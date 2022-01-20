北京當局逮到中石油盜賣1.8億噸原油，以「擾亂市場秩序」為由藉機整肅江派

國價油價不斷飆高，中國石油天然氣集團（後稱中石油）獲利驚人，2021年實現淨利，相較同期增加人民幣710億元到750億元，成長幅度達395%，創7年來最好水準。北京當局為防止坐大，對中石油發動調查，發現從2006年至今，其下屬燃料油公司盜賣1.8億噸原油，下令「嚴肅處理」並追繳所有獲利。

油價不斷攀高，中石油成長達395%，創7年來最好水平

國際能源署（IEA）於1月19日表示，未來一年石油需求，預測每日再成長20萬桶／天，至330萬桶／天，2022年石油總需求量為，9970萬桶／日。IEA強調有跡象顯示，近日疫情傳播速度更快，但致命性低，有助於各國解封提振經濟。

IEA說：「病例數量在全球範圍內爆炸性增長，但各國政府為控制病毒所採取的措施沒有先前幾波那麼嚴重，對經濟活動和石油需求的影響仍然相對平和」。

天然氣價格飆漲，是石油需求成長的重要因素，民眾開始使用價格相較低廉的原油當作能源。IEA分析，在需求不斷攀高的前提下，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯等產油國，供給增幅不溫不火，因此油價得到支撐。

根據紐約商業交易所（NYMEX）2022年2月交割的西德州中質油期貨結算價上漲1.53美元，到每桶86.96美元，成長1.8%，盤中一度衝高至87.92美元；

歐洲洲際交易所3月交割，全球基準布倫特原油期貨上漲93美分，至每桶88.4美元，漲幅1.1%，此前觸及89.17美元的高點。兩地交易所原油期貨，均創下2014年10月以來的最高價位。

隨著能源價格高漲，中石油持續坐大，2021年實現淨利與2021年同期相比，將增加人民幣710億元到750億元，高度成長達395%，創7年來最好水平。

中石油持續坐大，北京逮到中石油盜賣1.8億噸原油

中石油驚人的獲利，引起北京當局關注，以穩定市場、實踐「共同富裕」，中國國務院聯合調查組於1月19日公布，調查中石油下屬燃料油公司，存在盜賣進口原油問題。

《新華網》報導指出，中國企業應依法依規經營，並完善社會主義市場經濟體制的重要工作，國務院聯合調查組發現，中石油下屬燃料油公司於2006年6月，將40萬噸進口原油以「調和燃料油」名義賣給山東濱化集團。

報導稱，多年下來中石油已經累計盜賣進口原油1.795億噸，共銷售115家地煉企業，而聯合調查組強調，中石油集團主要領導嚴重失職失責，並違反《行政許可法》，擾亂市場秩序。

按照黨中央、國務院決定，有關中石油盜賣進口原油問題依規嚴肅處理，並對違法獲利予以追繳。聯合調查組強調，這些不法助長了違規地煉企業落後產能盲目發展，甚至幫助了一些地方違規審批地煉項目。

《新華網》報導稱，此時機發布此訊息，等於中共總書記習近平，藉機箝制中紀委書記趙樂際，且把打擊重點指向以中國石油幫為核心的江澤民派系。

《關鍵評論網》詢問研究兩岸政策的學者表示，整肅中石油關係到中國20大，特別是習近平的第3至5年任期，目前看起來石油幫在中國國內還有影響力，剷除後對習近平的連任是比較有利的。

學者強調，中石油是以江澤民為核心的利益集團，這其中有包含周永康等下屬黨派，近日中國經濟持續下行，中國黨內派系暗潮洶湧。他說，中國的特色就是執政合法性來自於經濟成長，現在經濟面臨問題，衍生的政治鬥爭，也會不斷發生。

中石油對此回應，中石油燃料油是公司全資公司，國家審計署在例行審計中發現其在原油交易中存在違規行為。公司始終積極配合調查，認真核查公司內控體系，且公司生產經營未受影響。

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核稿編輯：翁世航