了隨時都可以到別處去。
- 您看漫畫嗎？
我的漫畫年代到《巨人之星》（譯註：《巨人之星》由梶原一騎原著、川崎昇插圖，一九六六年至七一年在《週刊少年雜誌》上連載）就差不多結束了，此外我也喜歡手塚治虫的《怪醫黑傑克》。
- 您聽哪種音樂？
手邊有什麼就聽什麼，各種各樣都有。最近在聽中島美雪、艾瑞克．克萊普頓（Eric Clapton）等老東西，有陣子只聽長渕剛，這麼說來我常常專注於某個歌手，以前也有過只聽巴布．狄倫的日子。
- 在車上聽什麼音樂呢？
我開車時不聽音樂，那是我工作靈感最高昂的時候，不知原因為何，但只要車子一移動，就會產生想到有趣的男、女裝的片刻。開車本身已經把我的大腦充分活化，所以不需要音樂的刺激。
- 您散步嗎？
我不會為散步而散步，一開始是為了遛狗。但當時狗還小，沒法給它戴項圈自己走，所以不是散步，而是開車載狗一起到咖啡店去。無論多冷我都會在店頭坐一坐，抽根煙、喝點紅茶或咖啡，真是很幸福的時光哪。
- 四季當中您最喜歡哪個季節？
我還是喜歡秋天，我覺得秋裝最適合自己，冬天大家都穿蓬蓬的羽絨衣對吧，我很厭惡看到這種景象，所以討厭冬天。大家秋天時開始穿比較沉靜的色系，我很喜歡。
- 您喜歡買東西嗎？
超討厭，花錢讓我感覺很不好意思。
- 您去便利店嗎？
去得很勤噢，去買煙、買A3電池。我一直都用隨身聽聽音樂，所以要買電池。最近也買預防牙齦發炎的口香糖。
- 您出門帶包嗎？
根本不帶，我的上衣有裝現金、筆記本、登機證用的口袋，有這些口袋連出國都沒問題喔，我把衣服做得像公事包一樣。現在出國頂多就帶個像爬山一樣的登山袋。
- 您的手機是智慧型手機嗎？
不是的，我一定要有按鍵按下去的觸感。
- 您只穿自己設計的衣服嗎？
以前大部分是這樣，但最近女兒在父親節的時候幫我買了褲子，口袋夠深、不會掉東西，也不用改，完全正好。現在我很喜歡這條褲子，沒想到竟然是Comme des Garçon的！我的設計師助手很不高興。
- 您會投票嗎？
我這輩子就投過一次，因為想看看自民黨以外的政黨執政，所以是民主黨政權誕生的時期，但與其說是被政客背叛，我更感覺是自己太傻太天真。
- 可以用一句話形容您的個性嗎？
我很討厭被人指手畫腳。討厭約定，也討厭毫無意義，不，是討厭無用的溫柔。
- 您第一次做衣服是什麼時候？
小學四年級的時候有裁縫課，課堂上縫男生的四角褲，母親看了還佩服地問是不是我自己做的。
- 您曾經想過要為什麼特定的人做衣服嗎？
沒有。
- 您如何以一句話來形容自己的衣服、設計？
「Dress down」（低調著裝）吧，而不是dress up（盛裝），嗯，這其實有「anti-dress-up」（反盛裝）的意味在。
- 您製作衣服的時候，有具體的女性形象嗎？
臉朝向一邊吸着煙的女性，應該不是日本人吧。風吹拂著她的髮絲，她用暗啞的聲音說著：「我啊，已經放棄當女人了。」這就是我心中的繆斯女神。
- 您覺得哪種男性最帥氣？
要說一般人無法企及的話，就是那種接受自己的失敗、隨時都可犧牲性命的男性。但現在應該沒有這種人了吧？
- 您有自己專用的剪刀嗎？
有的，而且不讓別人碰。
- 您最喜歡的材料是？
作業服常用的軋別丁（譯註：即gabardine，常用來製作外衣的斜紋防水布料）。
- 布對山本先生您來說是什麼？
布對我來說如同女性一般。「它」要成為什麼樣的女性呢？感覺上是由我來替「它」決定。
- 請問黑色有幾種？
簡單講有三種：茶色的、綠色系的，以及從墨色而來的黑色。
- 請問白色有幾種？
對我來說白色即是光，眩目的程度可以分成無數個階段。
- 從設計的角度考量，您覺得有最理想的身材嗎？
有的。比如說適合穿越南民俗女裝「aosai」的女子。身高接近160公分，體格很結實、有胸、細腰。我在越南看到穿這種衣服騎著腳踏車的女孩子的時候，被她們的美驚訝地目瞪口呆哩。
- 您怎麼看fast fashion？
類似電視上的低俗節目吧？只追求瞬間開心就好的東西。
- 對山本先生來說，線是什麼？
線，讓我想起中島美雪的同名曲：「經線是你/緯線是我/織出的布……」之後是怎麼唱的呢？
- 鈕釦是什麼呢？
鈕釦本身沒什麼，但是鑲在哪裡是非常重要的，可以分為裝飾與關鍵鈕釦兩種。
- 您常用拉鏈嗎？
拉鏈是單純用來穿、脫衣服的道具，所以我盡量不使用啦。
- 您覺得服裝與性，即性行為與性慾之間有關係嗎？
我覺得大有關係呢。我持續不斷設計的都是要「盡力隱藏」，這點讀過我寫作的讀者們應該都很清楚。因為你越是隱藏，就越能製造出一種「裡面到底有什麼？」的想像。
- 您至今對自己的設計印象最深刻的是什麼？
我想應該是很早期的東西，有一次巴黎的發表會結束後，又搬到紐約舉辦，讓模特兒戴上面具，在發表會進行到一半時突然關閉所有電源，使現場一片漆黑，由攝影師用閃光燈啪嚓啪嚓地製造光源，然後讓觀眾跺腳打拍子，他們都很支持，親身參與這場秀，讓我非常地開心呢。
- 您有特別喜歡東京的哪個場所嗎？
我想得到的都是本來很懷念，去了以後卻很失望的地方。日本這個國家或許就是這樣吧？
- 巴黎對您是什麼樣的存在？
雖然說起來有點誇張，但這是決定我人生的城市。雖然令人痛恨，但又很有魅力。我喜歡巴黎左岸的拉丁區（譯註：拉丁區【Quartier Latin】是巴黎著名的文教區，以索邦大學為中心）的小巷弄，也喜歡逛聖日耳曼（譯註：聖日耳曼德佩區【Saint-Germain-des-Prés】聚集許多知名咖啡館，是眾多現代思想家聚會之地）小巷子裡的畫具店、材料行。
- 您喜歡的英文單字是？
Fragile，脆弱。
- 金錢是什麼呢？
進、出口袋都很容易的東西。
- 您想和已成為設計師為目標的人說什麼？
「就算要以生命換取機會，你也想製作服裝嗎？」
相關書摘 ▶《製衣》：對於山本耀司而言，只是認真、善良的人無法做出使人心跳加速的服裝
書籍介紹
本文摘錄自《製衣（增補新版）》，臉譜文化出版
作者：山本耀司
譯者：彭盈真
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