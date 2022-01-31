《場外人生》：善用大谷翔平的「9x9宮格圖」，將目標設定為具體可達成的行動計劃

文：曾荃鈺

有願景而沒有行動叫做白日夢，

而有行動沒有願景只是一場噩夢。 ──佚名

約翰．賈伊．查普曼曾說：「世人都崇拜那些目標遠大的人，不論是貝多芬的交響樂、亞當．史密斯的國富論，以及人們贊同的精神產物；你熱愛他們，是因為這些東西不是做出來的，而是他們的真知灼見發現的。」擁有一個高遠的目標，可以激發人類的創造性，使人取得更大的成就，就像人類也是先想像飛翔，才有製造飛機的夢想一樣。但是，我該如何才能找到目標？目標又應該怎麼規劃才能夠達成呢？

如何才能將目標設定成具體可達成的行動計劃？

運動員時常需要設定目標，以賽事目標來說，四年一次的奧運會，中間間隔兩年有亞運、世界盃、冬季奧運，其間還有全中運、全大運或是全國運動會穿插其中，更別說每年都有總統盃、單項協會的選訓比賽或是企業聯賽，小至每天、每次的練習，每月或每季的模擬比賽等等，運動員是時常需要設定清晰目標並努力實踐的人。到底，設定什麼樣的目標最容易達成呢？答案是「具體可執行」的目標，是目標設定的關鍵。

什麼叫做「具體」呢？各位可能有搭計程車的經驗，如果你在難得的假日想要出門走走放鬆，你在路邊攔了一輛計程車，司機問你：「請問你要去哪裡？」你說：「請載我到一個可以舒服放鬆的地方，謝謝。」你猜猜司機會作何反應？

幸運如你，如果你沒有被趕下車的話，司機應該會轉頭再問你一次：「可以請你給我一個地址？或是告訴我是在哪一條路跟哪一條路的交叉口放你下車嗎？」

在剛剛計程車的故事中，那個「舒服放鬆」的感覺就是你的渴望，而「地址」 就是要把你的渴望具體化讓別人聽得懂並且可以載你過去。試想，要讓人舒服放鬆的方法太多種了，過於抽象的渴望，不容易聚焦，也無法在執行時即時修正，容易讓人陷入一團不知道該如何前進的迷霧之中。這時候，學會將你渴望的目標具體化，就愈能幫助我們前進。

善用目標設定九×九宮格圖

讓目標具體化

Photo Credit: 健行文化

如何設定「具體可執行」的目標，日本職棒投打雙修的「二刀流」選手大谷翔平是箇中高手。

大谷翔平受到曾經也是棒球選手的父親大谷徹影響很深，在國中時，父親是大谷翔平的球隊教練，對既是選手又是兒子的他特別嚴格，在國二時， 為了嚴格且詳盡的要求大谷翔平執行所有的動作細節，因此透過九×九的八十一格的「九宮格」圖表來要求大谷翔平，並且以當時高中的學長菊池雄星為目標，立志突破他加入日本職棒時被六個球團選為第一指名投手的紀錄，因此透過目標設定九×九宮格圖將需要做到的事情一一具體化寫下來。

Photo Credit: 健行文化

大谷翔平在國中時設定了一個有點遠大（超越他學長菊池雄星），卻又不是不可能達成的目標，就是要成為日本「八大球團第一指名」選手。

這個霸氣的目標一寫下來，為了要能夠達到，大谷翔平圍繞著這個中心目標，拆解出八個要素跟達成主要目標的管道，包含有體格、控球、球質、心理、球速、人品、運氣與變化球共八個次目標，再依照這樣的拆解方法，將這八個次目標各自拆解成更精細的八個執行方式，填寫在圍繞中心的八個格子中，最後依照自己所填寫的執行方法，為自己進行時間的分配跟落實在行事曆當中。

為什麼將大目標切割成小的執行方式

就會變得比較容易達成呢？

你一定也覺得納悶，不就只是把目標寫下來，只不過是寫的比較清楚而已，怎麼可以說就容易達到呢？目標不是都還在哪邊嗎？

這是一個很好的問題，我來做個比喻，想像你想要達成的這個遠大的目標就像是一隻在太平洋裡悠游的大鯨魚一樣大，如果我今天要求你，把這隻「大鯨魚」吃完，你是不是覺得難度很高？但如果我換個方式，先請你幫我把這隻鯨魚，分成三百六十五等份，每一份再切成三段，讓你早餐吃鯨魚、午餐吃鯨魚、晚餐也吃鯨魚，連續這樣吃一年，你覺得有沒有機會把這隻巨大的鯨魚給吃完呢？

相信你也會覺得，這隻鯨魚好像比較容易吃完，因為我幫你把大目標（鯨魚）做出了切割（365×3等份），讓你更好執行，這就是日本人常說的：「鯨千割法。」

似乎將大目標切小，就會感覺好執行的關鍵在於，人們常常會高估自己一天可以做的事，卻又低估自己一年能做的事，大多數人只在乎短期眼前的成果，卻往往忽略長期可以做出的改變。回想一下，你是否曾經在期末考前還有十個科目沒有念，覺得壓力超大，卻又覺得書多到看不完就放棄了；但如果提早準備，兩天只念一個科目，二十天內就可以讀完全部的期末考內容，只占一個月的三分之二，這就是目標切割法，讓你用更長的眼光跟視角來思考目標。

抽象的心理素質也可以具體化嗎？

讓我們再回頭看看大谷翔平的目標設定，在最底下中間的九宮格中「運氣」這個次目標中，執行方式竟然有打招呼、撿垃圾、打掃房間、讀書等內容，而對運動員來說很重要卻又抽象的「心理」方面，大谷翔平具體可執行的方法包含了頭腦冷靜內心炙熱、對勝利的執著等等，這些執行方法看起來好像跟他的主要運動棒球沒有什麼關聯，但仔細想想，這些事項確實都是選手可以達標次目標或是態度養成的基礎。

曾荃鈺提供 世界排名第九，中華隊柔道國手楊勇緯的目標設定九×九宮格圖

運動員要走到奧運舞台， 難度、壓力、細節之多可想而知，如果每個細節都要顧到位，光想到就壓力山大；不妨學習大谷翔平及多位運動員們的目標切割法，把奧運奪金目標拆解成八十個子目標與執行細節，一次顧好一件事情，積沙成塔，當你內心懷抱著強烈的渴望，行動上卻十分務實逐步建構起具體可以實踐的目標，當每一個執行細節都看得很清楚，目標也就更容易達成。