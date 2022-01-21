東西別亂冰！17歲青少年誤飲阿嬤放在冰箱中的「優碘」險致命

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

「醫生救人喔，弟弟不知道喝到什麼的液體？」

先前兒科急診來了一位17歲的青少年弟弟。

弟弟來急診的原因是，當天凌晨4時，疑似誤飲不明的液體。

凌晨4時，弟弟覺得口渴，於是他醒來喝水，他迷迷糊糊從冰箱裡拿了一瓶「瓶裝咖啡飲料」，大口喝下，喝完後，他覺得味道不太對。

凌晨4:30左右，弟弟開始出現頭痛和嘔吐。

家人發現後，於是先將他立即送往住家附近醫院的急診室。

大約凌晨5:00，弟弟到達急診室時。

家人急著說：「醫生救人喔，弟弟不知道喝到什麼的液體？」

兒科急診醫師開始病史詢問，仔細一問之下，才知道原來「瓶裝咖啡飲料」空瓶，是祖母利用來裝「優碘」的！

哇！

甚麼！

優碘！

優碘！

優碘！

早上5時， 這時⋯⋯弟弟體溫為36.6°C，脈搏40次／分鐘，呼吸頻率為20 次／分鐘。他的血氧飽和度是91％，但他的血壓太低無法測量。

急診醫師立刻安排檢驗及檢查，包括胸部X光檢查。

動脈血氧分析顯示呼吸性酸中毒，pH 值為7.303，pCO2為51.2mmHg，pO2為70.1mmHg，HCO3為24.8mmol／L。

胸部X光顯示：雙側肺水腫。

大約早上7時，弟弟開始出現呼吸困難。

醫師當時進行緊急氣管內管插管。由於弟弟出現缺氧、低血壓和心跳過緩症狀，再加上心電圖顯示房室傳導異常（二度Mobitz I型)。

當下，急診醫師決定緊急轉院！

經過聯絡，弟弟順利轉來我們的兒科急診，我們也安排弟弟住進兒科加護病房（PICU）治療。

住院期間，弟弟陸續出現其他併發症，包括吸入性肺炎、腐蝕性胃腸炎。

還好，經過我們細心的治療，最後弟弟身體復原、順利出院。

誤食優碘會怎樣？

碘，生物半衰期約為兩天。

碘是一種氧化劑，具有腐蝕性。

人體吸收後，碘迅速轉化進入毒性低得多的碘化物，其中97％由腎臟排泄，半衰期為兩天。

碘一般通過皮膚吸收、攝入或吸入後會出現碘毒性。

致死劑量從200毫克到大於20克不等（平均2-4g)。

優碘，是一種常見的表面消毒劑和防腐劑。

一旦誤食攝入優碘後，會導致與食道水腫相關的化學性灼傷，也會導致胃腸道嚴重腐蝕損傷。若有嘔吐可能導致吸入性肺炎；可引發肺損傷或肺纖維化。中毒可能導致心血管衰竭、急性腎衰竭、初始甲狀腺機能亢進、代謝性酸中毒、肝功能損害和碘導致溶血。

日常生活中，家長真的不可忽視家中隱藏的危機！

預防孩童誤食異物或毒物：

藥物／清潔產品或化學品應放在孩童拿不到的地方，並上鎖存放。 藥物／清潔產品或化學品應保存在原始包裝或原瓶中，不要分裝在其他容器，尤其是飲料瓶或食物容器中。 亮麗包裝的洗衣膠囊對孩子更有吸引力，應放在孩童拿取不到的地方。 接觸含鉛塗料物質後應用清水及肥皂洗手，以避免鉛中毒。 應妥善回收用過的鈕扣電池，放在孩童拿不到的地方。 孩童玩磁力珠玩具應有家長在旁陪伴，以避免誤食。 在家中趴下用孩子的視角看房間，移除或鎖好兒童視野內可造成兒童誤食的危險物品。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航