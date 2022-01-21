名人發布的飲食資訊能信嗎？研究：越健康的食物所獲得的「Like」就越少

美國醫學會期刊JAMA在今（2022）年1月12日發表“Nutritional Analysis of Foods and Beverages Posted in Social Media Accounts of Highly Followed Celebrities（譯：營養分析被高度追隨的名人發佈在社交媒體賬戶的食品和飲料）”。

這篇論文在一開始說，演員、選手、和歌手這類名人有非常大的影響力，而他們在社交媒體所發布的posts（帖子）往往會被粉絲認為是值得信賴的。所以，來自芝加哥大學和史丹佛大學的研究人員就想看看這些名人在社交媒體所發布的飲食資訊是否符合健康標準。

他們共篩選出181位名人，包括66位演員和電視名人； 64位音樂藝術家； 和51位運動員。這181位名人（男102，女79）的平均年齡是32歲，而粉絲總數為57億（平均每人有3150萬粉絲）（註：台灣人口2350萬）。

這些名人從2019年5月到2020年3月共發布了3065個跟飲食相關的帖子，涉及2467種食品和2713種飲料。就發布的數量而言，零食和甜食是其他類別的3倍（920 [37.3%]），其次是水果（313 [12.7%]）、蛋白質（295 [12.0%]）、混合菜餚（ 271 [11.0%])、蔬菜 (269 [10.9%]) 和穀物 (227 [9.2%])。 在飲料中，酒精類是佔了半數（1375 [50.7%]），其次是咖啡和茶（524 [19.3%]）、加糖飲料（374 [13.8%]）和水（328 [12.1%] ）。

研究人員是根據美國農業部於2015-2016年膳食研究食品和營養數據庫的資料，來評定食物和飲料是否健康。這個數據庫包含了超過8600種食品和飲料的每100克份的標準營養價值，而對於每種食品和飲料，研究人員從最匹配的條目中記錄了糖、鈉、飽和脂肪、總脂肪、能量、蛋白質和纖維含量。研究人員也是根據這個數據庫將食品分為11個類別（水果、蔬菜、乳製品、蛋白質、穀物、混合菜餚、零食和糖果、脂肪和油、調味品和醬汁、糖、蛋白質和營養粉），以及將飲料分為8個類別（酒精飲料、加糖飲料、水、咖啡和茶、乳製品飲料、100% 果汁、減肥飲料、嬰兒配方奶粉和母乳） 。

結果顯示，在181位名人中有158位（87.3%）的整體食物營養評分是不健康（也就是，足以違反英國青少年廣告限制的法律），而只有9位名人（5.0%）是獲得了健康的食物營養評分（另外14位名人沒有發布跟食物相關的帖子）。至於飲料，181位名人中有162位（89.5%）獲得了不健康的整體飲料營養評分，而只有12位（6.6%）獲得了健康的營養評分（另外7位名人沒有發布跟飲料相關的帖子）。 在單一食品和飲料項目水平上，2467種食品中的1493種（60.5%）和2713種飲料中的1488種（54.8%）獲得不健康的營養評分。

至於粉絲對這些食物和飲料帖子所做的互動，研究人員發現，越健康的食物所獲得的like（讚）和comment（評論）就越少。

所以，這篇論文的總結是：正如本研究所發現的，不健康食品帖子與追隨者參與度增加之間存在關聯性，而這是給發布不健康食品帖子提供了潛在動力。 然而，鑑於名人的被廣泛追隨，如果名人承諾發布更健康的食品和飲料資訊，則有可能塑造他們追隨者的看法，即健康飲食是有正當性和有價值的。追隨者也需要認清，社交媒體可能只代表了一個精心策劃、不完整的窗口，而不是讓人們了解名人的實際生活情況，例如飲食。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航