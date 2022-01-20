2022/01/20,
國際

課稅3~5%就可以讓全球23億人脫貧，全球102名富豪連署「扭轉這個不平等的世界，該向我們徵稅了」

課稅3~5%就可以讓全球23億人脫貧，全球102名富豪連署「扭轉這個不平等的世界，該向我們徵稅了」
圖為法國總統馬克宏出席世界經濟論壇。｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

要彌補這個世界上一般人和他們之間的差異，要靠的不只是億萬富翁「虛榮、零碎地」做慈善服務，而是要徹底改革這套「故意」被設計來讓富人更富的系統。

俗稱達沃斯論壇（Davos Forum）的世界經濟論壇甫結束，會中有102名百萬富翁、億萬富翁發表連署信，針對論壇的年度主題「攜手合作，重獲信任」指出：「你不會在一個被眾多百萬富翁、億萬富翁和權勢者包圍的私人論壇中，找到這個問題的答案。」

署名的富豪包含迪士尼繼承人艾碧嘉（Abigail Disney）和提姆（Tim DIsney），以及亞馬遜（Amazon）早期的投資者漢諾爾（Nick Hanauer），他是一名成功的商業人士、企業家。另外還有百名來自美國、英國、加拿大、德國的富豪，他們有些是企業家、有些是管理顧問，還有作家、教育家和名人的後代。

這封連署信指出，對政治、社會和彼此的信任，不能建立在只有最有錢、有權的人可以進入的狹小房間，而是透過問責制度，以及運作良好、公平和開放的民主國家建立。而一個強大民主制度的基石，就是公平的稅收系統。

雖然過去兩年間，COVID-19對全球造成巨大影響，「但事實上，我們能看到財富在大流行期間增加了」，這封信指出，很少富豪能誠實地說，自己繳的稅金是公平的。

根據《BBC》報導，慈善組織樂施會（Oxfam）表示，在疫情大流行讓更多人變得更窮的時候，世界上最富有的人也變得更加富有。一份報告指出，世界上最窮的國家每天有2萬1000人因貧困而死，但從2020年3月開始，全世界前10名有錢的人總財富增加了超過一倍。

除此之外，瑞士信貸集團（Credit Suisse）的研究發現，全球百萬富翁的人數在2020年增加了520萬，目前已經達到5610萬。

這些富豪認為，要彌補這個世界上一般人和他們之間的差異，要靠的不只是億萬富翁「虛榮、零碎地」做慈善服務，而是要徹底改革這套「故意」被設計來讓富人更富的系統。他們所提出的解決方案，就是對富人徵更多的稅，「就是現在，向我們這些富人徵稅。」

《BBC》的報導指出，由富人組成的「愛國百萬富翁」（Patriotic Millionaires）英國分部認為，如果每年都向身價5000萬美元的富人徵稅3%、向億萬富翁徵5%，那每年可以創造2兆5200億美元的稅收。他們估計，如果全球都能使用這筆錢，那可以讓23億人擺脫貧困，並為全世界生產足夠的疫苗。

英國企業家、愛國百萬富翁創始成員Gemma McGough認為，為了所有窮人、富人的福祉，「是時候來扭轉這不平等的世界，該來對富人收稅了。」

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責任編輯：李芯
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