撒古流等被指控性侵的藝術家作品是否該參展？藝術家的私德與創作能否被分開看待？

去（2021）年年底，台灣藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）被兩位女性於社群媒體控訴性侵後，根據今（2022）年台灣媒體後續報導指出，北美館在經過由專案諮詢委員會與台灣館藝術家提名委員會諮詢，決議終止撒古流代表台灣參展本屆威尼斯展，其中原因包括反對侵犯人身權利行為，以及避免模糊台灣館藝術表現相關討論。

事實上，在1月14日時，ARTnews亦報導BBC廣播大樓前，由艾瑞克．吉爾（Eric Gill）藝術家雕刻的暴風雨雕像（The Tempest），遭到兩名男子蓄意破壞後被捕。爾後，關於艾瑞克．吉爾生前對其女兒或手足不倫性侵事件，再次引發爭論，包括藝術家的藝術作品及其本身能否被分開看待？

而在2017年，Ditchling 藝術+工藝博物館（Ditchling Museum of Art + Craft）舉辦「艾瑞克．吉爾：身體」（Eric Gill: The Body）展覽時，就以「如果我們知道艾瑞克．吉爾的行為，仍然可以欣賞他的藝術嗎？」視角對觀眾提問，該博物館立場則為對於藝術家的行為不會試圖辯解、尋找藉口或正當化，但博物館同時也有責任保護、詮釋與展示藝術品。

藝術家的「個人私德」應成為檢視 「公共創作」元素，或是「個人私德」可以被視為和「公共創作」切割，還是有其他可能？本文將運用女性主義與性別視角的相關研究，試圖討論此問題。事實上，無論是在雕塑、繪畫、音樂等藝術創作相關的行業，都存在或發生類似事件。例如Strong & Rush（2018）就以美國饒舌歌手Nelly多次被女性指控性侵害而被拘捕，或是美國工業金屬樂團的貝斯手Marilyn Manson，因對前女友性侵害與施暴而被樂團開除等為例，探討音樂界的性暴力問題。

但或許是社會對於藝術家創作靈感來源管道「異於常人」的想像，又或是這些藝術家在所屬領域繳出優異作品，仍有支持者認為藝術家的作品不應該受到個人私事或行為影響，例如被部分音樂播放管道禁播。對此，Strong & Rush（2018）指出，如果因為藝術家的知名度或作品，成為社會不追究犯罪行為的來源，甚至將性暴力歸類成私領域事情，或責怪受害女性被支持者把事情鬧大，這將深化且不斷再製性暴力歷史結構，因此藝術天才（artistic genius）並不是性暴力犯罪行為的藉口，「藝術家」也不應該成為降低社會對性暴力容忍標準的身分。

然而，亦如Strong & Rush（2018）也提出，倘若藝術家承認錯誤或接受法律制裁，那麼曾有過的性暴力犯罪行為，或許又會再歷史敘說中被淡化。那麼，在「個人私德」即使成為檢視 「公共創作」元素，但卻可能再因藝術家的「認錯」（姑且先不論是公關策略或誠心反省），「個人私德」與「公共創作」之間的檢視又或許會從歷史敘說中分割。如此一來，又如何接近檢視或譴責藝術家犯罪行為，又實踐保存及展示藝術的可能？或許，博物館與女性主義結合的視角，可以帶來一些想法啟發。

若從中華民國博物館學會對博物館的功能定義，可見博物館具備服務社會與策進社會發展，從事蒐集，維護、傳播展覽人類與生活環境具體證物，並以研究、教育、提升文化目的之功能。因此，博物館以什麼樣的方式展出藝術，如何藉由展示策略進行公眾教育，甚或成為推動性別平等意識，也會是博物館進展的方向（Bartletta & Henderson, 2016）。

延伸思考，博物館作為藝術展示管道與教育空間，在面對值得展示藝術作品，以及藝術家侵犯他人身心的行為時，不僅有如今年北美館撤除薩古流代表參展資格的做法，具有實質懲戒效果與反對性暴力立場來推進性別平等之外，本文認為，未來若有相關事件，或許也可以考量藝術作品與藝術家行為併行展示的可能。

也就是說，博物館有責任保護、展示藝術作品，但創作其作品的藝術家，本身行為也具有影響公共的社會性，因此，博物館亦有義務帶領大眾理解藝術家性暴力行為，將會對受害者或社會造成什麼樣的身心創傷，或是再製社會與歷史的性別不平等權力關係。而這不僅透過展覽間的文字說明，博物館培育具性別意識，帶領與開啟對話的導覽人才，也是關鍵之一。事實上，透過大眾在展示間與作品、事件的討論互動，也可能透過大眾凝聚與討論正視性暴力問題，也讓相關加害者有意識的反省可能。

當然，這樣的做法仍非常有值得討論之處。包括成為某些有心人士製造話題的管道，如同北美館所擔心的「藝術表現討論失焦」，或是在既有社會性別權力關係影響下，具優秀作品、個人行為又有「話題性」的藝術家反而獲得社會紅利，特別是男性藝術家，可能藉由此行為再製或深化某種有毒的霸權式男子氣概（toxic masculinity），在父權機制鼓勵下使其他男性模仿。

整體而言，性暴力藝術家的作品參展與否、如何參展，仍需有更多面向的領域共同討論，但同時也顯現此問題的重要性。並且，期盼透過本文討論，邀請大家共同思考，有關更多藝術與性暴力之間的實質處理策略思考，特別是在女性主義、博物館或藝術展覽館之間，彼此協助推進更紮實的性別平等教育。畢竟藝術家的公共藝術或個人行為，都不應該是模糊性別暴力行為對所受害者帶來傷痛的理由，並確實可能在歷史與社會結構中持續影響性別不平等關係。

參考資料與文獻