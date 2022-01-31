《場外人生》：人生卡在撞牆期，運動員如何用「self-talk」激勵自己，轉念再出發？

文：曾荃鈺

事情不是做得到做不到的問題，

而是要不要做的問題，

說出「已經不行了」之後，

才是要努力分出勝負的開始。 —見城徹《人生是一個人的狂熱》

美國原住民羅基族（Cherokee）的老印第安人曾說過一個古老的比喻。

有天傍晚，在營火前，老印地安人對他的孫子說：「人的內心裡一直有爭戰， 這是我們內心兩匹狼的爭戰。其中一匹狼代表邪惡，牠是憤怒、嫉妒、懊悔、貪婪、傲慢、謊言、虛榮心和自負；另一匹代表善良，牠是歡樂、和平、從容、希望、愛、寬容、謙卑、同理心、信念。」

孩子想了一下，向祖父問道：「哪一匹狼贏了？」

祖父回答：「你餵養的那一匹。」

人生卡在撞牆期，我不想努力了

每一個人的內心裡，確實存在一位冠軍和一位輸家。其中也有一位天使和一位惡魔當然也有一位英雄和一個壞蛋。你的內在都包含許許多多不同的層面，問題是：今天竟是哪個角色會勝出？甚至到現在，你可以也不知道是哪個角色在控制你自己？

作家南仁淑曾說過，人們容易把擁有夢想和現實主義當作相互衝突的東西，實際上，夢想與現實的關係非常密切，只有以現實為依靠，我們才不會放棄這個夢想，也只有擁有了夢想，才能讓現實生活變得有彈性和活力。對運動員來說，挖掘什麼是自己所看重的？什麼能夠啟發我？什麼能帶給我力量？什麼會鼓勵到我？什麼能夠釋放原本我就有的東西？當我找到這些跟自己有關的答案時，才會是由我來決定自己要餵養哪一匹狼。

這種卡住的感覺，在運動中叫做撞牆期（hitting the wall）。撞牆期通常發生在異常長時間的持續運動，由於能源的消耗殆盡，使運動者產生相當難受的生理與心理痛苦的現象。你也可以理解成在生活、工作、學業、夢想路上，開始倦怠或遇到難以克服的瓶頸難關，在過程對自己有著太多的質疑，短暫喪失自信的過程，但反過來說，撞牆期的考驗卻也意味著你是否禁得起挑戰，只要再堅持一點，或許你即將昇華到下一個境界。

運動員用「self-talk」激勵自己

調控低潮，轉念再出發

二○一九年，極地超馬選手陳彥博，以拿下四大極地賽是世界冠軍的故事，拍攝紀錄片電影《出發》（Run for Dream），把他十年來奪冠之路的刻苦歷程，濃縮在一百零二分鐘的鏡頭前。

影片中，瘀血腫脹的雙腳，剝落的指甲，雪衣裡厚重的喘息聲，伴隨著不停下的步伐，奔走在沙漠跟極地中，他是陳彥博，亞洲第一位一年內奪下四大極地超級馬拉松冠軍記錄的台灣選手，他在一年的時間內，先後去到了撒哈拉沙漠，中國戈壁沙漠，南美智利阿他加馬沙漠，再到萬年冰封的南極洲跑完全程。這樣的比賽都是自費，還要自己掏腰包找贊助，一間一間公司遞交提案，生理上的疲倦加上心理上的寂寞，陳彥博為什麼不放棄？做這些到底有何意義？

紀錄片中，陳彥博的父母親特別買了機票，一起到終點，等待這位跑了兩百五十公里的摯愛穿越終點線。這是陳彥博的父母第一次看他比賽，但也是他最煎熬的一場。七天的賽事，陳彥博領先了前五天，不料豔陽下出現熱衰竭讓他昏迷了四個小時，倒下的那一刻，陳彥博心裡有底了，這場比賽將無法帶著冠軍回去。

預告片中，陳彥博抱著瑞士戰友哭喊著「我不想輸」，即便雙腳早已不聽使喚，痛到精神已經屆臨崩潰的邊陲，終點線前，他的父母老遠就認出兒子狂奔的身影，面對兒子的成就，心中複雜的滋味都轉化成眼角的淚水，和父親那響亮「你做到了」的口哨聲，陳彥博說：「旅途可以很遙遠，但家是唯一的方向。只要出發站上場，你就會有無比的力量。」

主張「自我實現」的人本心理學大師馬斯洛（Abraham Maslow）曾說過：「生命是充滿了抉擇的歷程，自我實現就是在每一次的決定時，選擇成長的途徑，讓自己不斷的面對挑戰，發展自己的潛能。」運動員真的是自我實現的最佳代表，在每次訓練下感到挫折、痛苦及壓力時，透過腦海中的聲音不斷自我對話（self-talk）並選擇面對與正向轉化，才能夠在每次掉入低潮、無助，及無力的撞牆期時堅持下來。

你永遠不知道自己的極限可以走到哪裡，就像陳彥博，如果他不說，你或許不曉得他在二○一一年，年僅二十三歲時就罹患咽喉癌，罹癌當下他還是完成訓練後才去住院，他沒有告訴父母親實情，因為他知道：「極地運動是我一輩子的理想跟志向，那麼不管發生什麼事情，能多練一天、一分鐘都好。」癌後復出的他，曾經跑到鼻血流滿地，跑一、二公里就要休息，但陳彥博從未放棄，罹癌復出至今拿下了二十座極限馬拉松獎杯，其中包括七座總冠軍，他的人生真的是自我實現的最佳寫照。

在場上一怠惰就會穩定的衰退

我現在的立足點是自己贏來的位置

很多時候我們出社會，站上比賽場，我們其實沒有先想清楚，這個位置代表的意義是什麼，也因此才容易撞牆。山本鈴美香的漫畫名著《網球甜心》（エースをねらえ！）中有一段宗方教練的話，我偶然間看到，給我很大的啟發。這部以網球為題材的漫畫，雖然是很久以前的作品，故事描述主角岡浩美加入知名網球學校的網球社後，在宗方教練的訓練下，逐漸變強的運動熱血漫畫。

之後，岡浩美終於打敗了入社以來一直尊敬的學姊，但是她的心境卻很複雜。她心想，獲勝的次數越多，站在自己前面帶領的人就越少，這真的是我想要的嗎？ 她在友誼、學姊、比賽之間產生心理上的混亂，這時後宗方教練告誡浩美：「勝利者永遠要補償失敗者。贏過十個人，付出加上自己總共十一人份的努力，就成了你的義務……。如果你怠惰了，將會被趕下光榮的寶座。」