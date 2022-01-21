2022/01/21,
健康

東西別亂冰！17歲青少年誤飲阿嬤放在冰箱中的「優碘」險致命

東西別亂冰！17歲青少年誤飲阿嬤放在冰箱中的「優碘」險致命
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一旦誤食攝入優碘後，會導致與食道水腫相關的化學性灼傷，也會導致胃腸道嚴重腐蝕損傷。若有嘔吐可能導致吸入性肺炎；可引發肺損傷或肺纖維化。中毒可能導致心血管衰竭、急性腎衰竭、初始甲狀腺機能亢進、代謝性酸中毒、肝功能損害和碘導致溶血。

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

「醫生救人喔，弟弟不知道喝到什麼的液體？」

先前兒科急診來了一位17歲的青少年弟弟。

弟弟來急診的原因是，當天凌晨4時，疑似誤飲不明的液體。

凌晨4時，弟弟覺得口渴，於是他醒來喝水，他迷迷糊糊從冰箱裡拿了一瓶「瓶裝咖啡飲料」，大口喝下，喝完後，他覺得味道不太對。

凌晨4:30左右，弟弟開始出現頭痛和嘔吐。

家人發現後，於是先將他立即送往住家附近醫院的急診室。

大約凌晨5:00，弟弟到達急診室時。

家人急著說：「醫生救人喔，弟弟不知道喝到什麼的液體？」

兒科急診醫師開始病史詢問，仔細一問之下，才知道原來「瓶裝咖啡飲料」空瓶，是祖母利用來裝「優碘」的！

哇！

甚麼！

優碘！

優碘！

優碘！

早上5時， 這時⋯⋯弟弟體溫為36.6°C，脈搏40次／分鐘，呼吸頻率為20 次／分鐘。他的血氧飽和度是91％，但他的血壓太低無法測量。

急診醫師立刻安排檢驗及檢查，包括胸部X光檢查。

動脈血氧分析顯示呼吸性酸中毒，pH 值為7.303，pCO2為51.2mmHg，pO2為70.1mmHg，HCO3為24.8mmol／L。

胸部X光顯示：雙側肺水腫。

大約早上7時，弟弟開始出現呼吸困難。

醫師當時進行緊急氣管內管插管。由於弟弟出現缺氧、低血壓和心跳過緩症狀，再加上心電圖顯示房室傳導異常（二度Mobitz I型)。

當下，急診醫師決定緊急轉院！

經過聯絡，弟弟順利轉來我們的兒科急診，我們也安排弟弟住進兒科加護病房（PICU）治療。

住院期間，弟弟陸續出現其他併發症，包括吸入性肺炎、腐蝕性胃腸炎。

還好，經過我們細心的治療，最後弟弟身體復原、順利出院。

誤食優碘會怎樣？

碘，生物半衰期約為兩天。

碘是一種氧化劑，具有腐蝕性。

人體吸收後，碘迅速轉化進入毒性低得多的碘化物，其中97％由腎臟排泄，半衰期為兩天。

碘一般通過皮膚吸收、攝入或吸入後會出現碘毒性。

致死劑量從200毫克到大於20克不等（平均2-4g)。

優碘，是一種常見的表面消毒劑和防腐劑。

一旦誤食攝入優碘後，會導致與食道水腫相關的化學性灼傷，也會導致胃腸道嚴重腐蝕損傷。若有嘔吐可能導致吸入性肺炎；可引發肺損傷或肺纖維化。中毒可能導致心血管衰竭、急性腎衰竭、初始甲狀腺機能亢進、代謝性酸中毒、肝功能損害和碘導致溶血。

日常生活中，家長真的不可忽視家中隱藏的危機！

預防孩童誤食異物或毒物：

  1. 藥物／清潔產品或化學品應放在孩童拿不到的地方，並上鎖存放。
  2. 藥物／清潔產品或化學品應保存在原始包裝或原瓶中，不要分裝在其他容器，尤其是飲料瓶或食物容器中。
  3. 亮麗包裝的洗衣膠囊對孩子更有吸引力，應放在孩童拿取不到的地方。
  4. 接觸含鉛塗料物質後應用清水及肥皂洗手，以避免鉛中毒。
  5. 應妥善回收用過的鈕扣電池，放在孩童拿不到的地方。
  6. 孩童玩磁力珠玩具應有家長在旁陪伴，以避免誤食。
  7. 在家中趴下用孩子的視角看房間，移除或鎖好兒童視野內可造成兒童誤食的危險物品。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊登於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。