《努力，但不費力》：避免付出時間和努力換來報酬遞減，務必釐清「完成」的樣貌

文：葛瑞格．麥基昂（Greg McKeown）

界定「完成」是什麼樣子

四百年前，瑞典周邊國家的海軍勢力與日俱增，國王古斯塔夫二世（Gustav II）為了保護自己的子民，認為瑞典的海軍艦隊迫切需要升級。他一心想建造一艘超大型軍艦，找到知名造船商亨利克．海伯森（Henrik Hybertsson），委託他建造後來被命名為瓦薩號（Vasa）的軍艦。

古斯塔夫國王把這項造艦計畫看得十分重要，撥出一大片坐擁一千棵大樹的森林，做為木材的來源，甚至還打開皇室的金庫。他向海伯森保證，只要計畫能圓滿完成，預算幾乎沒有上限。

可惜的是，國王對最後完成的軍艦應該是什麼樣子，心中並沒有清楚的想法。更確切地說，他對最終成品的想法改來改去。起初，這艘軍艦的長度預計是33公尺，甲板上會有32口大砲。後來，即使木材已經按照原始規格裁切，國王還是要求船身長度改為37公尺。但海伯森的團隊還沒來得及做出必要的調整，國王又改變主意了。這次，他要求船身得41公尺長才夠，大砲的規格也要改，原本一排32口大砲，現在改為「36口大砲，分成兩排，再加上12口小型大砲、48口迫擊砲，以及10口其他小口徑武器」。

大約400名造船工人為此大費周章。然而，就在他們接近完工的時候，國王再一次改變主意，要求甲板上要有64口大砲。據說，這個消息對海伯森造成太大壓力，竟使他心臟病發作，最後與世長辭。

海伯森死後，沒完沒了的計畫持續進行，改由他的助手海因．雅各森（Hein Jacobsson）負責監工。計畫的預算不斷增加，工人投入更多勞力，國王繼續改變最終目標，甚至要求在船身側面、舷牆和艉板加上約700個華麗雕飾，不但對軍艦來說毫無必要，而且要花一群專業雕塑家兩年多的時間才有可能完成。

1628年8月10日，瓦薩號終於駛離斯德哥爾摩港口展開處女航，當時這艘船艦還沒正式完工，也尚未經過適當的測試以確保它能在公海的條件下生存。與此同時，國王還有閒情安排慶功儀式，施放煙火，請來外交使節，排場盛大：「船駛離港口的時候，砲門打開，砲口向外，以便發射禮砲向岸上的達官貴人致敬。」

突然間，一陣風鼓滿船帆，瓦薩號這艘龐然大物嚴重傾斜。大砲跌入海中，水從砲門灌進來。儘管船員費了九牛二虎之力搶救，水幾乎是瞬間淹進艦砲甲板和船艙，使船身更加不穩。很不幸地，瓦薩號只花了50分鐘就完全沉沒，還帶走船上53條性命，而此時瓦薩號出海才不到1300公尺。

就這樣，瑞典歷史上最昂貴的軍艦計畫只航行了不到1海里，就沉入大海，這一切都是因為國王不斷重新界定「完成」的樣貌，導致計畫很難以安全的方式實現。

如果你想讓某件事難以完成，只要把目標盡量弄得模糊不清，事情就絕沒有完成的可能性。因為從本質上來說，一個沒有明確終點的計畫是永遠不可能完成的。你可以不斷花時間原地踏步，可以持續調整改進，可以決定放棄（最後通常會），不管做什麼，要完成一個重要的計畫，一定要明確界定「完成」的樣貌。

這個道理好像很明顯，但不妨想想你正在進行的大部分重要計畫，對於計畫完成的樣貌，你心中究竟有沒有清楚的想法？

小微調的大代價

有時候，重要計畫之所以一直無法完成，是因為我們永無止境地微調再微調，不斷折騰。舉例來說，我的編輯曾經收到某位經紀人寄來一份新書大綱，讀後覺得十分精采。第二天，經紀人寄來更新的版本，並在電子郵件中說：「作者做了一些修改。」她讀了更新版本，感覺上差不多。兩天後，她又收到另一個版本，跟第一版比起來反而沒那麼優美，但作者就是無法停止調整書稿。

不論我們是在寫新書大綱、為客戶準備一份演講稿、打造一艘軍艦，還是做任何其他事情，小調整一開始確實可以使事情有顯著的改進。但到了某個點上，報酬遞減法則開始發揮作用，付出的努力就會超越事情的進展。對我來說，「完成」的定義就是投入的努力開始大於產出之前的那個點。

要避免付出時間和努力換來的報酬遞減，務必明確界定事情「完成」的樣貌，做到之後，就該馬上歇手。

給自己一分鐘想清楚

每個人都有想要實現的重要計畫，卻經常發現自己一直在浪費時間原地踏步，計畫始終到不了終點線，完成之日遙遙無期。解決之道往往很簡單，只要決定「越過終點線」實際上會是什麼情形就可以了。

釐清「完成」是什麼樣子，不但能幫助你實現計畫，還可以促使你著手去做。很多時候，我們不斷拖延或遲遲無法踏出計畫的第一步，是因為心中沒有明確的終點線。一旦你能界定「完成」是什麼樣子，顯意識和潛意識就會接收到清楚的指示，各就各位，你就可以起步邁向那道終點線了。

模糊的目標 「完成」的樣貌 減肥 我低頭看體重計的時候，會看到80（公斤）這個數字 多走路 計步器連續14天顯示我每天走1萬步 多讀幾本書 在我的電子書閱讀器上，《戰爭與和平》（War and Peace）的閱讀狀態顯示為「完成」 交出大報告 打完長達12頁、包含許多具體示例和可行建議的報告，並能想像客戶看了會說：「太棒了！」 推出新產品 找到10位測試版用戶試用新應用程式一星期，並給予意見回饋 完成一集Podcast Podcast完成錄音並上傳檔案

不可思議的是，只要肯花一分鐘專心想一想，一切就會顯得清晰無比。舉例來說，當你必須達成一項重要計畫，花60秒鐘閉上眼睛，在腦海中想像計畫完成、把它從待辦事項清單槓掉會是什麼情形：「把客戶提出的疑問全都處理完畢，並且從頭檢查一遍。」只要心無旁騖的1分鐘，就可以釐清「完成」是什麼樣子。

釐清你想要的成果是什麼，再沒有什麼比這更能讓人專注了。你所有的資源都會各就各位，合力去實現這個成果。

列出「今日完成」清單

「完成」這個概念並不總是適用於個別任務或計畫。我們都曾經看著彷彿永無止境的「待辦事項」清單，心頭壓力山大—通常隨著一天結束，清單會變得比一天開始時還要長，簡直就像一場贏不了的戰爭。那麼，我們要怎麼知道一天的工作已經「完成」了呢？我和安娜喜歡列一張「今日完成」清單。