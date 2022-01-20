三星6月停產LCD全力轉攻高階QLED，台面板廠補上產能缺口，供貨可望擴大3倍

受到中國面板業者，不斷擴廠影響，近期面板價格持續低迷。韓國三星顯示器預計提前至今（2022）年6月逐步退出LCD顯示器市場，轉而全力發展有機發光二極體（QLED）和迷你LED（發光二極體）等技術，布局高階面板市場，台灣面板廠受惠三星顯示器退出後的產能缺口，供貨可望擴大3倍。

韓國三星6月停產LCD顯示器

中國近年大規模投資液晶顯示器（LCD），而韓國則將重心放在新世代顯示器——有機發光二極體顯示器（OLED）上，產業分析師邱琬雯分析，中國廠商挾政府資源，擴大投入大世代LCD廠建置計畫，韓國面臨強烈價格競爭，已經逐步退出LCD市場。

他指出，LCD設備市場從2018年開始逐年下滑，由將近80億美元（新台幣2240億元）降至48億美元（新台幣1120億元），到了2023年後幾乎都會是OLED的設備需求，其中又以韓國三星（Samsung）、樂金（LGD）為主要出貨廠商。

隨著近日LCD報價持續下挫，韓國媒體《朝鮮日報》引述電子業界消息指出，三星顯示器正考慮，將忠清南道牙山園區的大型電視顯示器LCD產線L8-2提前至今年6月停產，但最後決定將和最大客戶，兼集團母公司三星電子商議後才有定論。

《朝鮮日報》指出，三星電子是影響本次決策的關鍵因素，為了擴大電視面板的市占率，開始增加向中國京東方（Boe Technology）、台灣友達（AU Optronics）以及群創（Innolux Corporation）採購低價LCD面板，藉以向各國品牌廠商競爭。

台灣面板廠向三星電子供貨量可望攀升，以填補三星顯示器退出後的缺口。據市場調查機構Omdia估算，三星電子今年電視銷售目標量為5000萬台，友達及群創，全年供貨量最多可能擴大至1000萬台，將是往年平均200至300萬台的3倍以上。

報導稱，三星顯示器去（2020）年年底就已打算處理國內外所有LCD產線，完全退出市場，但是因為疫情由迫使LCD價格大漲，才一再延後停產決議。未來三星顯示器在長期戰略上，將以有機發光二極體（QLED）電視為主力商品，搭載的迷你LED（發光二極體），該項技術將使面板亮度及顯色度都優於目前的LCD面板。

中國面板大軍壓境，京東方營收將成全球第1

隨著疫情相較平緩，零組件供貨趨於穩定，市場不斷傳出面板供過於求的訊息，過去三星主宰LCD市場，但中國廠商崛起後，已經改變市況，CINNO Research報告指出，中國面板廠2020年總營業額達到389億美元（新台幣10.8兆元），全球市占率32%，較前年增加3%。

反觀，韓國和日本面板廠營業額市占率，各約39%和13%，但是均較前一年下跌2%，台灣面板廠則為16%，其中三星顯示器、LGD和京東方的營收規模仍居全球前3名，再來依序是夏普、友達及群創等。

《關鍵評論網》詢問台灣面板業內人士指出，面板種類繁多，除了大尺寸電視，還有行動裝置、車用面板等，每一家廠商專注的尺寸、種類和技術都不太一樣，例如三星強攻高階的智慧型手機，中國往中低階手機、平板和筆電等著墨。

他說，中國近年新面板工廠逐漸量產，再加上收購眾多產線，產業資源進一步優化，預計未來幾年，中國的優勢會顯現，到時候台韓日的廠商壓力會更大。他也說，京東方近年營收攀升，有望超過韓國，成為營收第1的公司，韓國身為面板技術領先者，將轉向更高毛利的市場。

群創光電榮譽董事長段行建日前指出，台灣面板廠轉型利基市場，要發展車用、高毛利產品，避開價格低迷的電視面板。他坦言，「大家都轉型，那就不是轉型，」市場區隔要掌握。

他強調，面板價格波動，中國面板廠崛起是重要因素，未來紅色供應鏈殺價競爭，是可以預期的，台廠對自動化、工業物聯網和AI投入相當多心力，但卡在人才不足，未來台灣要多注意，外商挖角問題，才能穩定產業發展。

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核稿編輯：翁世航