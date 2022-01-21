港府人道毀滅倉鼠的新聞，引起德國網民迴響。

看他們在網上的討論，有不少表達同情和哀傷，亦有開玩笑和取笑者在內。畢竟德國人在千里之外隔岸觀火，對這個都會沒有認識，更談不上有感情，和港人看待這事的態度也有所不同。要是這事發生在慕尼黑或漢堡，他們多有不同的反應。

像這幾個網民的討論，有位說「（倉鼠）肯定已放進煮食煲裡」，另一位說「倉鼠會變種變到兩米高」，又有位說「大部分人應該已吃掉自己的倉鼠」。這些留言，都是搞笑居多，也將東亞人愛吃動物的既定形象拿來一併開玩笑。港人看後，多會覺得低級趣味，尤其這是發生在自己成長的都市，看見電視上一幕幕訪問片段都是自己熟悉的大街小衢，很難可以開玩笑。

圖片由作者提供

香港人不吃貓狗，也大多愛護動物，但對不起，德國人以至歐洲人看待亞洲，就是以一大塊來看。只要亞洲某地區有關於寵物的新聞，他們就會將固有形象綁上，拿來說笑。當然，這些在網上講笑的人，他們未必是殘忍的人，或許只是「貪得意」開玩笑。而且他們在德媒網站上討論，對象都是德國人，沒期望香港人會讀到他們的留言。要是他們身邊有香港人，他們應會表達同情。

留學歐美的東亞人常說，當地大學生的話題無聊。他們留外以前，都會覺得歐美是文明先進國家，也孕育了無數科學、文學、哲學和藝術偉人，所以當地年輕人談吐應該很有深度才對。誰知進到大學，才知道大學生愛講無聊低俗笑話，與本來的印象大相徑庭。他們也覺得東亞學生普遍較成熟，對世界的認識也較深。這落差有不同的原因。其一是一樣米養百樣人，每個國家有無聊的人，也有思想成熟的人。其二是歐美大國是已發展的文明社會，很多在別國每天發生的荒謬事，已經絕跡於這些文明國家。

所以歐美人看見這些荒誕劇，自會以隔岸觀火心態看待，並開玩笑娛人自娛。但來自這些社會的東亞人，這是他們要切身面對的事，家人朋友都受影響，有切膚之痛，又哪會嬉皮笑臉應對？文化的成熟，使到社會發達和安穩，但同時也會有種抽離的心態，使人失去同理心，也不懂用別國的視角看事情，只先入為主的判斷，這是一些歐美發達國家人民的心態。

在德國，雖有幸災樂禍之輩，卻有很多愛護動物的人，同感悲痛。幾輯留言，當然也不能反映所有德國人的看法。人類是有感情的動物，然而成長背景的不同，身分地位的差異，令人對事物的看法有分歧，也會作不同決定和判斷。

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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