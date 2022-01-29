《全球戰場》：先後六屆美國政府對伊朗政策都犯了一個通病——欠缺戰略同理心

文：赫伯特．麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）

美國對伊朗政策的盲點

先後六屆美國政府的對伊朗的政策都犯了一個通病：欠缺戰略同理心，不了解歷史記憶、情緒與意識形態如何驅動伊朗政權的行為。有效的伊朗戰略需要具備戰略同理心，也就是說，必須拋棄導致那項爛核子交易的錯誤假定，必須廢止我們自1979年以來用來對付伊朗的那些欠缺效率、前後不一的戰略。

美國領導人多年來一直認為，中國的繁榮能導致中國經濟與政府的自由化。基於同理，歐巴馬總統也認為「見到解除制裁帶來的好處能說服伊朗，讓伊朗更加專注於經濟與它的人民」。歐巴馬總統的副國家安全顧問班．羅德斯（Ben Rhodes）認為，美國必須在「伊朗核子交易」與戰爭之間有所選擇。他根據這項錯誤的假定向美國人民推銷這項交易，說這項交易將使伊朗「更加投入國際社會」，從而導致「伊朗人在行為上的進化」。

美國領導人很早以前就相信可以用解除制裁這類示好行動影響伊朗領導人，讓他們把利益擺在狂熱與意識形態前面，「聯合全面行動計畫」不是第一個例子。自1979年革命以來，伊朗領導人每在害怕或陷於困境時就找美國談判，美國領導人往往因為希望與伊朗改善關係而忽略了他們這種傾向。為掩飾他們真正的意圖——或是逃避恐怖犯行的後果，或是爭取更多資源發動他們的毀滅性作業——伊朗領導人會在談判時表現得很有誠意。

以1979年為例。吉米．卡特政府不了解造成伊朗革命的那股根深柢固的反西方情緒。為了能與魯哈拉．何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）發展關係，以便將伊朗建成對付蘇聯的冷戰堡壘，卡特政府官員對伊朗革命的反美呼聲、對何梅尼加在本國人民身上的殘暴恐怖不聞不問。

1979年11月1日，國家安全顧問茲比格涅夫．布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）在訪問阿爾及爾（Algiers）時，在接待會上找上伊朗總理梅迪．巴札根（Mehdi Bazargan），表示美國願意與這個新成立的伊斯蘭共和國建交。伊朗報紙隨即刊出兩人握手的照片，同時出現在報端的，是被罷黜的伊朗國王穆罕默德．雷沙．巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）在美國住院接受治療的新聞。伊朗革命分子把這兩個新聞併在一起，說中情局與美國軍方準備讓國王重返伊朗掌權。

憤怒的學生在德黑蘭占領美國大使館，擄了52名美國人質，阿爾及爾的伊朗官員也立即停止這項會談。這次事件引發一場歷時444天、一直鬧到卡特總統卸任的危機。1981年1月20日，隆納德．雷根宣誓就任總統後幾分鐘，伊朗政府為示善意，才釋放了這些人質。當時我是西點軍校一年級新生，我們在泰耶路（Thayer Road）列隊，迎接初返國門、乘坐六輛綠白兩色軍用巴市穿過校園、前往泰耶酒店（Hotel Thayer）與家人團聚的人質。

伊朗是在被迫的情況下放人的。伊拉克於1980年9月入侵伊朗，大幅增加了伊朗外交與經濟孤立的成本。伊朗的武器與彈藥備在這場毀滅性戰爭的初階段幾乎耗盡。由於美國在與伊朗還是盟友期間曾協助伊朗建軍，伊朗官員這時沒有其他選項，只能向他們稱為「大魔頭」的美國求助。在雷根第二任總統任期間，就在1983年10月伊朗主謀攻擊黎巴嫩境內一處陸戰隊營區、殺害241名美軍的事件兩年後，美國官員用飛彈交換被扣在黎巴嫩的美國人質。在伊朗拿到這些飛彈之後，黎巴嫩境內一個伊朗支持的恐怖分子團體又扣了三名美國人質。

伊朗的激進革命分子把這些用武器換人質的醜事宣揚了出來，讓雷根政府最後兩年任期狼狽不堪。儘管這個醜聞讓當時身為副總統的老布希名譽受損，但老布希當上總統以後力主拉攏伊朗，特別是希望藉此救回被扣在黎巴嫩的九名美國人質。他在就職演說中向伊朗伸出橄欖枝，說伊朗協助釋放這些人質可以讓美伊關係轉型：「親善能導致親善。誠意可以形成無止境運轉的漩渦」。老布希政府要求聯合國派員前往德黑蘭，試探伊朗與美國打交道的意願。

美國就這樣不斷對伊朗滿懷期望，之後又一再失望，期望、失望循環不已。1989年，在何梅尼死後，阿里．哈米尼成為最高領導人，曾經談判武器換人質交易的阿克巴．哈希米．拉夫桑加尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）當了伊朗總統。身為商人、政客與教士的拉夫桑加尼與伊朗商人階級關係很好。兩伊戰爭重創伊朗經濟。基礎設施損毀不堪。石油生產不斷萎縮。

布希政府為改善關係釋出的善意不只口惠而已，還將1979年德黑蘭大使館遇襲後凍結的5億6700萬美元伊朗資產解凍。但拉夫桑加尼既無意、也沒有向美方釋出善意的實權。與哈米尼以及他的保守派教士、安全人員與伊斯蘭革命衛隊盟友相形之下，拉夫桑加尼與伊朗商人階級的勢力相去甚遠。

在整個過程中，伊斯蘭革命衛隊不斷為歐洲境內的恐怖分子提供武器，攻擊他們的政敵與西方利益。1989年，伊朗特工在維也納謀殺了著名庫德裔伊朗抵抗運動領導人阿布杜．拉曼．賈斯魯（Abdul Rahman Ghassemlou）；同一年，哈米尼發出「裁決」（fatwa，伊斯蘭法官發的判令），通令誅殺小說家沙爾曼．魯西迪（Salman Rushdie），因為哈米尼認為魯西迪在他的著作《撒旦詩篇》（The Satanic Verses）中有褻瀆之處；