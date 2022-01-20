接軌CPTPP：行政院通過重大數位盜版改列公訴罪，國民黨要求福島食品進口需經公投同意

為與CPTPP接軌，行政院今（20）日通過著作權法及商標法部分條文修正草案；其中，著作權法將侵權重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為公訴罪，另外在商標法則增訂仿冒商標或團體商標的刑罰，加強對著作權人的保護。

台灣去年9月以「台澎金馬個別關稅領域」名稱正式申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為符合符合該協定相關規定，行政院於今日通過著作權法及商標法部分條文修正草案，將函請立法院審議。

「著作權法」部分條文修正草案，是將侵權情節重大之非法數位重製、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論罪（也就是公訴罪）。並訂有「非免費提供之著作」、「原樣全部重製」、「造成權利人100萬元以上損害」作為侵權情節重大之三要件，施行日期係因應我國加入CPTPP之時程，由行政院定之。

由於光碟式微，已非主要侵權來源，且盜版光碟也包含在修正第100條數位盜版範圍內，故配合刪除現行法重製、散布盜版光碟公訴罪之加重刑則規定，回歸適用一般重製、散布罪之刑責規定，並配合刪除相對應之沒收、沒入規定。

「商標法」部分條文修正草案部分，仿冒商標標籤、包裝的民事損害賠償責任，過去的主觀要件為求行為人必須「明知」（侵權），本此修法將以「故意」或「過失」為主觀歸責條件；另外，販賣仿冒品等行為的刑事責任，也回歸以「故意」為主觀要件。

經濟部說明，兩項修法皆為積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），確保企業公平競爭環境，加速智慧財產產業環境與國際接軌，並提升產業長期競爭力。

只是分享盜版成人影片，會不會被告？

經濟部指出，現行著作權法，除重製及散布盜版光碟為公訴罪，其他侵害行為為告訴乃論，這與CPTPP尚有落差。

修法草案將數位時代中對著作財產權人有重大影響之侵權行為納入公訴罪範圍，民眾若利用光碟、磁碟、隨身碟，意圖銷售或出租而重製，或意圖營利，明知係侵害著作財產權的重製物而散布，抑或公開傳輸相關著作，若符合3要件，將列為公訴罪。

不過，民眾如果分享或傳盜版影片，將來是否會被檢察官提告？

經濟部智慧財產局副局長張玉英出席行政院會後記者會時說明，根據草案，列為公訴罪的三要件分別為，「屬有償提供的著作」、「全部原樣利用，即百分之百複製」，以及「導致著作財產權人受有100萬元以上損害」。張玉英表示，3要件能排除侵害情節輕微的行為，避免民眾動輒得咎，亦合理化司法資源運用。

不過，未來修法通過後，民眾若未經同意，將院線片電影複製販賣，或是將院線片直接傳輸至網路，且構成權利人100萬以上損失，就符合公訴罪範圍。

媒體在記者會中詢問，若分享成人影片是否符合修法規範範圍，經濟部次長陳正祺表示，如果只是個人分享，不一定會符合這次修法的三要件。

日本福島食品進口，國民黨團提案需經公投同意

除了行政院今日通過的配套法案，台灣是否能加入CPTPP的關鍵，還有福島食品是否能夠解禁。

針對福島地區食品進口議題，國民黨團總召費鴻泰日前強調，國民黨不排除任何方式的抗爭，也不排除任何議事運用。國民黨團18日黨團大會也通過，將以2018年通過的「反日本核災區食品」公投案，來發展未來論述。

提案表示，國人目前對於開放日本核災食品仍存有很深的疑慮，政府有責任守護國人健康，在未取得國人高度共識前不應貿然解禁。基於主權在民原則，行政院對此重大政策決定前應先徵詢民意，因此，要求行政院於開放日本核災食品進口前，應依公民投票法第14條規定進行公投，並經同意後始能開放。

2018年反核食公投領銜人、前國民黨副主席郝龍斌今日接受《飛碟午餐》節目專訪表示，雖然蔡英文總統強調，福島食品的開放會與社會各界多溝通，不過郝龍斌認為，蔡政府應該很快就會用行政命令開放日本核食，「就跟萊豬一樣」；他也指出，因為馬上年底就要選舉，不會把解禁核食和選舉期程離的太近，避免影響選舉。

總統府發言人張惇涵昨日針對此議題表示，政府跟日本方面、社會各界進行溝通中，如果有具體進度，政府相關部會也會向國人報告說明。

不過張惇涵也強調，政府會確保讓國人享用各國沒有健康危害的食品，經過去年12月18日公投後，台灣人民多數已展現台灣走向世界的決心，希望參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等高標準的國際經貿體制，也要讓台灣走向世界、立足世界之處。

張惇涵說，政府向來的立場都以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，面對日本食品進口的議題，以及後續的協商，也會跟社會各界進行溝通。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航