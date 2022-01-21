2022/01/21,
財經

美聯儲發布數字貨幣諮詢文件：助鞏固美元主導地位、私穩保安成疑

美聯儲發布數字貨幣諮詢文件：助鞏固美元主導地位、私穩保安成疑
Photo Credit: Newscom/ 達志影像

我們想讓你知道的是

當各國紛紛推出數字貨幣，美國不得不考量這發展將可能威脅美元的國際主導地位，發行美元數字貨幣則有助鞏固美元地位。

文：TaJ

在數字貨幣的發展上，中國無疑比美國領先。在2020年8月，中國已為數字人民幣進行大規模測試，美國卻在當地時間周四（20日）才終於踏出關鍵一步，由聯儲局（FED，台稱「聯準會」）發表期待已久的數字貨幣報告，當中提到當各國紛紛推出數字貨幣，美國不得不考量這發展將可能威脅美元的國際主導地位，發行美元數字貨幣則有助鞏固美元地位。

可能從根本上改變美國金融體系結構

長35頁的報告指出，引入由美國政府支持，即中央銀行發行的數字貨幣（CBDC）是標誌美國貨幣發展的重大里程碑，並可能從根本上改變金融體系的結構，改變私營機構與中央銀行的角色和責任，強調必須在白宮和國會支持下才推進，意味距離真正發行尚有一段時日。報告亦表明，聯儲局不欲沾手數字貨幣帳戶的管理，傾向交由銀行和金融機構操心。

報告列出發行數字貨幣的潛在好處及問題，包括在數字化經濟極速發展下，央行數字貨幣（CBDC）可望成為不同支付系統之間安全可靠的橋樑。電子支付近年發展非常迅速，以美國為例，現金交易的比例由2012年的40%降至2020年只有19%。在其他地區，電子支付甚至已取代了現金。在瑞典，2020年的現金支付比例降至低於一成，在中國，50%的銷售點支付是使用電子錢包或應用程式進行，現金只佔13%。

報告指，如果美國推出CBDC，廣大民眾可以在毋須擔心信用及流動性風險下使用數字貨幣。又指私人機構發行的數字貨幣，包括穩定幣和其他加密貨幣始終是有風險的，美國CBDC則既可支持數字經濟的創新發展，亦減輕了私營機構發行的一些風險。

稱有助鞏固美元的地位

另外，將來的CBDC可以新技術，簡化及促進跨境支付，但要做到這一步，需要大量的國際協調工作，以解決共同標準、法律框架及防止非法交易等議題。報告接著指出，美元的主導地位讓美國在全球貨幣體系採用什麼標準上享有重大話語權。隨著不同國家和地區紛紛推出自家CBDC，而如果一些CBDC的發展和吸引力比現行的美元貨幣優勝，美元的地位可能受動搖，推出美國CBDC將有助鞏固美元的地位。

私穩保安成疑

報告警告，CBDC其中一大隱憂是私隱，因為政府可以直接查看每個公民的交易，報告並無提及解決方案，只表示聯儲局需要在保護消費者隱私權和阻止犯罪活動之間取得適當平衡。報告又承認，新系統比現有的支付服務擁有更多切入點，勢必吸引黑客攻擊，形容「捍衛美聯儲CBDC」是一項「特別艱鉅」的工作。另外，CBDC的出現亦可能導致傳統銀行的存款流出，增加了擠提的風險

報告公開諮詢公眾意見，5月20日截止，但並無提供任何推進時間表。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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