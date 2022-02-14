【成癮腦學】酒精可以抗憂鬱？談酒促文章的宣傳營養成分

文：醫療心空間 簡婉曦（精神科專科醫師）

（本文彙整自精神科門診的診間絮語、認知行為治療與正念心理治療的經驗，所有對話皆已改寫，去除所有可以標示出特定身分的描寫。若有巧合，請勿對號入座。）

很多身心科門診求助的個案都會說，因為心情不好才喝酒，這樣晚上才不會想太多負面的事。各種酒促文宣也會宣傳酒精性飲料的營養成分與好處，鼓勵大家飲酒，然而這一切都只是酒品行銷。在這篇文章中，我們整裡三個最常見的宣傳成分，請聰明消費。

酒品行銷術

很多身心科門診求助的個案都會說，因為心情不好才喝酒，這樣晚上才不會想太多負面的事。各種酒促文宣也會宣傳酒精性飲料的好處，鼓勵大家飲酒，然而這一切都只是酒品行銷。其實酒類飲料中，大部分的成分都是水與酒精，其中的營養成分、香氣分子其實濃度都很低。讓我們一起看看有哪些成分，常被作為酒促廣告的內容。

紅酒多酚

在酒品行銷界最有名的莫過於紅酒多酚（Red Wine Polyphenols）。紅酒多酚已經被廣告到爛，被無數紅酒規律飲用者當作藉口。紅酒多酚萃取自紅葡萄酒，通常會被描述為一強力的天然抗氧化分子，可有效抗抵自由基的傷害，避免肌膚老化，使皮膚變得更白皙、潤澤而有彈性。

但說實在，一杯紅酒裡紅酒多酚比例有多少？大部分還是水與酒精。

如果紅酒多酚這麼神，現在有專利製程的酵母發酵產品，一包即可補充上百杯紅酒多酚，比紅酒便宜許多。

就算不喜歡吃營養保健食品，酒精對身體傷害又深又遠，還不如改買紅酒醋，裡頭一樣富含多種多酚成分。

作為精打細算又聰明的消費者，您會怎麼選擇呢？

花青素

另一個常被行銷的成分是花青素。花青素屬於酚類化合物，是水溶性色素，也是構成花瓣和果實顏色的主要色素。葡萄皮富含花青素，由葉綠素轉化，紅葡萄酒比起白葡萄酒又更多的花青素。花青素被描述為有抗氧化性、保護視力、預防癌症、改善睡眠。

花青素普遍存在於蔬果中，如紅龍果、黑米、紫米、黑豆、紫色茄子、紫甘藍、紫地瓜、黑醋栗、藍莓、山桑子、蔓越莓、李子等紫色蔬果。只要營養均衡，即可攝取足量花青素。

一杯紅酒裡花青素的比例有多少？大部分還是水與酒精。

就算飲食攝取量不足，現在有一堆眼睛保健營養品，小小一顆膠囊除了花青素，還有葉黃素與其他輔助成分，價格還比一瓶紅酒便宜。

作為精打細算又聰明的消費者，您會怎麼選擇呢？

啤酒花苦味酸

至於啤酒，行銷的術語是啤酒花苦味酸（Matured Hop Bitter Acids, MHBA）。MHBA被描述為由啤酒花植物所製造，除了構成啤酒的苦味，也能夠幫助睡眠和保持骨骼健康，似乎對於情緒平穩也有幫助。

啤酒花，其實是蛇麻（Humulus lupulus; Hop）的花絮，屬大麻科。

啤酒中的苦味來源，可能是添加蛇麻花（德國、美國、中國是全世界前三大蛇麻生產國；臺灣也有生產），也可能是化學合成的蛇麻化合物。

一開始，啤酒添加蛇麻花的目的抗菌與防腐，延長啤酒的保存時間，避免啤酒變「麥醋」。後來，人們開始習慣於蛇麻花造成的苦味味覺與啤酒花的香味嗅覺，這兩種感官知覺將啤酒與其他酒類飲料差異化，創造出不同的市場需求。為了創造差異，啤酒商進一步改良出不同種類的蛇麻花。依據其中蘊含化學物質比例不同，苦味、香味各有差異。

根據研究，MHBA中有幾個成分可能與睡眠有關，最常見的有２種。

第一個是α酸（α acids），其中有35-70%為葎草酮（Humulone），20-65%為類葎草酮（Cohumulone ）。根據研究，α酸可以藉由調節GABA-A受器（Positive Allosteric Modulator），打開氯離子通道，抑制神經元活性。比起單純乙醇作用，α酸加上乙醇會有協同作用，加強神經元抑制效果，進一步增強酒精中毒。

第二個是黃腐醇（Xanthohumol）。根據動物實驗，小鼠食用蛇麻花提煉的黃腐醇、葎草酮或是混和物都可以增加睡眠時間長度，減少REM睡眠長度，增加NREM睡眠長度，θ波時間長度、δ波時間長度，但效果都比不上鎮定劑或安眠藥。而且酒精提煉過程中，加熱本身的高溫會破壞黃腐醇。

大部分蛇麻花的效益研究，多集中在無酒精的萃取物療效評估，使用的濃度也高於啤酒中的濃度。加上長期酗酒、間歇性飲酒皆會改變頭腦GABA-A受器組成與數量，對酒精、鎮定劑與安眠藥產生耐受性，此耐受性須停酒4~12個月才能恢復，甚至終身無法恢復。

目前市面上的合法營養保健食品，有些包含蛇麻花的萃取物，又不包含酒精成分。

作為精打細算又聰明的消費者，您想要如何選擇呢？

啤酒香？談蛇麻草精油

其實，如果喜歡啤酒香，但又非酒癮個案，可以嘗試使用包含蛇麻草精油的複方精油來助眠。

蛇麻草精油，通常由蛇麻的花朵或球果蒸餾，其成分與啤酒裡的MHBA不同。主要成分以倍半萜類的α-蛇麻烯（50-60%）、β-石竹烯（11.3%）與單萜類的月桂烯（16-30%）為主。

蛇麻草精油的氣味，簡單來說，就是一股啤酒香氣。

嗅聞蛇麻草精油，能夠輕微放鬆與輕微增加睡眠時間長度。

蛇麻草精油不建議口服或高劑量外用，因為其主要成分月桂烯，在2018年，出於致癌風險，由美國FDA禁止作為食品添加劑使用。