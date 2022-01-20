今日本土新增13例、境外移入24例，擴大實施落地採檢，納入南亞、東南亞航班

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增13例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土個案及，共計新增37例確定病例；另確診個案中無新增死亡。

確診者狀況

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、8例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。而指揮官陳時中，也針對案17630延伸的西堤餐廳群聚作出解釋。

陳時中說：「本土個案有4例從西堤餐廳延伸，案18136、18137兩位是1月9日於西堤用餐的客人，目前居家隔離中，一位無症狀，一位有咳嗽症狀。再來是案17903延伸的兩名家人，分別是案18152、18153，不過這兩位被社區影響相對較小，因為是居家隔離間採陽。」

陳時中進一步說明，目前新增一條線尚未清楚，是案18135和案18154。18135在相關科技廠上班，18154則是他的媽媽；另外比較特別的案例是案18119，是在大湳市場的案例，不過原檢體是陰性，二採也是陰性，因此把18119排除確診。

Photo Credit: 指揮中心

接著，其中有3例屬於最早的清潔員案17230相關確診個案，2例是從歌友會延伸而出，分別為案18138和案18139，而源頭為案17368除了在歌友會外，也是一名計程車司機，曾載過案18138和案18139，其中一位媽媽是洗腎病人。陳時中表示，這兩案是在醫院隔離的，一採陰後，如今陰轉陽，「相對判斷後對社區影響不大。」

另外，圖表右下角的案18151是機場保全，是同為機場保全案17371的同住室友，在案17371確診後就已在集中檢疫所進行隔離，之後隔離期滿後檢驗出陽性。

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而新北市亞東醫院1名護理師（案17967）17日確診，指揮中心也密切追蹤，目前在醫院沒有採驗到陽性個案，不過案17967的兩名兒子，都驗出陽性，列為今天公布個案，為案18081、案18140。也由於是家人間的隔離感染，因此對社區的威脅就相對較小。

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再來是案18155至18157，父子母一家三口都確診，原為案18155小孩看病時有相關症狀，後被驗出陽性，回頭再追其父母採檢，也都是陽性。父親本身是高雄港相關工作，也曾有到過北部的足跡，相關單位積極疫調當中。

陳時中最後也提及，案18155、案18135需要再密切注意，其餘案例對社區影響相對較小，而18136、18137也需要持續觀察。

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最後，今日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國（10例）、越南（3例）、法國及澳大利亞（各2例）、巴拉圭及沙烏地阿拉伯（各1例）移入；另5例調查中。入境日介於今（2022）年1月5日至1月19日。

桃園機場應變作為

至於桃園機場今日新增的案18151，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，此案較早就被匡列隔離，隔離14天期滿後採檢Ct值為36.4，所以評估對機場的影響較小。此外，也針對昨日防疫計程車司機案18020擴大車隊採檢，共733人做PCR篩檢，結果出爐全部都是陰性。

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王必勝進一步說明桃園機場前進指揮所應變作為。今日起擴大實施航班落地採檢，納入南亞、東南亞航班。王必勝更表示，今天入境航班落地採檢預計將執行17個航班，今天上午已採6個航班，在239人中有9人採陽，陽性率為3.77％。昨日1月19日全天檢驗了340人，其中15人採陽，陽性率為4.41％。

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而落地採檢自1月11日實施以來累計至19日，已檢驗了4274人，其中有262人陽性，陽性率是6.13％。為避免醫院量能超載，指揮中心自1月15日起實施輕症分流。



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累積數字

指揮中心統計，截至目前國內累計5363205例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5344301例排除），其中18041例確診，分別為3238例境外移入，14749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案18119，再次採檢為陰性，改判排除），累計116例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航