《社會事－權勢者的勝利手冊》：廠商想要拿到政府標案、順利施工，「回扣」這關不可不慎

文：許雅玲

回扣

一九八一年三月十二日一早，天空灰濛濛的佈滿著烏雲。南投縣建設局局長白水疊一如往常，正要打開卷宗，批閱公文。突然間，大批檢調人員破門而入，並馬上就從白水疊桌上的卷宗中，搜出三萬元現金。好好的公文卷宗，怎麼會平白無故夾了三萬元？又為什麼這麼剛好，讓司法人員當場逮到？

原來，當時台中地檢處早就蒐集消息和證據。在南投的工程圈中，盛傳白水疊運用職務收取回扣的事情早已行之有年，地方上對於白水疊的評價是「大小通吃」，平常的工程回扣大至數十萬，小至一千元都不放過。除了回扣，他還要廠商過年過節包紅包，據傳白水疊在一九八一年年初所收到的紅包，就高達上百萬。加上白水疊平常生活豪奢，在台中、南投分別有四棟房子，安置四房太太，格外引人側目。

由於事涉官司，和白水疊曾經來往的大部分包商都三緘其口，只有一名包商願意出面指認。但檢方很快就從白水疊的辦公室、台中、南投四個妻妾家中找到各種證物，包括記錄回扣的帳本、大量的房地產權狀。帳本上清楚記載往來的廠商、牽涉的工程案、日期，讓檢方有更多線索往下追查。而房地產權狀中，有很多正在準備變更土地用途，但大部分的持有人都不是白家人，甚至連白家人也不清楚這些持有者到底是誰。這使檢方懷疑白水疊是否濫用職權，任意變更土地用途，或非法向他人索討土地。

檢方在調查中還發現，白水疊會向包商從總工程款中，要求高達百分之十五的回扣，以一個五百萬的工程來說，百分之十五的回扣就高達七十五萬。但白水疊也發現，由於驗收過程通常還要會同主計課等其他課室，一起按合約核實勘驗，在其他同仁在場的情況下，不一定有機會藉故刁難索賄，因此他也從行情不一的「工程設計費」下手。所謂的工程設計費，是公家機關委託民間工程公司設計、監造的費用。當時台灣省政府規定中，只要求工程設計費總額不能超過總工程費的百分之三，實際金額可以由地方建設局自行決定，也比較容易核銷，讓白水疊

更有上下其手的空間。此案經過調查、審理後，在同年八月審結，白水疊因爲違反懲治貪污治罪條例，被重判十七年六個月的有期徒刑、並褫奪公權十年。

在公共工程或機關設備採購過程，廠商想要拿到政府標案、順利施工，除了要突破圍標的關卡外，「回扣」這一關也不可不慎。回扣在這裡指的，是政府官員向廠商索取其承包案子中的一部分利益，換取讓廠商成功得標、驗收放水等好處。站在廠商的立場，如果拒絕官員討取回扣的要求，對方一不高興，不只事後百般刁難，未來可能一個案子都標不到。

再來，即使一個標案被拿走了百分之十五的利益，只要最後還有錢賺，廠商還是會摸摸鼻子乖乖付錢。但是，即使廠商冒險付給公家單位回扣，事情也不只是單純見面交錢這麼簡單。以政府採購案為例，雙方所訂定的合約，因為牽涉回扣，可能導致金額過高，啟人疑竇，有時候還需要偽造文書，憑空編造其他項目遮掩，觸犯更多法條。

事實上，回扣出現的場合相當廣泛，不只會在政府的公共工程採購時出現，政府徵收民間土地、或任何權力關係不對等的商業行為中，都有可能發生。

在戒嚴時期，金融管制較為嚴格、民間銀行也還無法獲准設立【註】，商家向銀行、信用合作社申請貸款融資有諸多限制。即便準備好規定的擔保金、保證金，填了一堆書面文件，但是能不能順利把錢貸下來，還得看行員的臉色。在一九八〇年時，省議員林文雄甚至在媒體揭露：商家向銀行貸款，除了要應付層層審核外，要另外付給銀行百分之五到百分之十的回扣這件事，根本就是公開的秘密。然而在銀行及信用合作社的「謹慎」審核下，呆帳、冒名貸款的狀況居然還層出不窮，顯然在放款對象的把關上，有很大的問題。

當時林文雄議員對此議題講得含蓄，但從他指出的種種問題，並不難看出，在當時要向金融機構申請貸款，要不就是有關係、背景，要不就是讓銀行或信用合作社收取回扣，如此才能順利申請。因此他要求當時的台灣省財政廳長徐立德嚴加監督金融機構。然而，才不過五年，震驚台灣的十信案爆發。主掌台北市第十信用合作社的蔡辰洲被爆出長期以人頭違法挪用內部資金，甚至透過龐大的立法院人脈掩護其行為。

近年不管是在政府工程採購或者土地案件，如果遇到政府官員藉故刁難、收回扣，申訴管道已較早期開放、透明；而在金融單位的部分，民間商業銀行陸續成立後，市場競爭激烈，民眾有更多貸款管道，索討回扣的情形也不復見。儘管如此，官員、廠商、民眾在貪念作祟下，回扣實際上仍然無法杜絕，如果真的遇到這類事情，千萬不要試圖以非法途徑與政府單位解決問題，以免觸法。

註釋：台灣直至一九九一年始開放核准民間商業銀行的設立。在此之前，民眾貸款的管道少，成功融資的難度亦高，造成支付行員回扣以換取借貸的現象層出不窮。

參考資料

〈向銀行借錢眞的傷感情 除了送回扣還要看臉色〉，《中國時報》，一九八〇年四月十六日，第三版。 徐文興，〈臭包看出陳年積弊 索賄顯示非止一人〉，《中國時報》，一九八一年三月十四日，第三版。 呂天頌，〈建設局長索回扣 設計費上動手腳〉，《聯合報》，一九八一年三月十五日，第三版。 〈圖利包商索工程回扣 白水疊判十七年六月〉，《中國時報》，一九八一年八月二十七日，第三版。 〈南投建設局長白水疊 涉嫌受賄當場被查獲〉，《聯合報》，一九八一年三月十三日，第三版。 〈白水疊涉嫌受賄應訊頻呼冤 陳包商作證指證送過四次錢〉，《聯合報》，一九八一年三月十四日，第三版。 呂天頌，〈建設局長收紅包 逮個正著 調查人員佈內線 掌握機先〉，《聯合報》，一九八一年三月十四日，第三版。 〈白水疊涉嫌索回扣 依貪污罪提起公訴〉，《中國時報》，一九八一年七月十日，第三版。

相關書摘 ▶《社會事－權勢者的勝利手冊》：蘇清波在台北縣長任內的麻煩事，可作為土地變更弊案的教材

書籍介紹

本文摘錄自《社會事－權勢者的勝利手冊：台灣地方政治史的50個關鍵字》，前衛出版

作者：張辰漁、莊岳燊、曾沅芷、許雅玲等

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