【關鍵專訪】雄中校長談108課綱：大學考招制度越來越複雜，是為了要適應不同學生的需求

針對108課綱上路後，在高中升大學階段的教育現場所面臨的情況，關鍵評論網特別訪問了高雄中學的校長莊福泰先生，跟我們分享課綱上路後在高中所觀察到的狀況。

學習歷程檔案，強調的是「歷程性」

而談到108課綱在高中階段最大的特徵，也就是「學習歷程檔案」帶來的影響。莊福泰談到，其實學習歷程檔案主要分為4個部分，但坊間多半把這些混在一起說。

除了基本資料外，第一個部分是學生的修課紀錄。而高中階段的在校成績單，其實就是學生的修課紀錄，這是本來就有的東西。

第二個是學習成果作品。其實這個部分，過去在很多老師的教學設計裡原本就有。像是小論文、學習單，或是專題研究的報告，也可能是一個作品，讓學生去完成某些被交付的作業。

第三個是多元表現。像是擔任班級幹部、參與各項學校活動、志工服務，或是取得證照檢定、自主學習規劃與成果，除了自主學習，這大多是原本學生就會去參加的課外活動。所以很多人把學習歷程檔案，當成是後來附加上去的，這其實是不太對的觀念。

學習成果作品或多元表現，以前就會在學校課程或活動設計裡面，只是在過去，有些老師出的作業或是教學評量，可能是要學生回家寫練習題或是考試卷。現在因為學習歷程檔案會被大學考招採計，才迫使過去的情況被改變，這樣的改變就會讓很多老師感到他們習以為常的教學模式被擾動，一開始當然會感到不適應。而不適應就會讓一些老師抱怨，這也造成有關108課綱的一些負面聲音。

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而對學生來說，108課綱上路後負擔是否會更加重？根據莊福泰在高中的觀察，這要看是哪一種類型的學生。如果學生平常在校，就會跟著老師把學習歷程檔案一步一步做好。那這樣一來學習成績就會不錯，老師交代的作品都有做好，上課也都會好好紀錄教學內容的話，成果作品也不用擔心。

特別是莊福泰認為，學習成果作品可以把學習過程記錄下來，例如實驗的紀錄、練習的草稿作品、與同學討論的對話內容、不懂的部分如何尋求協助，或收集資料。因為學習歷程，強調的是「歷程性」。所以學生如果平常上課就很專心地把學習的過程記錄下來，那最後要做的就只是「整理」和反思所得，這樣壓力自然就不會太大。

最怕的是，學生不去弄清楚什麼是學習歷程檔案。看到別人說最後要交一個小論文、專題報告，最後就只能利用學期末去趕出一份作業，搶在期限內上傳，當然就會造成在時間上的焦慮。

另一個方面，很多家長可能還不是很清楚學習歷程檔案，只能透過網路和媒體報導的訊息來了解。但是網路跟媒體傳達出來的訊息，大多是負面的。因為那些厲害的學生，他們已經做好了該做的東西，根本就不會講話。反而是沒做好的，才會一直釋放出一些負面的訊息。

108課綱第1年實施，必然會出現一些混亂的狀況，但現在學校老師已經越來越知道要怎麼去指導學生去做學習成果作品，以及資料的整理。再過1到2年，大家自然會摸索出一個模式。

短期來看，學習歷程檔案確實會給學生帶來一點壓力，但長期來看，這是一件好事。他會讓學生習慣上課好好紀錄，假日再花一點時間進行整理，這些動作對學生學習原有的課程內容，也是重要的。學習歷程檔案不是額外增加的東西，而是要幫助學生在學習過程能更有效率。

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現行的大學的入學制度，就是為了配合學生探索性向

莊福泰建議，學生在高中階段把握自己性向的定位非常重要。在高中階段會有很多多元選修，每一個學校基本上都會開2、30種以上的課程，對應大學不同的學群。學生可以利用自己6學分的多元選修，去試試看自己對特定學群有沒有興趣，或是自己有沒有興趣去從事某一個方向的工作。

除了多元選修之外，學校內也會有各式各樣的活動，還有各種類型的社團活動，學生也可以去多方嘗試。在高中3年內，透過不斷的探索，去定出自己的方向，這個是很重要的一件事。而現在大學考招的設計，就是要協助孩子去做這些事情。

所以現在制度設計有「特殊選才」「繁星入學」「申請入學」「分科考試」。

其中特殊選才的設計，就是為性向已經很定向，而且專長也很清楚的學生。

繁星入學則是為了讀書很穩定，各方面表現良好，同時也知道自己想讀哪一個科系的學生。

申請入學則是為知道喜歡哪個類群，對未來有一個大致方向的學生，這些學生雖然還不是完全準確知道自己想唸什麼，但有6個科系可以選。

最後如果實在不知道自己想唸什麼，要到大學階段繼續探索性向的學生，也可以選擇分科考試。分科考試就是直接用成績去決定，而且可以填許多志願。

所以現在的大學入學制度，就是設計了很多不同的管道，讓學生自己去選擇適合自己的方式進入大學。所以從高中課程到大學考招，要整個串起來看，才能看到整體的制度設計，其實已經考慮到不同學生的需求。因為每一個學生的特質都不太一樣，所以教學跟考招的制度才會越來越複雜，制度複雜就是為了要去適應不同的學生。

過去聯考制度很簡單，但簡單的制度就沒有辦法適應每一個不同學生的需求。

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分科考試對高中教學的影響

在考試制度上，108課綱上路後，大學考試最大的改變，就是前面提到的「分科考試」。莊福泰表示，目前分科考試在實行上，影響最大的是傳統的「社會組」。因為分科考試目前考「數甲」卻沒有考「數乙」這一科，這導致頂大的財經類科因為沒有數乙可以選，因此選擇要參採數甲。

可是在高中的教學，社會組大部分開的課是數乙，因為當初高中的數乙課程，就是為了財經設計的。但現在頂大的財經類科，因為沒有數乙可以採計，就選擇數甲。因此以雄中為例，就有將近20位社會組學生，因為把目標放在頂大的財經科系，需要另外加強數甲。

這就導致高中必須在社會組裡面，同時開數乙跟數甲的課程，但這兩個課程的差異，其實非常大，這也造成了學生在準備上的困難。因此莊福泰這邊是強烈建議，希望教育部能把數乙也納入分科考試，讓社會組的學生在高中階段的學習能更有方向。

108課綱是否加劇城鄉教育資源差距？