拜登預測俄國將出兵烏克蘭，但也暗示「小規模入侵」的代價會較低

文：德國之聲中文網（路透社、法新社）

美國總統拜登（Joe Biden）週三（1月19日）預測，俄羅斯將對烏克蘭採取行動。他說，俄羅斯將為全面入侵付出高昂的代價，但是也暗示「小規模入侵」的代價會較低。

拜登在新聞發布會上談到普亭（Vladimir Putin）時說：「我猜他會有所行動。如果俄羅斯入侵，我們將追究其責任，而這取決於它採取何種行動。如果是小規模的入侵，我們最終或許不得不為做什麼和不做什麼而爭辯。但如果他們進一步入侵烏克蘭，對俄羅斯來說將是一場災難。」

拜登的評論，也讓外界對於西方國家會如何回應俄羅斯總統下令入侵烏克蘭增加不確定性。此前，俄羅斯官員多次否認將入侵烏克蘭。

路透社報導，俄羅斯已經在烏克蘭邊境附近集結了約10萬名軍隊，而此舉被西方國家認為是在為一場戰爭做準備，而這場戰爭是為了阻止烏克蘭加入北約。

即便如此，拜登說，他與普亭舉行第三次峰會仍然是一種可能。他說，他擔心烏克蘭衝突會產生更廣泛的影響，也擔心情勢「可能會失控」。拜登說，他相信普亭是想考驗並試探西方領導人。他表示，美國對俄羅斯入侵做出的反應將取決於行動的規模，以及美國的盟友們是否對於如何應對產生分歧。

同日，美國白宮誓言，俄羅斯對烏克蘭採取任何行動都將面臨非常嚴重的反制。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在一份聲明中表示：「若任何俄羅斯軍隊跨進烏克蘭領土，這代表他們重新入侵了烏克蘭，美國與其盟友也將對此採取快速、嚴重且聯合的反制措施。」

美國共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）將拜登的新聞發布會描述為一場火車事故。他說：「拜登總統基本上為普亭入侵烏克蘭開了綠燈，他喋喋不休地談論所謂的『小規模入侵』無關緊要。他這番談話展現出來的是軟弱，而非力量。」

法新社指出，拜登和他的團隊已經準備了一套廣泛的制裁措施和其他經濟懲罰措施，以便在俄羅斯入侵烏克蘭時對俄羅斯實施制裁。拜登說，俄羅斯公司可能失去使用美元的能力。

在被問及他所說的「小規模入侵」是什麼意思時，拜登說北約盟國在如何應對俄羅斯入侵烏克蘭一事上意見不一，因為西方國家的回應取決於普亭到底做了什麼。他說，盟國之間「有分歧」，但他正在努力確保「每個人都在同一個起跑點上。」

「大國不能虛張聲勢」

拜登在19日的記者會上表示，「大國不能虛張聲勢」，而外界認為北約成員國會做任何事來分裂北約也是一大錯誤。他說：「問題是，俄羅斯的行動是否與重大的軍事入侵相差甚遠。若他們持續發動網路攻擊，我們可以用相同的方式回應。」

拜登說，普亭曾要求他在兩個問題上作出保證，那就是烏克蘭永遠不加入北約，以及「戰略」或核武器永遠不會被部署在烏克蘭境內。美國官員認為，限制烏克蘭加入北約對美國來說是一種挑戰。

此外，美國官員還認為限制北約擴張是一件不可能的事情。但拜登指出，烏克蘭很快加入北約的可能性不大。他建議各方可以達成一項協議，根據該協議西方可能不會在烏克蘭部署核力量。拜登表示：「我們可以在第二個議題上想辦法，而這取決於俄羅斯自己的態度。」

各界關注美俄外長會議

美國為了向烏克蘭表示支持，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪了烏克蘭首府基輔。他說，俄羅斯可能會在「非常短的時間內」對烏克蘭發動新的攻擊，但華盛頓將盡可能地開展外交活動，儘管美國政府不確定莫斯科真正想要的是什麼。

俄羅斯政府則表示，圍繞烏克蘭的緊張局勢正在加劇，而且它仍在等待美國美國對其要求西方提供的安全保障作出書面答覆。俄羅斯提出的要求，包括停止北約的進一步擴張和從加入北約的中歐和東歐國家撤出聯盟部隊。

法新社在報導中指出，這些聲明突出了美俄之間的鴻溝。分析人士將布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日的會談，形容成「火車失事前的最後一站」。布林肯說，他不會就俄羅斯在日內瓦的提議向拉夫羅夫提出書面答覆，但承諾將持續做出外交努力，以防止俄羅斯再次侵略烏克蘭，並促進對話與和平。

他說：「我們知道，俄羅斯有計劃在很短的時間內增加該部隊的人數，這使普亭總統有能力，在很短的時間內，對烏克蘭採取進一步的侵略行動。俄羅斯還將部隊調往白羅斯進行所謂的聯合軍事演習，此舉使其有能力從北面、東面和南面攻擊烏克蘭。」

8年前，俄羅斯奪取了克里米亞，並支持控制烏克蘭東部地區的分離主義分子。但是俄羅斯一直否認現在有任何入侵的意圖。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，西方國家向烏克蘭運送武器、進行軍事演習、以及向烏克蘭政府提供資金和技術援助，都是增加烏克蘭周邊緊張局勢的原因。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航