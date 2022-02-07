《快速致勝》：脫胎自「八二法則」的「五十比一法則」，如何幫我省下時間並創造收益？

文：詹姆斯・阿圖徹（James Altucher）

運用五十比一法則，省下時間，多出收益

我有次搭計程車，和運將攀談起來。他說話帶著口音，說自己是土耳其人。不知怎麼地聊到他下西洋棋的事。

「噢！」我說，「我也下西洋棋。」我想他大概是懂得規則、隨便玩玩的那種，我們可以聊一下。依美國的等級制度，我屬於「大師」（master）級別，而光是獲得這項稱號已經為我的生活帶來很多好處。別人一聽到「西洋棋大師」，立刻誤以為是「聰明」的意思。只因為這項榮譽很早就被我寫進了履歷，我被大學和研究所錄取，也應徵上好些職缺，我甚至還募到款項，只因為大家都認為西洋棋大師的身分代表我很聰明。

我問計程車司機是否參加過錦標賽。

「有，我是土耳其全國冠軍。」

「什麼？！」

「是的，我是國際大師（international master）。」

這表示他比我強很多。他告訴我，他花了額外五年的時間鑽研西洋棋，不斷參加錦標賽，才從大師躍升到國際大師。換句話說，我投入的心力只是他的兩成，但我「只是」大師，而他是頂尖的國際大師。但如果我多練五年，對我有什麼好處？雇用我的人、被我拉進來投資的人、因不同機緣一道共事的人，根本不在意這個，也不曉得大師和國際大師之間的差別。大部分人會以為是一樣的，甚至對於一般的西洋棋手來說也一樣。

一般的西洋棋手分辨不出兩種等級的下棋風格，儘管我能夠分辨（他起碼三回贏我兩回）。在這件事上，我設定好優先順序，達成第一個目標（大師）後，便不再參加錦標賽，並且利用這個稱號拿到各種好處，因為社會上認為擅長某些活動的人就是「聰明」。

你必須退一步檢視全局，思考哪些活動對你最為有利（以及好處可延續多久），有助於快速達成你渴望達成的目標。

現在……稍微變化一下。

「八二法則」可再自我套用。

假如你將「八二法則」套用在它自身上，會得到「六十四比四」法則。種植在園內四％的種子為你帶來六四％的價值。

（○．八×○．八＝○．六四；○．二×○．二＝○．○四）

花匠會告訴你結果確是如此。

四％的工作為你創造六四％的價值。

依此類推。

再做一次。

再把「八二法則」用在「六十四比四」法則身上，結果大約是一％的工作會帶給你五成價值（嚴格說來，是○．八％的工作會為你帶來大約五一．二％的價值）。

你該如何找到那一％的活動，既可保有你目前創造的五成價值，同時還能百分之百運用你的時間？

試想你是個雇主，手下有一百名員工。

根據上述的五十比一法則，其中一位員工大概能替公司創造出五成的價值。

誰是那個員工？或者說，哪四位員工創造了六四％的效益？或者說，哪二十位員工為你的公司帶來八○％的營業收入？

衡量真正重要的員工。

先給「價值」下定義。是指營業收入、利潤，還是談成新的交易？

進行衡量。比方說，上個月新客戶的業績，其中八成是由哪二十名員工達成的？在二十名員工裡面，上述八成中的八○％是哪四人達成？其中又以誰最強？

在日曆上寫下你一天之內做過的事，就算是最細微的瑣事，如：「十點零三分―十點零五分上廁所」。連寫一個月。許多人回想當天的事，都不記得做了些什麼，甚至不知道自己花了多少時間在毫無生產力的事情上。那麼，到了月底，有了這些資料，加上你仔細思量後所決定的優先次序，你便可找出你創造最大產值的一％時間。

現在，若你願意接受一半的產值，但和先前相較，只利用一％的時間做某件事，你就可調整自己的時程表，只用一％時間做事。這不是說要你用其他九九％的時間在網飛（Netflix）上瘋狂追劇，雖然也可以。有時候追劇也不是件壞事，有時間休息並恢復活力對大腦及創造力都頗重要，也有助於抒壓。

但現在你也可決定自己想探索哪些新鮮事。你才剛釋出了大部分時間。是的，你可能僅剩一半收入，但人生美好，而你有時間追求其他興趣、其他可帶來收入的活動，或可能衍生更佳機會的創造性活動。

舉個例子，我架設了Stockpickr網站，這個社群網站專供有志於投資的人交流，有許多特點，像是列出知名投資客的股票投資組合，這樣其他人或許可以研究股票巨擘巴菲特或卡爾．伊坎（Carl Icahn）等人選擇的股票。這個網站也讓用戶彼此認識，可互傳訊息。還有留言板，人們可發佈一則帖子，像是「Google股票非常值得買！」，大家就會加入討論。

用戶也可輸入自己的投資組合，而演算法會將相似的組合進行配對，好讓用戶結識意見相近或興趣相投的人，也許可相約討論投資心得。最後，網站上有個頁面列出不同的選股結果，如「昨天哪一支股票下跌最多？」或「五月份哪支股票的盈餘最好？」。

我很自豪這網站有這些特點，不過我在研究流量時發現留言板的瀏覽次數最多，而股票組合極少人上去瀏覽。我在架設網站時，花費兩成心力開發留言板，而它至少創造出八成的流量。接著我進一步檢視，發現留言板上大部分的流量是在拋出問題的帖子上，如「目前有哪些被低估的股票？」或「有哪些高股息的股票？」。

結果發現四％的網站內容（留言板上問問題的帖子）至少產生六成的流量。於是我嘗試新做法，約莫花了我一天時間編寫程式，在網站上增設了顯示問題與答案的區塊。大家可在此提出任何問題，其他用戶可以回答。就在同一天，我讓「問與答」上線，網站的瀏覽量翻了一倍。因此，經由研究哪兩成的內容帶來最多價值，我就能致力於改善那個區塊，以產生更多流量。更多流量為網站吸引了更多廣告，因而帶來更多的收入。