2022/01/20,
生活

用日式醬料感受舌尖上的海洋鮮味

用日式醬料感受舌尖上的海洋鮮味
Photo Credit：宮崎縣

我們想讓你知道的是

為促進台日交流，株式會社Trade Media Japan首次與餐廳「海灘叢林 A Beach」合作，透過設計餐點讓民眾知道如何使用來自延岡市的調味料，輕鬆打造日本風饗宴。

既喜歡美式餐廳又想要同時擁有日本風味，有沒有可能？各國美食都有不同特色，若能巧妙取其特色交互融合，就能激迸出新的火花，產生新的賣點。隨著烹調手法與食客味蕾的不斷進化，要做出讓食客眼睛為之一亮、讓人驚呼連連的異國混搭料理，就需要有好創意和好幫手，因此現在流行什麼元素與醬汁不可不知。

日本宮崎縣東瀕太平洋、南接鹿兒島縣、西接熊本縣、北接大分縣，因氣候溫暖，具有南國風情，春天的宮崎以職業棒球的春訓營地而聞名。延岡市是位於日本宮崎縣北部的城市，人口約11萬7,000人，為宮崎縣內人口數量第三多的城市，也是宮崎縣北部的主要城市。日本的化學材料公司旭化成創業初期的工廠設於此，也帶動了本地的發展，因此延岡也被稱為企業城下町。

S__11714584
Photo Credit：宮崎縣

會做菜的人都知道，調味料是一道料理能否成功的關鍵，來自日本延岡頂級手作鹽漬鯷魚醬是料理的最佳選擇，經過長時間油漬的鯷魚，香氣與鮮味大大地提昇，濃縮在小小的罐頭裡，只消一點就相當濃郁，是菜肴提鮮、調味的好幫手，研發者AJI屋磯田勇樹社長，父親是漁夫，媽媽則是做水產加工品生意，從小就與魚脫不了關係，在大阪餐廳修行過後，回鄉協助父母漁業事業，邊幫忙邊思考，是否可以將魚類商品更簡單的讓其他地區的消費者享用到，在眾多商品之中，發現使用延岡就地取材的「日本鯷魚」來做成頂級手作鹽漬鯷魚醬。

只要放在蒸煮過的高麗菜、馬鈴薯上，或者水煮過的義大利麵上，就可以美味的享用到鮮甜美味的鯷魚醬，此外鮮度百分百，取自於宮崎縣的「吻仔魚」，也是相當受到好評的料理之一，在日本作為全國知名品牌「宮崎吻仔魚」廣為人知，想遞給每一個人真正的美味，不含任何添加劑，可以安心享用！

IMG20220113184010
Photo Credit：宮崎縣

為促進台日交流，株式會社Trade Media Japan首次與餐廳「海灘叢林 A Beach」合作，透過設計餐點讓民眾知道如何使用來自延岡市的調味料，輕鬆打造日本風饗宴，日本宮崎縣因氣候溫暖具南國風情，加上得天獨厚的地理位置使其農產豐饒延岡市的商品享譽全國，不僅可搭配中式、西式、當然日式等料理美食也十分契合。

IMG20220113182530
Photo Credit：宮崎縣

信義區知名餐廳「海灘叢林 A Beach 」於1月17至1月19日限定推出延岡美食料理，想嘗鮮的饕客切勿錯過。

位於信義區「海灘叢林 A Beach 」將異國的戶外意象融入室內，耗時1年多構想、執行，在160坪大的空間分成兩大區域，從門口外就可以看到人造的熱帶樹坐鎮，預告即將進入一個海島風的空間，承襲經典多達10種口味的炸雞翅，不論是人氣的酸鹹、蜜楓糖，還是金沙蛋黃，這裡都吃得到，另外也有許多炸物選擇，絕對不能錯過的是許多人一吃就愛上的「松露薯條」，金黃酥炸過的薯條淋上黑松露調料，一旁還附上一杯自製的松露醬，一口咬下滿滿松露香氣在口中擴散，是松露控的必點。


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。