用日式醬料感受舌尖上的海洋鮮味

既喜歡美式餐廳又想要同時擁有日本風味，有沒有可能？各國美食都有不同特色，若能巧妙取其特色交互融合，就能激迸出新的火花，產生新的賣點。隨著烹調手法與食客味蕾的不斷進化，要做出讓食客眼睛為之一亮、讓人驚呼連連的異國混搭料理，就需要有好創意和好幫手，因此現在流行什麼元素與醬汁不可不知。

日本宮崎縣東瀕太平洋、南接鹿兒島縣、西接熊本縣、北接大分縣，因氣候溫暖，具有南國風情，春天的宮崎以職業棒球的春訓營地而聞名。延岡市是位於日本宮崎縣北部的城市，人口約11萬7,000人，為宮崎縣內人口數量第三多的城市，也是宮崎縣北部的主要城市。日本的化學材料公司旭化成創業初期的工廠設於此，也帶動了本地的發展，因此延岡也被稱為企業城下町。

Photo Credit：宮崎縣

會做菜的人都知道，調味料是一道料理能否成功的關鍵，來自日本延岡頂級手作鹽漬鯷魚醬是料理的最佳選擇，經過長時間油漬的鯷魚，香氣與鮮味大大地提昇，濃縮在小小的罐頭裡，只消一點就相當濃郁，是菜肴提鮮、調味的好幫手，研發者AJI屋磯田勇樹社長，父親是漁夫，媽媽則是做水產加工品生意，從小就與魚脫不了關係，在大阪餐廳修行過後，回鄉協助父母漁業事業，邊幫忙邊思考，是否可以將魚類商品更簡單的讓其他地區的消費者享用到，在眾多商品之中，發現使用延岡就地取材的「日本鯷魚」來做成頂級手作鹽漬鯷魚醬。

只要放在蒸煮過的高麗菜、馬鈴薯上，或者水煮過的義大利麵上，就可以美味的享用到鮮甜美味的鯷魚醬，此外鮮度百分百，取自於宮崎縣的「吻仔魚」，也是相當受到好評的料理之一，在日本作為全國知名品牌「宮崎吻仔魚」廣為人知，想遞給每一個人真正的美味，不含任何添加劑，可以安心享用！

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為促進台日交流，株式會社Trade Media Japan首次與餐廳「海灘叢林 A Beach」合作，透過設計餐點讓民眾知道如何使用來自延岡市的調味料，輕鬆打造日本風饗宴，日本宮崎縣因氣候溫暖具南國風情，加上得天獨厚的地理位置使其農產豐饒延岡市的商品享譽全國，不僅可搭配中式、西式、當然日式等料理美食也十分契合。

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信義區知名餐廳「海灘叢林 A Beach 」於1月17至1月19日限定推出延岡美食料理，想嘗鮮的饕客切勿錯過。

位於信義區「海灘叢林 A Beach 」將異國的戶外意象融入室內，耗時1年多構想、執行，在160坪大的空間分成兩大區域，從門口外就可以看到人造的熱帶樹坐鎮，預告即將進入一個海島風的空間，承襲經典多達10種口味的炸雞翅，不論是人氣的酸鹹、蜜楓糖，還是金沙蛋黃，這裡都吃得到，另外也有許多炸物選擇，絕對不能錯過的是許多人一吃就愛上的「松露薯條」，金黃酥炸過的薯條淋上黑松露調料，一旁還附上一杯自製的松露醬，一口咬下滿滿松露香氣在口中擴散，是松露控的必點。