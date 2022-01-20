一個中學生、一群香港人神奇救鼠經歷

棄養倉鼠潮爆發，一班香港人迅速自發組織救鼠。其中一個Facebook群組「救救倉鼠關注組」一日間已經有6600人加入。發起人係中學生Sam（化名），且聽聽一個中學生與一群香港人如何群策群力，神奇救鼠經歷。

Sam養過倉鼠，但只有短短3、4個月，因為屋企人強烈反對，喺未發生「滅鼠令」前，已經忍痛轉交朋友飼養，所以佢對被逼放棄倉鼠特別有感覺。噚晚網上陸續傳出各區棄養消息，大埔有20至30隻，青衣又有20隻，Sam覺得自己要做啲嘢，於是有念頭成立關注組。

但點解揀Facebook？乜後生仔唔係唔玩Facebook咩？Sam好老實回答，係呀，後生仔唔玩Facebook，但佢希望搵上班族、夫婦幫手，佢覺得呢班大人有資源，有能力可以救到更多倉鼠，於是決定喺Facebook開設「救救倉鼠關注組」。

作為網絡世代，佢好清楚鎖定邊啲地方求助最有用。Sam嘅Facebook頭像係姜濤，佢有啲尷尬講，自己係幾欣賞姜濤，亦知道鏡粉組織力驚人，於是佢喺「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」、「前夫反擊戰」出Post，好快就引起好多人關注，另外又喺熱門群組例如「屌官塘老母群組」分享，吸引更多人注意。

網絡世界陌生人，因為救鼠大家搵到共通點，每區起碼有10幾人報名，願意接收緊急棄養個案，亦唔介意留低聯絡電話。

30幾歲Jackie係一個朝9晚6嘅打工仔，本身養5隻倉鼠，佢亦都加入「救救倉鼠關注組」，早一日佢已經收到義工聯絡，話有棄養倉鼠，佢收工後即刻撲出去，見到一個義工妹妹拎住一箱箱倉鼠，睇落應該係中學生，負責做物流將棄養倉鼠運到唔同區，交畀願意接收嘅人。

Jackie無講太多，就接收兩隻「熊仔鼠」返屋企，到安頓好佢哋新居已經係凌晨。佢發現兩隻倉鼠都有唔尋常地方，一隻個肚漲到好大，另一隻好怕人，唔願意被摸。佢話自己領養時無諗太多，亦無仔細檢查，只係想救得一隻得一隻。

噚日（19日）中午佢就開始打電話，想預約獸醫診所，幫倉鼠做檢查，有診所表明唔收倉鼠，亦有診所職員答佢：「你唔係唔知疫情，我哋唔再睇倉鼠類。」好彩最後經網友介紹，搵到一間診所，預約咗聽日做檢查。

一隻倉鼠售價幾十蚊，但倉鼠睇一次醫生，隨時1000蚊埋單。Jackie話自己願意畀，「我決定接收得，我都願意養育佢哋。」佢話身邊同事、朋友都願意分擔收養，但礙於好多人無飼養經驗，都係自己養住先。

咁擔唔擔心收養不明來歷倉鼠會中招？Jackie話唔太擔心，直至呢刻仲未搞清楚係鼠傳人定人傳鼠，而且倉鼠係家居寵物，一般唔會出街，反而人類每日行出街接觸咁多人，某程度更高風險。但屋企人都會擔心，雖然畀倉鼠入屋，但唔會幫手照顧。

陳小姐（化名）本身養咗一隻倉鼠3個月，加入救鼠關注組後，亦收容兩隻被遺棄倉鼠，由於屋企唔齊飼養物品，佢喺關注組出Post問有冇多餘倉鼠水樽，一分鐘內已經有人話可以送畀佢，五分鐘後有人話送晒全套物資畀佢。有位住西貢網民知道佢需要買倉鼠BB奶粉，特登撲出去買，再Call車送入元朗，自己畀埋車費。

陳小姐最深刻印象係香港人點樣群策群力救鼠，「最深刻係見到其他義工夜晚真係出去垃圾房、公園等等，幫手搵有冇被遺棄倉鼠，有啲仲會洗樓，逐層睇吓有冇倉鼠。」佢見到網上有義工團隊設立Google Form，畀人填邊區方便收養，短時間已經有超過3000人填寫願意收養。

一個一個香港人，雖然彼此唔認識，但為咗拯救倉鼠連結一齊，展開一段神奇拯救歷程。陳小姐好感慨：「香港人精神，一方有難，百方拯救，大家都無變。」

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin

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