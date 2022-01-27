【影評】《素還真》：一代霹靂粉的記憶，技術進步、故事完整，但離好劇還是有段距離

文：陸坡 (LUPO)

一代霹靂粉的記憶，重回電影的清香白蓮

傳統技藝通常代表著一個地方的歷史和文化，雖然有著重要意義，但許多技藝也因時代的改變而失傳。轉換模式與跑道是否可以讓傳統技術延續，是一個重要課題，台灣也常面臨文化轉型的抉擇，從歌仔戲、捏麵人、日式澡堂文化到外省眷村菜，不管是有形還是無形，「傳統」有時候需要創新的嘗試與包裝，才能延續長久。

布袋戲文化，應該算是台灣好幾年一直未退燒的木偶戲，而在多次嘗試之後，2022年霹靂又再一次將布袋戲搬上大銀幕，以當家第一主角，霹靂之中的高人氣角色「素還真」為主，拍攝這名角色在成為江湖俠義之士前，初出茅廬的起源故事，而開啟屬於素還真的傳奇一生。

《素還真》是什麼電影？

布袋戲算是近代能夠代表台灣傳統文化的娛樂之一，使用雙手操作的掌中乾坤，過去是一種民間娛樂和祭神拜天時，演藝給神明看的野台扮戲，2018年，關於布袋戲的紀錄片《紅盒子》，就是以台灣布袋戲國寶藝師陳錫煌的生命歷程為核心，敘述傳統的布袋戲風格。

後續不管是霹靂還是金光，兩者都繼續以電視與網路媒體承接布袋戲的魅力，也的確將台灣的偶戲打出名號，不只在華人地區、連在日、韓、歐美等地也有人對布袋掌中操偶技術所著迷，日本編劇虛淵玄就是如此。

而又一次的，霹靂將布袋戲偶動畫搬上大銀幕，以素還真前傳為主題的同名電影，也開啟了不同於電視偶戲，霹靂電影宇宙的全新嘗試。

在過去2000年，以霹靂本傳為主的電影《聖石傳說》到台日合作的《東離劍遊紀》電影版故事之後，又回歸霹靂第一男主角素還真的武俠之路，也用這次的電影展開強大布袋戲宇宙的布局。

Photo Credit: 威視電影提供

《素還真》探討、分析與延伸

作為在2022年初率先上映的《素還真》，整體確實表現不俗，可以看到團隊的努力和對於這個大IP的經營而不惜投入得許多成本，整體聲光效果比起20多年前的《聖石傳說》和令人尷尬的《奇人密碼》，可以說是有龐大進步。

而這點，也許能歸功於霹靂布袋戲的鏡頭語言在這幾年改動得當，而且「偶」的細部動作，如眨眼睛、手指運動、景深等等，都展現出過去所沒有的細緻度，這也可能是在台日合作的《東離劍遊紀》後，吸收不少日本特攝和動畫的分鏡敘事，進一步運用在布袋戲上的成果。

《素還真》在聲光效果、特效與整體武打戲都有著不俗的水準，甚至過去的尷尬感也降至最低，可以說霹靂這次的《素還真》電影給觀眾的第一印象還是不錯的，尤其在電影片尾看見對後續故事的延續性，是能夠讓人期待霹靂用電影重啟的武俠世界觀。

但是，片中唯一讓人擔憂的還是霹靂的劇本，雖然整體技術大進步，但故事還是太過簡單且呆版，這也間接影響到素還真在電影裡的人格塑造，機智多謀的樣子沒有展現出來，反而開外掛和主角威能的形象卻呈現的不錯，開玩笑的說，這點相當有霹靂電視劇上那種突然強大到亂七八糟的臨場感。

Photo Credit: 威視電影提供 《素還真》幕後工作照，為求畫面寫實感，火燒情節不惜燒毀片中重要場景。

《素還真》值得一看嗎？

不管是從1988年《霹靂金光》一路追劇下來的中生代觀眾，或是在同人時代加入的新觀眾，還是喜愛角色情感的腐女眾和因為日台合作《東離劍遊紀》而入坑的年輕一輩ACG迷，相信對於這些觀眾而言，在傳統掌中戲的文化中，霹靂這幾年的突破是有目共睹的。

雖然這樣的突破，有時候會被傳統一代的布袋戲團說成媚俗或不正統，但我認為霹靂的偶戲確實隨著時代不斷進化，這次大銀幕的電影《素還真》就展示出累積經驗的成果，對於過去布袋戲有刻板印象的觀眾，也或許會因為這部電影而有所改觀。

當然，我還是認為，雖然電影分鏡、手法、動畫等各面向的呈現越來越成熟，但不管是霹靂還是台灣動漫畫，現在需要的還是一個可以撐起這些「技術進步」的劇本故事，《素還真》的前傳故事雖然完整，但離有趣或是好劇還是有段距離，仍必須多加琢磨，要有就算是掌中偶戲的武俠故事，也不失動漫畫或金庸筆下武俠世界那般精彩的決心。

最後，我認為重新詮釋一個霹靂宇宙是好的開始，除了與當代價值觀逐漸接近，同時也是讓新觀眾重新認識，過去以素還真為首的戲偶風采魅力。

Photo Credit: 威視電影提供

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航