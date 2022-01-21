文：葉子

圖：香港電台

「小蜜蜂嗡嗡嗡，大家一起勤做工。」小時候只聽兒歌，已懂得蜜蜂是勤勞採蜜及散播花粉的益蟲。蜜蜂在地球生活了超過1億年，品種超過2萬種，以往在郊野經常見到的蜜蜂，誰想到今日已瀕臨滅絕？

世界各地的養蜂人發出警號，指見證著近二十年蜜蜂的死亡率大增，由以往只有2%至4%大幅增至50%。據估計，過去十年全球有40%昆蟲消失，部分歐盟地區更有80%蜜蜂死亡。蜜蜂大減，主因與農業發展有關；本來牠們傳播花粉，與農作物理應是最佳拍檔，但隨著大規模密集式耕種高速發展，農夫以農藥及強力殺蟲劑提高產量，就為蜜蜂們帶來死亡之吻。

養蜂人慨嘆森林樹木被砍伐變作成農地，蜜蜂群變得越來越少。

農夫為保護農作物免受蟲害，大量使用殺真菌劑、除草劑及殺蟲劑。1990年代初，農用化學品工業開發出新型殺蟲劑——類尼古丁，其殘留物持續污染植物及土壤。當蜜蜂們繼續辛勤採蜜，就被各式殺蟲劑毒害，令牠們變得脆弱及容易染病，抵抗寄生蟲能力亦減弱，而當牠們將殺蟲劑帶回蜂箱，其他蜜蜂亦受牽連。專家指，一匙份量的類尼古丁足以殺死逾十億隻蜜蜂。

有研究人員指，有大量蜜蜂與沒有蜜蜂的向日葵花田相比，前者的產量比後者多40%。

蜜蜂與人類存亡息息相關，在森林裡90%植物由蜜蜂傳播花粉；假如蜜蜂滅絕，人類在數年內便會缺乏糧食。雖然農藥生產商大肆吹噓農藥的優點，標榜能提高農作物產量，但農藥毒害昆蟲、破壞生物多樣性毋容置疑，更重要是成本高，農產品價格亦會較低。相反，業界估計單在法國，花粉傳播產生的價值估計達二十億美元，蜜蜂亦不會收取報酬，但以人工方式授粉，成本則高達一百億美元。倚靠勤勞小蜜蜂，利潤高加上不會破壞環境及生態，絕對百利而無一害。

中國四川的養蜂人指，每逢有農民在附近噴灑農藥，他們就要將蜜蜂搬上山。

蜜蜂大減，有農田只好以機器為農作物授粉。

由於密集式農耕及除草劑危及蜜蜂生命，市值四十億美元的美國的杏仁業需租用一箱箱的蜜蜂為杏仁樹授粉，運送蜂箱的工作人員更要定期檢查蜂群的健康。

為拯救蜜蜂，養蜂人持續發出警告及研究報告，而眼見蜜蜂數字大減，全球亦有所醒覺，不過政界對立法規範農藥使用方面則遇到不少困難。全球每年農業用農藥多達四百萬噸，歐洲經過長期磋商後，2018年雖然將60%類尼古丁定為非法，並定下2030年將農藥使用量減半的目標。不過，農業化學界花費大量資金，進行各種遊說工作、收買反農藥組織，甚至發表對農藥有正面作用的研究報告，引導公眾接受沒有蜜蜂的世界，繼而研究各種替代解決方案，以人工方式確保花粉繼續傳播。

美國有大學研究利用機器蜜蜂作為解決方案，免受殺蟲劑影響。

有生物學家進行實驗，希望培育能抵抗殺蟲劑的基因改造蜜蜂。

要與大財團抗爭，養蜂人動員影響輿論，推動去除合成農藥的公民倡議之餘，亦與農民學習互相合作，玻利維亞農民以聯合養蜂場為農作物授粉，同時避免使用殺蟲劑。哥倫比亞則將養蜂變成專業，在全國提供免費課程；多地都各自興建蜜蜂保育中心，全方位為保護密蜜蜂、保衛人類而作出努力。為了生態環境及下一代，我們應以行動支持以有機方式生產的農產品，向農藥說不。

有保護蜜蜂組織向農藥公司抗議，指農藥是殺害密蜂的元凶。

（播出：2022年1月26日，晚上10時，港台電視31）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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