《墨菲定律》：每個人都是「踢貓效應」鏈條上的一環，須明白「情緒傳染」的危害

文：張文成

墨菲定律：唯有計劃周全，方能避免失誤

一九四九年，美國愛德華茲空軍基地的工程師愛德華．墨菲（Edward Murphy）上尉參與了一項旨在測定人類對加速度承受極限的實驗—MX981火箭減速超重實驗。

其中有一個實驗專案，需要將十六個感測器固定在受試者座椅的支架上。感測器需要安裝兩根接線，一旦接反的話，就無法正常讀取資料。而不可思議的是，當這些感測器安裝完畢後，墨菲上尉發現，這十六個感測器的接線居然無一例外地被全部接反了！

事後，墨菲上尉承認，這是由於自己在設計感測器的時候沒有考慮到居然會有人把線接反，他自嘲道：

「如果一件事情有可能以錯誤的方式被處理，那麼，最終肯定會有人以錯誤的方式去處理它。」

而這句自嘲，也成了二十世紀最著名的心理學定律—「墨菲定律」（Murphy's Law）。

「墨菲定律」誕生在二十世紀中葉，正是歐美國家經濟迅速增長、科技爆炸的時代，西方世界充滿了一種自信、樂觀的精神，相信人類終將克服所有困難，改造一切，沒有什麼問題是戰勝不了的。而「墨菲定律」則給當時的人們敲了一記警鐘：技術會日臻完美，而人卻始終會出錯。如果沒有考慮到事情的全部可能性，只要事情有做錯的可能，那肯定會有人去把事情做錯。

只要有人參與，就不可能確保每一個環節都不犯錯，環節越複雜，參與的人越多，出錯的機率就越大。可以說，我們解決問題的方法越高明，我們將要面臨的麻煩就越嚴重—事情永遠會出錯，最壞的情況永遠會發生。

之後，人們又更進一步探討墨菲定律，從中闡釋出四個主要內容：

一、任何事情都不會像表面上看起來那麼簡單；

二、所有任務的完成周期都會比你預計的時間長；

三、任何事情如果有出錯的可能，那麼就會有極大的機率出錯；

四、如果你預感可能會出錯，那麼它就必然會出錯。

墨菲定律簡直就是悲觀主義的論調：既然事情永遠都不可能向最好的方向發展，而一旦有可能變糟，它就一定會變糟，那麼，在墨菲定律面前是不是就只能聽天由命了呢？

幸好，事物都是有兩面性的，換一個角度看，墨菲定律恰恰是在提醒我們，要從細枝末節上重視出錯的各種可能性，事先做好周全的預備方案，將盡可能多的隱患扼殺在萌芽狀態。

可以說，墨菲定律一方面警告我們最壞的情況肯定會發生，不管對技術還是對機率都不要有盲目的自信；另一方面也提醒我們，事先一定要考慮到每一種可能性，防微杜漸，消除潛在的隱患。

發生於二○一四年的亞航空難，導致飛機上一六二人全部罹難，綜合各種調查結果，這次事故是由兩個意想不到的問題所引發的。

屬於印尼亞洲航空公司的這架空客A320型飛機，二○一四年十二月二十八日在從泗水飛往新加坡的途中墜毀。當時，飛機的FAC（Flight Augmentation Computer，飛行增穩電腦系統）有一個焊點接觸不良。這個故障早就存在，而且，在失事的前一年中，這種故障就出現了二十三次，每次都只能靠機長去副駕駛座後方手動拔掉FAC跳開關。

手動拔開關畢竟是小事，所以一直沒有引起重視。直到事故之前，機長再次離開座位去拔掉FAC跳開關，由副駕駛操縱飛機。然而，這次飛機的FAC正處於某一個臨界狀態，拔掉FAC跳開關之後，飛機迅速爬升，而這種情況遠遠超出副機長的操縱能力範圍，從而錯過了最佳的應對時機，致使飛機超出了正常的飛行包線（Flight Envelope）進入失速狀態，最終，導致了空難的發生。

亞航空難發生後，大量航空公司吸取教訓，在進一步嚴格測試流程、防微杜漸的基礎上，加強了飛行員訓練科目，加入了高空飛行和極端姿態飛行訓練，以保障在飛機突然失速的情況下，飛行員能擁有足夠的應對能力。

中國有句古話：「萬事必作於細。」既然最壞的情況總會發生，那麼，至少，我們可以提前做出一個周全的預備方案—這就是墨菲定律帶給我們的最大啟示。

踢貓效應：壞情緒的連鎖反應

「踢貓效應」（Kick the cat effect）源自一則有趣的寓言：一位騎士在晚宴上被領主訓斥了一頓，他怒氣沖沖地回到自己的莊園，對沒有及時迎接的管家大發了一頓脾氣。管家心裡惱火，回家後找了個雞毛蒜皮的理由，又把自己的妻子罵了一頓。妻子受了委屈，正好看到兒子在床上蹦跳，上去就給了兒子一耳光。最後，那孩子莫名其妙地挨了一耳光，心情極度糟糕，一腳把正在身邊打滾的貓踢了個跟斗。

心理學家用這則寓言描繪了一種典型的情緒傳染鏈—人的不滿情緒和糟糕的心情，一般會隨著社會關係鏈條依次傳遞，由地位高的傳向地位低的，由強者傳向弱者。最終，無處發洩的最弱小者便成了犧牲品。

這種情緒轉移現象在生活中並不少見。一個人一旦無法正常宣洩和排解自己的不良情緒，就往往會找一個出氣筒，把情緒轉移到其他人或物的身上，而且，往往會宣洩到那些比自己弱的人或物身上—非但憑空發怒，而且欺軟怕硬，事情過後往往因此更加自責。有時自己也明知不對，卻很難控制。

現實生活中的「踢貓效應」未必有寓言中那麼誇張，但是，不可否認，「情緒傳染」（Emotional contagion）的現象卻十分普遍—某人工作受挫，帶著滿肚子悶氣繃著臉回到家，看什麼都不順眼，便立刻將壞情緒傳染給了家裡其他人，於是整個晚上甚至連續幾天全家都不得安寧。同樣，某人在家裡受了氣，也會把壞情緒帶到工作中。