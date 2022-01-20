賴清德代表總統出訪宏都拉斯，過境洛杉磯及舊金山無需接種其他疫苗，將與美國政要視訊會議

總統府昨（19）日宣布，副總統賴清德將代表蔡英文總統出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮。總統府發言人張惇涵表示，考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行；另外，外交部已就此事與美方專案協調，賴副總統無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

過境美國活動與線上進行，打高端也可

（中央社）總統府發言人張惇涵今天說，副總統賴清德訪問宏都拉斯，考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行；另外，外交部已就此事與美方專案協調，賴副總統無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

總統府發言人張惇涵今天向媒體表示，賴副總統這次率團前往宏都拉斯出席新任總統卡斯楚就職典禮，往、返程的過境安排已經確定。

張惇涵指出，特使團將於台灣時間1月25日啟程，去程將在洛杉磯停留一晚後，於1月27日轉赴宏都拉斯訪問，返程則訂於1月29日經美國舊金山停留一晚，全團預計於1月30日晚間返抵國門。

張惇涵表示，駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴副總統與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動。但考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。

對於媒體詢問賴副總統是否還需接種其他疫苗議題，張惇涵說，這次賴副總統率團過境美國，外交部已就此事與美方專案協調，賴副總統無需接種其他疫苗，可順利過境執行公務。

張惇涵表示，美國拜登政府上任以來，一再以具體行動展現對台灣的堅定支持，這次的過境，美方也依據一貫的「安全、舒適、便利、尊嚴」的原則，為特使團提供高規格禮遇及接待。相信雙方將可以繼續在現有良好基礎上，穩健深化全方位的台美關係。

張惇涵指出，這次特使團還包括，總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka；因應防疫，衛福部桃園醫院副院長陳厚全也將隨團擔任防疫官，訪團共計26人。

外交部次長俞大㵢指出，賴副總統除了出席卡斯楚總統歡迎酒會、就職典禮、國宴，也將與卡斯楚有雙邊會晤，轉達蔡總統的祝賀。

媒體關切，賴副總統與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在就職典禮上是否會互動；俞大㵢說，賴副總統與各界受邀的政要、特使團，互動機會是一定有。

外傳賴副總統將過境美國西岸，不過，俞大㵢說，相關行政細節正在與過境點的政府磋商，有確定再向外界報告。

總統交付三任務

張惇涵指出，蔡總統期許賴副總統與特使團，完成深化邦誼、深化合作、深化民主台灣的國際參與3個任務。

張惇涵表示，台灣與宏都拉斯建交已超過80年，宏都拉斯這幾年來特別支持台灣在國際參與，也一直是台灣在中美洲重要友邦，蔡總統期許藉由這次出訪再深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

張惇涵指出，長年以來，兩國在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、農漁業等領域有密切合作關係，尤其，中美洲是近年來具有發展潛力與充滿機會的市場，蔡總統期許透過這次出訪，深化彼此的合作關係，互惠互助，增進兩國的福祉。

張惇涵表示，這次特使團是代表台灣走向世界，蔡總統不只期待未來兩國在國際上繼續相互扶持，共同促進發展，也期待台灣與宏都拉斯等理念相近國家持續攜手努力，對各項全球議題做出重要貢獻。

另外，有鑑於全球疫情仍然嚴峻，張惇涵說，除了配合各國當地的防疫措施，配戴口罩、保持社交距離、落實清潔消毒工作，這次訪問團也將落實防疫「專、篩、隔」三原則。

張惇涵表示，這次特使團有安排專業防疫官隨團，另外啟程前、離開宏都拉斯、回國前，分別會進行PCR的檢測，依照相關指引、維安相關考量，經與指揮中心研商後，特使團返國抵達桃園機場時，直接在機場進行PCR檢測皆為正常後，賴副總統隨即搭維安單位準備的座車返回台南寓所，進行14天隔離以及後續7天自主健康管理，其餘團員、隨員也比照相關防疫規定辦理。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航