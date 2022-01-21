「黨國權貴」缺席就無法進行轉型正義嗎？其實，這正是促轉會存在的真正價值

只要提到「促轉會」，對國民黨來說當然要反對到底，不斷質疑合法性及正當性，然而說得多麼慷慨激昂，卻掩蓋不住心驚膽跳的一面，多擔心那些「不能說、不敢說」的事一一被晾在陽光下，因此又不敢對那些斷簡殘篇的檔案多說些什麼，或許那些始作俑者、加害者也深知當年不公不義的骯髒事更多，說出來恐怕會動搖黨本。

然而，「轉型正義」到底是什麼？「促轉會」又該發揮什麼角色呢？

黨國權貴沒有認罪，何來轉型正義

轉型正義最困難的就是讓「威權者」說實話，這讓促轉會進行事實回溯時，只能憑藉著「威權共犯結構」所留下的監控檔案，到底事實有多少？真偽又如何？也因為已公開可供調查的檔案只有白紙黑字，所有被害者、間接受害者提供佐證不足，那些曾是劊子手的黨國權貴，也才能選擇性忘記那些「害怕想起來」的歷史汙點。

問題是，難道「黨國權貴」缺席下的轉型正義就無法進行了嗎？其實，這正是促轉會存在的真正價值。

時代的洪流，多少人是迫於無奈，又多少人被陷於不義，這些都搬出檯面自然猶如追劇般很精采，但是，揭示檔案並不等於歷史的真相，那些黨國權貴沒有勇氣自白，仰賴著有限的資訊，恐怕並不足以稱為「正義」。

糾結在威權者所蒐集的檔案裡，又該如何分辨杜撰不實，這些資料的背後可能都已經人事已非，攤在民主的時代，始作俑者又怯於認錯，那麼促轉會應當將重心轉向揭示「真正的罪魁禍首」；可惜的是，轉型正義的推動，卻被卡在「誰是線人」的猜疑，試問這些揭露的資料事實真為又該如何辨別？

必須說，促轉會做得還不夠，而且失了焦、錯了方向！

Photo Credit: 中央社 近期因促轉會資料而捲入「線民疑雲」的台南市長黃偉哲

終究，歷史會成為一面明鏡，每一個片段、說法及檔案都需要很嚴謹的分辨與釐清，否則穿鑿附會下，錯把無知的學生當罪惡，輕看了校園教官的情治身分，甚至把「提供情報」錯置成「究責行為」，當誰都沒把握自己曾說過的話可以成為線索，怎麼能構成為「威權的幫助犯」，更遑論更多是黨國體制下捏造的業績？

在資料尚未充分、完整的前提下，促轉會真正的工作，就是端正這面照亮歷史真相的鏡子。

別讓威權壓迫的無奈，扭曲了歷史真相

很多人跟我一樣，雖然在那個年代缺席，但卻都希望「正義」能「轉型」成功，只是端看促轉會這段時間的工作，截至目前為止，最開心的恐怕是國民黨和中共。

因為促轉會最近的轉型正義工作，在媒體筆下竟把轉型的焦點轉移成「告密的線人」，好像這些亂七八糟的情治監控，都和當年的那個政權無關。

黨國威權體制下，很多台灣人的選擇都出於無奈，就像很多父執輩都曾提及那些年「飯可以亂吃，話不能亂講」的感慨，「入黨只為了順利退伍」，現在看來這是多麼荒謬的現象，但卻曾真實存在。更不用說，很多人在高中時期接受黨國教育的洗禮，誰不是把「三民主義」、「國父思想」背得滾瓜爛熟，不都是為了順利畢業、升學，恐怕沒得選擇，也無能辨別何為情報。

在這種大環境下，將人貼上線民的標籤不僅無法將呈現歷史真相，還會讓真正的兇手躲在後面不吭聲。

Photo Credit: 中央社 促轉會主委楊翠

轉型正義應該不是這麼廉價，沒有載明主謀的兇殺案，根本不是破案，促轉會若把這些尚待釐清的「檔案」當證據，就如就是「吃案」一般。

社會需要轉型正義，是希望能讓歷史和解，以及讓掌權者從中得到反省，如今這些應當是需要更多反覆檢證的情節，卻成了政治八卦的口水題材，不但混淆了追求正義的宗旨，更讓轉型正義的促進工作，淪為政治鬥爭攻防的工具。

作為主事機關的促轉會不能只是一個行政單位，不是把資料翻出來曬太陽就可以，還得要嚴肅辨別這些檔案的真偽，以及比對每筆資料、人事物的關聯性。最重要的，是將「黨國權貴的情治監管脈絡」說清楚、講明白，沒有主謀，哪來的幫助犯，沒有找出始作俑者的黨國權貴，揭露這些情報提供者又有何意義。

必須說，促轉會要真的達到轉型「正義」還有待努力才是，否則歷史真相沒還原，卻引來狗屁倒灶的政治事端，將不利於台灣民主深化的發展。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航