《快速致勝》：我的人生經驗一再證明，「一萬次實驗法則」比「一萬小時練習法則」更有效

文：詹姆斯・阿圖徹（James Altucher）

一％法則

一份全職工作等於每年工作兩千小時。但在你踏入新的職業生涯，或者想學習一項新技能時，你沒有兩千個小時可用。你得繳帳單、養家活口。而且萬一經過一萬小時以後，你又對別的事物產生興趣，怎麼辦？你真的打算花上寶貴的十年、甚至二十年去鑽研某件事，再把那項技能束之高閣嗎？

如果你知道某種不為人知的訓練方法，足以讓你在同業中出類拔萃，又會怎麼樣呢？舉個例子：如果你打高爾夫，你可以花上一萬個小時練習在不同情況下揮桿，從教練那裡得到很不錯的意見，繼續練習揮桿。不出一萬個小時，你就會成為好手，搞不好變成世界級選手。

但大約三十年前，在老虎．伍茲（Tiger Woods）和新一代的高爾夫職業選手崛起後，科學家和教練進行研究，發現有項特質能夠讓人更快成為高爾夫專家，那就是腿部肌力。若你勤做重量訓練，強化雙腿和下半身肌肉，擊球時就會更強猛有力。要是某個高爾夫球選手四十年前就知道這一招，會怎麼樣？假使他祕而不宣，跟誰都沒說。他不需要一萬小時就能成為頂尖選手。誰知道他需要多少時間？也許這項知識可以讓充滿抱負的專業選手一下子省去兩千個小時。沒人說得準。

所以我著手找出某種「掌握訣竅」的新方法。我訪談了數百位來自各領域的高手，注意到這群表現優異的藝術家、商界人士、企業家、投資專家、作家、演員等等，也經常採用這個方法。

我們可以用這種方法攀上生涯的顛峰，或者學習新技能，這樣你就能在自身的領域中出類拔萃。你甚至可以用這種方式建立人脈，充分把握每一個出現在眼前的機會。現今的職涯早就沒有所謂的「直線」。我們面臨的每一場危機，都為這個世界帶來更多變化。某些職業不復存在，產業消失。工作的本質改變。人們的興趣和熱情也變得不同。

那麼，若你想用最快的速度成為同業中位居前百分之一的佼佼者，會是怎樣的情況？

用一萬次實驗法則取代一萬小時練習法則

我們在本書中不談「一萬小時練習法則」——根據此一法則，只要你認真鑽研某件事達一萬個小時，你就會成為世界一流的高手。

就算這個法則在過去行得通，現在也已經不管用了。我的人生經驗一再證明，有能力進行實驗，將各種想法很快試驗一遍，汲取教訓，然後繼續前進，要比「一萬小時練習法則」更有效。我把它叫做「一萬次實驗法則」。

這項法則面對變化和危機的方式是：運用一組工具來幫助人發揮創意，並且有效執行、說服、提高生產力與領導能力——上述能力結合起來能夠讓你在短時間內達到原先想像不到的高度，速度快得驚人！

我之所以這麼說，不是因為我在做一項研究專案，而是因為我必須這麼做，而且大多是因為我本身的興趣和熱情改變或結合了。更糟的是，有時是因為我破產了，被迫去新領域找活路，而且我必須很快辦到，以養活家人。

科學很重要，但你的人生才是最棒的實驗室，而你是最厲害的科學家。最成功的實驗是你試著去做別人沒做過的試驗。一間研究實驗室就是要做出各種發現；你只會在這裡做出對你有用、且反映出你獨特世界觀的發現。

迪克．福斯貝里（Dick Fosbury）是一九六○年代的跳高運動員，那時他實在不怎麼樣。當時流行「剪刀式跳法」，方法是面朝橫杆，筆直跑向前去，跳起來，把你的腿抬得比橫杆更高，跨過去。

福斯貝里就是做不到。他的長腿老是撞到橫杆，沒辦法跳到其他人那樣的高度。某天，他做了個實驗，改成往後跳。他背向橫杆，然後再以背朝杆子的姿勢起跳，跟其他人完全相反。

他的高中教練請他別再這麼做，說：「這樣行不通，你不能這麼跳。」他不肯讓福斯貝里在正式比賽時用這個招式，但等他看到福斯貝里在一場大一新生比賽中用了這招後空翻（如今大家叫它「福斯貝里式跳高」或「背越式跳高」），便說：「好，就來試試看吧。」

福斯貝里讀高中時的表現不怎麼樣，但數年以後，他就在一九六八年的奧運場上奪下金牌。最初大家都在笑，每個人都叫他別這麼做，後來每一名跳高運動員都改用他的跳法。

他運用自身對於這項運動的知識，創造出獨到的觀點。他贏得了金牌，而且永遠改變了這項運動。他沒有比別人花更多時間，也沒有苦練一萬個小時，但他辦到了。他之所以成功，並非由於守規矩，而是因為他繞路而行，設法跳過排隊行列，快速致勝。

你也可以。

一％法則的複利效應

首先要掌握的是一％法則。這項法則向我們證明：只要你每天付出一點點努力，任何領域的必備技能都可上手，你很快就能成為某個領域的絕世高手。它是這樣運作的：

如果你的儲蓄存款帳戶裡有一元美金，每天支付一％利息，那麼你一年後就有三七．七八元。

換句話說，你這一元美金的「投資」以每日一％的複利成長，一年內就增長了近三、八○○％。

有時候我跟人們說起這件事，他們反問我：「不是三六五％嗎？」這樣經過一年後，我手上只有三．六五元。跟三七．七八元有很大的差距。

但複利的威力驚人：

一天之後，你的一元變成了一．○一（比一元多出一％）。

但再過一天，它就不只是一．○二元，而是一．○二○一（比一．○一元多出一％）。到了第三天，不只是一．○三元，而是一．○三○三○一元（比一．○二○一元多出一％）。